Lewiso tritaškis padėjo „Lions“ išplėšti pergalę prieš „Umana Reyer“

Anglijos klubas savo aikštėje dramatiškai 80:76 (19:19, 19:16, 21:20, 21:21) nugalėjo Venecijos „Umana Reyer“ (3/4).
Likus 3 minutėms „Lions“ atsilikinėjo 68:74, bet netrukus Maxwellas Lewisas smeigė tritaškį, šeimininkai spurtavo 12:0 ir įsitvirtino antroje grupės vietoje.
Kauno „Žalgiriui“ priklausantis M.Lewisas per 30 minučių surinko 14 taškų (4/7 dvit., 2/6 trit.), 3 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas ir 6 naudingumo balus.
Emilis Žibūda ant parketo išbuvo 39 sekundes ir sykį spėjo prasižengti.
Rezultatyviausias su 16 taškų buvo Thomasas Kennedy, o svečiams 19 taškų įmetė Kyle'as Wiltjeras.
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