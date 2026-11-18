Anot jų, ketvirtadienį daug kur palis, dieną protarpiais. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietvakarių, 6–11 m/s, pajūryje dieną iki 14 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 5–9 laipsniai šilumos.
Penktadienį daug kur lietus, dieną vyraus nedidelis. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį 6–11 m/s, dieną 9–14 m/s, dieną vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 3–8 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 17 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Šventojoje ties Šventąja – iki 20 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 26 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse ir ežeruose – 3–9, Kuršių mariose – 5, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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