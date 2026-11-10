Inga Ruginienė pravėrė namų duris Grigiškėse – iš Turniškių išsigabeno ne bet ką: „Visai neseniai suvalgėme“

I. Ruginienės namuose lankėsi laidos „Be Tabu“ komanda.
Iš Turniškių rezidencijos parsivežė pomidorus
Inga Ruginienė atskleidė – gyvenimas po kraustynių sugrįžo į paprastas vėžes. Visus daiktus iš valstybinės rezidencijos Turniškėse Ruginiai į savo namus Grigiškėse susivežė vos per du reisus. Kartu su šeima persikėlė ir paskutiniai pomidorų daigai.
„Pomidorus aš persikėliau, nes čia, kai mes persikėlėme iš Turniškių, tai buvo tuščias šiltnamis. Dar dabar, žinokite, paskutinius pomidorus visai neseniai suvalgėme, visai gerai prigijo“, – pasakojo I. Ruginienė.
Tiesa, agurkų ministrė nejudino – juos paliko laistyti rezidencijos darbuotojams.
„Girdėjau, kad prezidentas Valdas Adamkus valgė mano agurkus, tai man labai, labai malonu“, – šypsojosi ji.
Grįžę į senus namus, Ruginiai nusprendė nesamdyti meistrų – visą remontą padarė patys. Kol vyras klojo grindis ir tvarkė santechniką, pati ministrė ėmė šveisti ir dažyti sienas.
„Pasižiūrėjusi „YouTube“ kelis filmukus, ėmiausi to darbo. Gal kreivai, gal su tam tikromis duobėmis, bet tai yra miela, tai mūsų rankų darbas“, – atviravo ji.
Ruginienei kelionė į Vatikaną padovanojo naujas pažintis
Visgi pokyčiai politiniame kelyje atnešė ne tik džiaugsmus. Inga neslėpė – tapus ministre, dalis draugų tiesiog nustojo bendrauti. Pasirodo, kai kurie šalia buvę asmenys draugavo tik dėl statuso ir pareigų.
Tačiau likimas atvėrė duris ir visiškai netikėtoms draugystėms. Didelį atradimą ministrei padovanojo skandalingoji kelionė į Vatikaną pas popiežių, kuri valstybei kainavo apie 8 tūkst. eurų. Lėktuve ji susipažino su garsiąja Meschino šeima.
„Mane tikrai nustebino ir kartu turbūt ir pati savimi šiek tiek nusivyliau, kad dar vis stereotipais gyvenu. Kai galvoji ir iš toli matai garsų žmogų, influencerį, atrodo vienaip, bet pamatai, kad tai nuostabiai šilti ir paprasti žmonės“, – pasakojo I. Ruginienė.
Tiesa, pati kelionės į Vatikaną istorija dar nebaigta – ar reikės grąžinti pinigus valstybei, dabar sprendžia teismas.
„Aš elgiausi taip, kaip praktikoje elgėsi kiti premjerai ir aš nieko blogo nepadariau“, – teisinosi ji.
Ingos Ruginienės namus ir kulinarinius sugebėjimus pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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