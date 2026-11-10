Paskelbtas geriausių praėjusio sezono žaidėjų 11-tukas sukėlė pasipiktinimą

2026 metų FIFPRO geriausiųjų vienuolikė sulaukė ne tik futbolininkų pripažinimo, bet ir diskusijų dėl kai kurių pasirinkimų. Komandą, už kurią balsavo daugiau nei 19 tūkst. profesionalių futbolininkų, sudarė Davidas Raya, Pau Cubarsi, Achrafas Hakimi, Nuno Mendesas, Jude'as Bellinghamas, Rodri, Vitinha, Erlingas Haalandas, Kylianas Mbappe, Lionelis Messi ir Lamine`as Yamalis. Vis dėlto dalis rezultatų sukėlė klausimų, ar žaidėjų balsavimas visada tiksliai atspindi praėjusio sezono individualų pajėgumą.
Didžiausia diskusija kilo dėl Harry Kane'o, kuris nepateko į vienuolikę nepaisant to, kad neseniai laimėjo „Ballon d'Or“. Anglijos rinktinės ir Miuncheno „Bayern“ puolėjas balsavime surinko 27,6 proc. puolėjų balsų ir liko penktas. Jį aplenkė Erlingas Haalandas, gavęs 28,4 proc., taip pat K. Mbappe, L. Yamalis ir L. Messi. Tai pirmas kartas nuo FIFPRO apdovanojimo įsteigimo 2005 metais, kai tais pačiais metais „Ballon d'Or“ laimėjęs futbolininkas nepatenka į geriausiųjų vienuolikę.
Kritikos sulaukė ir kai kurie kiti pasirinkimai. „Sports Illustrated“ atkreipė dėmesį, kad Cristiano Ronaldo, nors ir nepateko į galutinę vienuolikę, balsavime tarp puolėjų užėmė aštuntą vietą ir aplenkė tokius futbolininkus kaip Ousmane'as Dembele bei Raphinha. Taip pat diskutuota dėl Cristiano Romero, kuris pateko tarp dešimties daugiausiai balsų gavusių gynėjų, nors jo klubinio sezono rezultatai nebuvo itin įspūdingi. Tokie pasirinkimai dar kartą paskatino diskusijas, kiek balsavimą veikia žaidėjų reputacija ir populiarumas, o kiek – konkretaus vertinamo laikotarpio pasirodymai.
Kita dažnai minima problema – pati komandos sudarymo sistema. Žaidėjai balsuoja atskirose vartininkų, gynėjų, saugų ir puolėjų kategorijose, o galutinė vienuolikė sudaroma pagal daugiausiai balsų surinkusius futbolininkus. Dėl tokio formato šių metų komandoje atsirado net keturi puolėjai, o jos išsidėstymas neatitinka įprastų futbolo taktinių schemų. Be to, kiekvienas balsuojantis futbolininkas renkasi tik po tris žaidėjus kiekvienoje pozicijų grupėje, todėl nemažai pajėgių kandidatų lieka už galutinio sąrašo ribų.
Nepaisant diskusijų, FIFPRO pabrėžia, kad šis apdovanojimas išsiskiria tuo, jog nugalėtojus renka ne žurnalistai, treneriai ar sirgaliai, o patys futbolininkai. Šių metų rinkimuose dalyvavo 19 806 vyrų futbolininkai iš 73 šalių, o moterų vienuolikę rinko 6 511 žaidėjų iš 54 valstybių. Organizacijos teigimu, toks balsavimas suteikia galimybę profesionalams įvertinti tuos kolegas, kurių žaidimą jie geriausiai pažįsta iš tiesioginės patirties.
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