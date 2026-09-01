Apie šias ligas galite nė nenutuokti: gydytojai paaiškina, kada verta išsitirti
Žmogus reguliariai sportuoja, sveikai maitinasi, rūpinasi savo kūnu ir, atrodo, neturi pagrindo nerimauti dėl sveikatos, tačiau vieną dieną išgirsta netikėtą diagnozę – onkologinė ar kita sunki liga. Specialistai atkreipia dėmesį, kad kai kurios ligos ilgą laiką vystosi be jokių simptomų, o jų išsivystymo rizikai įtakos gali turėti ir genetiniai veiksniai, apie kuriuos žmogus nė nenutuokia.
(1)Geros savijautos link 2026-11-16
Omega-3 – ne tik iš žuvies: ką svarbu žinoti apie jų šaltinius?
Omega-3 riebalų rūgštys dažniausiai siejamos su žuvimi ir žuvų taukais, tačiau jų galima gauti ir iš kitų šaltinių – mikrodumblių, riešutų ar sėklų. Vis dėlto skirtinguose produktuose vyrauja skirtingos omega-3 riebalų rūgštys, kurias organizmas panaudoja nevienodai. Kuo jos skiriasi ir į ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis jų šaltinius, paaiškina gydytoja dietologė Virginija Genovaitė Vilemienė.
Širdies ir kraujagyslių ligos: gera savijauta dar nereiškia, kad esate sveiki
Rugsėjo 29-ąją minima Pasaulinė širdies diena. Lietuvos širdies asociacijos prezidentė, kardiologė prof. Sigita Glaveckaitė primena, kad nemažai širdies ir kraujagyslių ligų gali ilgai vystytis be aiškių simptomų, todėl žmogus gali jaustis visiškai sveikas, nors ligos procesas jau prasidėjęs, o neretai ir įsibėgėjęs. Pasak jos, svarbu nelaukti pirmųjų signalų ir rūpintis širdies sveikata nuolatos.
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Mėlynės atsiranda lyg iš niekur? Tai gali būti organizmo siunčiamas signalas
Ant rankos ar kojos netikėtai pastebėta mėlynė dažnai priverčia susimąstyti, iš kur ji atsirado. Tačiau jei kraujosruvos atsiranda dažnai, be aiškaus sumušimo ar neįprastose kūno vietose, numoti ranka nereikėtų. Mėlynių atsiradimui įtakos gali turėti ne tik natūraliai su amžiumi plonėjanti oda, bet ir vartojami vaistai, kai kurie maisto papildai, vitaminų trūkumas, vidaus organų ligos ar kraujo krešėjimo sutrikimai.