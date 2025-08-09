kalendorius - 2026 lapkričio 19d.
Lapkričio 19-ąją švenčiama Tarptautinė vyrų diena. Nors nėra įprasta vyrams dovanoti tulpes, juos galima pasveikinti kitaip – pavyzdžiui, skaniu desertu, dėmesiu ar įdomia pramoga.
Lapkričio 19-oji yra 323-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 324-oji. Iki metų pabaigos lieka 42 dienos.
Taip pat šią dieną, Tarptautinės tualetų organizacijos įkūrėjo Džeko Simo iniciatyva, minima Tarptautinė tualetų diena. Tualetas yra svarbus civilizacijos išradimas, kuris užtikrina geresnę higieną, sveikatą ir komfortą. Vis dėlto, net 40 procentų pasaulio gyventojų neturi prieigos prie šio patogumo. Lietuvoje ES direktyvos numato lauko tualetų panaikinimą ir kanalizacijos įrengimą net kaimo vietovėse.