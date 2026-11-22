Sekmadienio dieną daug kur numatomi krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje pirmoje dienos pusėje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.
Pirmadienio rytą kai kur gali būti plikledis
Pirmadienį vietomis nedideli krituliai. Naktį ir rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
Antradienį protarpiais nedideli krituliai, vyraus šlapdriba, sniegas. Vietomis plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
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