Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Buvusių profesionalių futbolininkų tyrime - blogos naujienos žaidėjams

2026-11-10 23:03 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 23:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujas tyrimas atskleidė galimus ilgalaikius profesionalaus futbolo padarinius buvusių žaidėjų smegenų sveikatai. Nustatyta, kad vidutinio amžiaus karjerą baigusių futbolininkų tam tikros smegenų sritys pasižymi mažesne pilkosios medžiagos apimtimi nei žmonių, kurie nėra užsiėmę kontaktiniu sportu. Be to, buvę žaidėjai dažniau nurodė patiriantys depresijos ir nerimo simptomus bei turintys sunkumų susikaupti, planuoti ir priimti sprendimus.

Ispanijos rinktinės treniruotė | EPA nuotr.

Naujas tyrimas atskleidė galimus ilgalaikius profesionalaus futbolo padarinius buvusių žaidėjų smegenų sveikatai. Nustatyta, kad vidutinio amžiaus karjerą baigusių futbolininkų tam tikros smegenų sritys pasižymi mažesne pilkosios medžiagos apimtimi nei žmonių, kurie nėra užsiėmę kontaktiniu sportu. Be to, buvę žaidėjai dažniau nurodė patiriantys depresijos ir nerimo simptomus bei turintys sunkumų susikaupti, planuoti ir priimti sprendimus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Londono imperatoriškojo koledžo mokslininkų atliktame tyrime dalyvavo 142 buvę profesionalūs futbolininkai nuo 30 iki 60 metų. Jų rezultatai buvo palyginti su 56 panašaus amžiaus žmonių, kurie nebuvo užsiėmę kontaktiniu sportu, patyrę pasikartojančių galvos traumų ar tarnavę kariuomenėje, duomenimis.

REKLAMA
REKLAMA

Smegenų magnetinio rezonanso tyrimai parodė, kad buvusių futbolininkų pilkosios medžiagos tūris buvo mažesnis keliose srityse, atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą. Tyrėjai taip pat nustatė, kad kliniškai reikšmingos depresijos simptomų turėjo 31 proc. buvusių futbolininkų, palyginti su 9 proc. kontrolinės grupės dalyvių. Ryškių nerimo simptomų turėjo atitinkamai 42 ir 25 proc. dalyvių.

REKLAMA

Vis dėlto tyrimas neatskleidė aiškių skirtumų atliekant standartinius atminties ir mąstymo testus. Nors buvę futbolininkai patys dažniau skundėsi koncentracijos, planavimo ir sprendimų priėmimo sunkumais, objektyvių pažintinių gebėjimų patikrinimų rezultatai abiejose grupėse buvo panašūs. Tai rodo, kad dalyvių nurodomi kasdieniai sunkumai nebūtinai reiškia išmatuojamą pažintinių funkcijų pablogėjimą.

REKLAMA
REKLAMA

Tyrimo vadovė Caleigh Grace Lynch iš Londono imperatoriškojo koledžo pabrėžė, kad galimi smegenų sveikatos pokyčiai gali būti pastebimi dar vidutiniame amžiuje, gerokai anksčiau, nei paprastai pasireiškia neurodegeneracinės ligos. Tačiau mokslininkai kol kas negali teigti, kad šiuos pokyčius tiesiogiai sukėlė futbolas ar pasikartojantys smūgiai į galvą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrėjai taip pat atkreipė dėmesį, kad radiologai tik maždaug 2 proc. individualiai įvertintų smegenų vaizdų nustatė kliniškai reikšmingą atrofiją, galinčią rodyti neurodegeneracinius procesus. Tyrimas dar nėra galutinis, o dalyvius planuojama stebėti ir toliau, siekiant išsiaiškinti, ar nustatyti pokyčiai progresuoja ir kaip jie susiję su ilgalaike smegenų sveikata.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų