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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Lewiso tritaškis padėjo „Lions“ išplėšti pergalę prieš „Umana Reyer“

2026-11-10 23:33 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-10 23:33
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Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono „Lions“ (4/3) sėkmingai užbaigė pirmąjį reguliariojo sezono ratą Europos taurėje.

(Klubo nuotr.)

Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono „Lions“ (4/3) sėkmingai užbaigė pirmąjį reguliariojo sezono ratą Europos taurėje.

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Anglijos klubas savo aikštėje dramatiškai 80:76 (19:19, 19:16, 21:20, 21:21) nugalėjo Venecijos „Umana Reyer“ (3/4).

Likus 3 minutėms „Lions“ atsilikinėjo 68:74, bet netrukus Maxwellas Lewisas smeigė tritaškį, šeimininkai spurtavo 12:0 ir įsitvirtino antroje grupės vietoje.

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Kauno „Žalgiriui“ priklausantis M.Lewisas per 30 minučių surinko 14 taškų (4/7 dvit., 2/6 trit.), 3 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas ir 6 naudingumo balus.

Emilis Žibūda ant parketo išbuvo 39 sekundes ir sykį spėjo prasižengti.

Rezultatyviausias su 16 taškų buvo Thomasas Kennedy, o svečiams 19 taškų įmetė Kyle'as Wiltjeras.

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