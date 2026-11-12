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TV3 naujienos > GOŽalgiris

Kalnietis paaiškino, kodėl nenori, kad jo marškinėliai kiltų į „Žalgirio“ arenos palubes: „Reikia suprasti...“

2026-11-12 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 20:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ susitiks su kol kas tik vieną pergalę Eurolygoje iškovojusia Milano „Olimpia“ komanda. O prieš rungtynes žiūrovai kviečiami stebėti laidą „GoŽalgiris“, kurioje – buvęs krepšininkas, o dabar „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis. Kodėl futbolo rungtynes jis mėgsta stebėti vienas ant stadiono stogo? 

Šį ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ susitiks su kol kas tik vieną pergalę Eurolygoje iškovojusia Milano „Olimpia“ komanda. O prieš rungtynes žiūrovai kviečiami stebėti laidą „GoŽalgiris“, kurioje – buvęs krepšininkas, o dabar „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis. Kodėl futbolo rungtynes jis mėgsta stebėti vienas ant stadiono stogo? 

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Rungtynių pradžia – 21:15 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė M. Kalnietį pakvietė pasišnekėti Dariaus ir Girėno stadione, kuris tapo kone antraisiais vyro namais. Čia jis ne tik dirba, bet ir turi neįprastą būdą stebėti rungtynes. M. Kalnietis atskleidė, kad stadione nuo stogo rungtynes žiūri ne be reikalo.

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(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Bešiktaš“ – „Žalgiris“

„Noriu pasislėpti nuo dviejų dalykų: nuo to, kad niekas negirdėtų, kaip bjauriai kalbu, ir antras dalykas – kad tikrai galėčiau susikoncentruoti į futbolą. (...) Norisi būti labai susikoncentravus į futbolą, jį geriau suprasti, todėl jeigu rungtynių metu tu bendrausi ir kalbėsiesi – nesusikoncentruosi tiek į futbolą“, – pasakojo M. Kalnietis.

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Marškinėliai vis dar nekaba „Žalgirio“ arenos palubėse – kodėl?

M. Kalnietis užsiminė apie emocijas, kai jo klubas antrus metus iš eilės tapo šalies čempionu.

„Pirmasis kartas buvo lauktas, planuotas, bet be didelių turbulencijų. O šis sezonas buvo kupinas amerikietiškų kalnelių. Prisidėjo ir tai, kad keitėsi treneris, o taip pat patekome į pagrindinį turnyrą UEFA Konferencijų lygoje. Jau vasarą žinojome, kad laukia daug dalykų, kurių nesuplanuosime“, – pasakojo laidos svečias.

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M. Kalnietis atskleidė, kodėl net ir ne kartą sulaukęs pasiūlymo, kad jo marškinėliai būtų iškelti į „Žalgirio“ arenos palubes, buvęs krepšininkas vis to atsisako. Vyras tikino, kad nesijaučia to nusipelnęs.

„Ten yra žmonės, kurie „Žalgiriui“ daug atidavę ir daug pasiekę. Kad ir kaip aš mylėčiau, gerbčiau „Žalgirį“, tai yra mano komanda, vis tiek reikia suprasti tuos nuopelnus – sąžiningai, nelabai daug ką aš ten ir prisidėjau. (...) Man norisi būti įvertintam už dalykus, kur tikrai kažką padariau“, – sakė vyras.

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Pirmąjį maratoną savo gyvenime M. Kalnietis įveikė greičiau nei per 3 valandas. Beje, taip vyras pasiekė ir dar vieną tikslą – pagerino savo futbolo dievuko Arjeno Robbeno laiką.

„Jis man darydavo labai didelį įspūdį dėl savo gebėjimo su viena koja apžaisti pusę Europos. Kai pamačiau, kad jis baigia karjerą, aš pats dar žaidžiau. Sužinojau, kad jis ėmė bėgioti ir kokių rezultatų pasiekia. Todėl ir pačiam nustojus žaisti, man kilo noras su juo pasivaržyti“, – sakė jis.

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Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.

Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs. 

Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3. 

Interviu su M. Kalniečiu laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.

Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Milano „Olimpia“ žiūrėkite čia: 

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Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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