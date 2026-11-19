Anot jų, penktadienį daug kur palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, 7–12 m/s, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį vakariniuose, dieną daugelyje rajonų trumpi krituliai (lietus, šlapdriba). Naktį ir rytą vietomis plikledis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, pajūryje 3–6 laipsniai šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 18 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Akmenoje Danėje ties Kretinga – iki 64 cm, Minijoje ties Kartena – iki 43 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 37 cm, Bartuvoje ties Skuodu ir Minijoje ties Priekule – iki 27 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–9, ežeruose – 3–9, Kuršių mariose – 4–5, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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