Pasak sinoptikės, virš Skandinavijos, Baltijos šalių, Vidurio ir Rytų Europos šiuo metu įsitvirtinusi aktyvi ciklonų sistema, kurią nuolat papildo nauji ciklonai ir atmosferos frontai.
„Virš Skandinavijos, Baltijos, Vidurio ir Rytų Europos kol kas įsitvirtinusi daugiau ar mažiau audringų, drėgnesnių ciklonų sistema vis dar pasipildo naujais sūkuriais ir atmosferos frontais.
Šiandien ciklonas, vardu Uma, mus laistė lietumi. Kiek ūkanotus, bet šiltesnius orus lėmė šiltasis atmosferos fronto sektorius“, – rašė E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, penktadienį Lietuvą pasieks dar vienas ciklonas, vardu Talia I-oji, kuris atneš naują lietaus bangą ir sustiprins vėją.
„Penktadienio naktį mus pasieks dar vieno ciklono, vardu Talia I-oji, pietrytinis pakraštys, vėl gerokai lietumi palaistys.
Dieną šis ciklonas trauksis į šiaurės rytus, prisijungs prie ciklono Uma, dar labiau užsisuks ir stiprės vakarinių krypčių vėjas, ypač pajūryje. Palis tik protarpiais, o vakare vakariniame pakraštyje jau iškris ir šlapdriba.
Audringas bus ir savaitgalis. Vis dar pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, o pajūryje – šiaurės vakarų“, – prognozavo sinoptikė.
Anot E. Latvėnaitės, savaitgalį Lietuvoje vis dažniau pasirodys mišrūs krituliai. Iš šiaurės plūstantis šaltesnis oras lems, kad lietų pamažu keis šlapdriba ir sniegas.
„Vis šaltesnis oras iš šiaurės brausis, tad jau visokie mišrūs krituliai kris. Šeštadienį daugiausia lietus su šlapdriba maišysis, kartais ir sausesnė snaigė pasisukios, o sekmadienį jau daugiausia kris šlapdriba ir sausesnis sniegas.
Didesnę kitos savaitės dalį būsime dviejų skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje – vakaruose ir šiaurės vakaruose stiprės sausesnis anticiklonas, o rytuose laikysis nusilpusi, bet dar nesitraukianti drėgnesnė ciklonų sistema“, – teigė ji.
Sinoptikės prognozėmis, kitos savaitės pradžioje Lietuvoje įsitvirtins šaltesni orai. Nors žymesnių kritulių nebus daug, vietomis pasnigs, o dėl neigiamos temperatūros naktimis ir žemės paviršiaus atšalimo susidarys plikledis.
„Šioje sandūroje dar šaltesnis oras iš šiaurės brausis, tad naktimis dažnai nedidelis šaltukas spustels, dienomis irgi menkai šils.
Kritulių bus nedaug, dažniausiai pasnyguriuos, pirmadienio ir antradienio dienomis dar viena kita šlapia snaigė iškris. Plikledis slidžius spąstus paspęs – ne tik naktį, bet kai kur ir dieną jo liks. Vėjas suksis į šiaurę, šiaurės vakarus. Nors bus silpnesnis, bet žvarbokas“, – įspėjo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, lapkričio 20 d., naktį ir rytą daug kur numatomas gausesnis lietus. Įdienojus lis protarpiais, o vakare krituliai gausės vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Čia lietus jau maišysis su nedidele šlapdriba. Naktį pūs pietų, pietryčių vėjas, 4–8 m/s, vėliau sustiprės iki 7–12 m/s. Dieną vėjas pasisuks iš pietvakarių, vakarų, sieks 7–12 m/s, gūsiai – iki 15 m/s. Pajūryje naktį ir dieną pūs šiaurės vakarų vėjas, jo gūsiai sieks 16–18 m/s. Naktį temperatūra bus 2–4°C, pajūryje – apie 6°C šilumos, dieną – 4–7°C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 21 d., protarpiais numatomi mišrūs krituliai – lietus maišysis su šlapdriba, vietomis pasirodys ir viena kita sausesnė snaigė. Vakare krituliai gausės šiauriniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur susidarys plikledis. Pūs vakarų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–20 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –3 iki 2°C, šalčiausia bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, pajūryje laikysis 3–5°C šiluma. Dieną bus 2–5°C, pajūryje – apie 6°C.
Sekmadienį, lapkričio 22 d., protarpiais numatomi krituliai. Naktį daugiausia kris šlapdriba ir sniegas, tik vakariniame šalies pakraštyje išliks lietaus ir šlapdribos mišinys. Dieną vėl maišysis lietus ir šlapdriba, o rytiniuose bei pietiniuose rajonuose vyraus šlapdriba ir sniegas. Pūs vakarų vėjas, 7–12 m/s, naktį gūsiai sieks 15–17 m/s. Pajūryje naktį ir dieną vyraus šiaurės vakarų vėjas, 8–13 m/s, naktį gūsiai sieks 18–20 m/s, dieną – 15–18 m/s. Naktį temperatūra bus nuo –1 iki 2°C, pajūryje – 3–5°C šilumos, dieną – 1–4°C, šilčiausia pajūryje, kur bus apie 5–6°C.
Pirmadienį, lapkričio 23 d., protarpiais numatomi nedideli krituliai. Naktį daugiausia kris nestiprus sniegas, dieną kai kur pasirodys viena kita šlapia snaigė. Pūs vakarų, dieną – šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s. Pajūryje vyraus šiaurės vakarų, šiaurės vėjas, 7–12 m/s, naktį gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –3 iki 1°C, pajūryje bus 2–4°C šilumos, dieną – nuo 0 iki 2°C, pajūryje – apie 3–4°C.
Antradienį, lapkričio 24 d., vietomis protarpiais pasnyguriuos, dieną gali pasirodyti viena kita šlapesnė snaigė. Pūs šiaurės vakarų, šiaurės vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra bus 0–3°C šalčio, dieną – 0–2°C šilumos.
Trečiadienį, lapkričio 25 d., ženklesnių kritulių nenumatoma. Pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –1 iki –5°C, pajūryje bus apie 0–2°C šilumos, dieną – 0–2°C šilumos.
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., ženklesnių kritulių taip pat nenumatoma. Pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–3°C šalčio, pajūryje bus apie 0–2°C šilumos, dieną – 1–3°C šilumos.
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