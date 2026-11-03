Ašarojančios ir perštinčios akys: priežastis gali būti paprastesnė, nei manote

Kodėl sausos akys pradeda ašaroti?
Pasak vaistininkės, sausų akių problema ypač išryškėja rudenį ir žiemą, kai daugiau laiko praleidžiame šildomose patalpose. Sausas oras, vėjas lauke, dažnesnis laikas dirbtinėje šviesoje, ilgas žiūrėjimas į ekranus ir kontaktinių lęšių nešiojimas gali paskatinti akių paviršiaus išsausėjimą.
Akies paviršių dengia plona ašarų plėvelė, kuri drėkina, saugo ir padeda palaikyti gerą regėjimą. Kai ašarų pagaminama per mažai arba jos pernelyg greitai išgaruoja, ši apsauginė plėvelė tampa nestabili. Tuomet akys gali tapti jautresnės, jas gali perštėti, atsirasti raudonis, smėlio ar svetimkūnio pojūtis, jaustis kitoks diskomfortas.
„Žmonės kartais nustemba išgirdę, kad nuolat ašarojančios akys iš tiesų gali būti pernelyg sausos. Atrodytų, jei ašarų tiek daug, drėgmės tikrai neturėtų trūkti, tačiau kadangi išsausėjęs akies paviršius yra stipriau paveikiamas dirgiklių, organizmas į tai reaguoja išskirdamas daugiau ašarų. Vis dėlto, šios ašaros ne visada pakankamai atkuria apsauginę plėvelę, todėl žmogus gali vienu metu jausti ir sausumą, ir ašarojimą“, – paaiškina vaistininkė V. Jokubaitytė-Tunkevičienė.
Ekranai taip pat prisideda prie sausėjimo
Rudenį įsibėgėjus darbams ir mokslams, prie kompiuterių, telefonų bei planšečių praleidžiame didžiąją dienos dalį, o vakarais dažnas atsipalaiduoja prie televizoriaus ekrano. Tačiau, pasak „Camelia“ vaistininkės, akims svarbu ne vien tai, kiek laiko žiūrime į ekraną, bet ir kaip bei kiek tuo metu mirksime.
„Susikaupę stebėdami tai, kas vyksta ekrane paprastai mirksime rečiau, o kartais – net nevisiškai užmerkiame akių vokus. Dėl to ašarų plėvelė prasčiau pasiskirsto akies paviršiuje, drėgmė greičiau garuoja ir taip akys ima sausėti“, – pasakoja vaistininkė.
Ji pataria darbo metu reguliariai daryti trumpas pertraukas, vadovautis sąmoningu savęs pasitikrinimu ir paprasta „20-ties“ taisykle: kas 20 minučių bent 20 sekundžių pažvelgti į nutolusį objektą bei sąmoningai kelis kartus pilnai sumirksėti.
Kas gali slypėti už paraudusių akių?
V. Jokubaitytė-Tunkevičienė atkreipia dėmesį, kad akių paraudimas taip pat gali būti susijęs su sausumu. Sausų akių sukeltas diskomfortas gali paskatinti žmogų dažniau trinti akis, o tai papildomai dirgina jų paviršių. Kai akies paviršius sudirgsta, smulkios junginės kraujagyslės išsiplečia ir tampa labiau matomos, todėl akys atrodo paraudusios, pavargusios.
„Jei akies baltyme staiga atsiranda ryškiai raudona, aiškias ribas turinti dėmė, tačiau nejuntamas skausmas ar kitas ūmus diskomfortas, tikėtina, kad galėjo plyšti smulki, po jungine esanti, kraujagyslė. Tai pasitaiko ganėtinai dažnai – kai kuriems žmonėms pakanka stipriau patrinti akį. Šis lengvas kraujo išsiliejimas dažniausiai išnyksta savaime per vieną ar dvi savaites“, – paaiškina vaistininkė.
Vis dėlto kraujagyslės trūkimo nereikėtų automatiškai laikyti sausų akių pasekme. Jei kraujo išsiliejimai kartojasi, verta pasitikrinti kraujospūdį ir pasitarti su gydytoju, ypač jei vartojami kraujo krešėjimą veikiantys vaistai. O jei paraudimą lydi skausmas, regėjimo pablogėjimas ar jis atsirado po akies traumos, reikalinga skubi medicininė pagalba.
Akių lašai: svarbu pasirinkti tinkamus
Pajutus sausumą, perštėjimą ar pojūtį, tarsi akyse būtų smėlio, viena dažniausiai pasirenkamų pagalbinių priemonių yra dirbtinės ašaros arba drėkinamieji akių lašai. Šios priemonės gali padėti sudrėkinti akies paviršių ir palengvinti sausų akių simptomus, tačiau vaistininkė ragina atkreipti dėmesį į atskirų produktų sudėtį ir paskirtį.
„Jei pagrindinė problema – akių sausumas, verta rinktis drėkinamuosius akių lašus su hialurono rūgštimi, kuri padeda sulaikyti drėgmę akies paviršiuje. Taip pat yra priemonių su trehaloze, dekspantenoliu ar kitais drėkinamaisiais bei akies paviršių apsaugoti padedančiais komponentais. Kai sausų akių simptomai susiję su pernelyg greitu ašarų garavimu, gali būti naudingi lašai su lipidiniais komponentais, padedančiais palaikyti ašarų plėvelės lipidinį sluoksnį“, – pasakoja V. Jokubaitytė-Tunkevičienė.
Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad dažnai lašinant dirbtines ašaras, ypač jautresnėms akims, verta rinktis preparatus be konservantų. Ne visi akių lašai taip pat tinka nešiojant kontaktinius lęšius, todėl visada geriau pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku.
Ką dar galime padaryti dėl savo akių?
Pasak vaistininkės, akių komfortui svarbi ir kasdienė aplinka. Šildymo sezonu verta stebėti patalpų oro drėgmę, reguliariai vėdinti kambarius, o jei oras labai sausas – apsvarstyti oro drėkintuvo naudojimą. Ji taip pat pataria pakoreguoti kompiuterio bei telefono kontaktą su akimis bei laikyti prietaisus šiek tiek žemiau akių lygio. Taip pat reikėtų vengti tiesiai į veidą pučiamo kondicionieriaus ar šildytuvo oro.
„Akių sveikatai svarbi ir visavertė mityba: vitaminas A padeda palaikyti normalų regėjimą ir akies paviršiaus būklę, jo galima gauti valgant morkas, saldžiąsias bulves, špinatus ar kiaušinius. Žaliose lapinėse daržovėse taip pat yra liuteino ir zeaksantino, kurie kaupiasi tinklainėje, o riebioje žuvyje, pavyzdžiui, lašišoje ar skumbrėje, gausu omega-3 riebalų rūgščių, kurios prisideda prie drėgmės palaikymo“, – pasakoja V. Jokubaitytė-Tunkevičienė.
Jei su kasdiene mityba nepavyksta gauti pakankamai akims svarbių maistinių medžiagų, jų galima rasti ir maisto papilduose, tačiau prieš juos vartojant vertėtų pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Vaistininkė primena, kad ne kiekvieną akių paraudimą ar ašarojimą sukelia sausumas, mat panašūs simptomai gali pasireikšti ir dėl alergijos, infekcijos ar kitų akių ligų. Jei atsiranda pūlingų išskyrų, jaučiamas stiprus skausmas, jautrumas šviesai, regėjimo pablogėjimas ar vienos akies paraudimas tampa itin intensyvus, reikėtų nedelsti ir kreiptis į gydytoją. Kontaktinius lęšius nešiojantiems žmonėms skausminga paraudusi akis taip pat yra priežastis nedelsti.
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