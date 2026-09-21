Pasakė, iki kada reikia nuskinti visus pomidorus – nepražiopsokite

Vėstantys orai gali sulėtinti pomidorų nokimą, o lietus ir didelė drėgmė – padidinti ligų riziką. Todėl prieš paliekant paskutinius vaisius ant augalo verta įvertinti kelis svarbius signalus, kurie padės apsaugoti derlių, rašoma fakt.pl.
Nakties temperatūra – vienas svarbiausių signalų
Vienos konkrečios datos, kada reikėtų nuskinti visus pomidorus, nėra. Daug kas priklauso nuo oro sąlygų ir konkrečios veislės. Pomidorai yra šilumą mėgstantys augalai, todėl vėstant orams jų nokimas pradeda lėtėti.
Kai nakties temperatūra reguliariai artėja prie 10 laipsnių šilumos, vaisiai gali nokti gerokai lėčiau. Tai dar nereiškia, kad visus pomidorus reikia iškart nuskinti, tačiau toks temperatūros pokytis rodo, kad auginimo sezonas artėja prie pabaigos.
Dar svarbiau stebėti orų prognozę. Jei artėja šalnos, sveikus vaisius, net ir žalius, geriau nuskinti iš anksto.
Minusinė temperatūra gali pažeisti pomidorus, todėl vėliau jie gali prasčiau nokti ir būti sunkiau laikomi.
Lietus ir ligos taip pat gali lemti derliaus nuėmimo laiką
Pamatę ant augalo žalią pomidorą, neskubėkite manyti, kad jis dar netinkamas skinti. Sezono pabaigoje dalį žalių vaisių galima saugiai nuskinti ir leisti jiems sunokti patalpose.
Tam tinkamiausi pomidorai, kurie jau yra pasiekę veislei būdingą dydį ir pradeda keisti spalvą – iš intensyviai žalios tampa šiek tiek šviesesni. Tokie vaisiai jau yra pakankamai subrendę, kad galėtų toliau nokti ir nuskinti.
Parsineštus pomidorus geriausia laikyti sausoje vietoje kambario temperatūroje. Jų nebūtina dėti ant palangės – nokimui tiesioginių saulės spindulių nereikia. Vaisius verta išdėlioti vienu sluoksniu ir reguliariai patikrinti, ar neatsirado puvimo ar kitų pažeidimų.
Temperatūra nėra vienintelis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Sezono pabaigoje svarbi tampa ir augalų būklė bei orai. Ilgai trunkantis lietus ir didelė drėgmė sudaro palankias sąlygas grybelinėms ligoms plisti.
Jeigu ant pomidorų lapų pradeda atsirasti dėmių, jie ima gelsti, vysti ar pastebite kitų ligos požymių, laukti gali būti rizikinga. Ligai plintant gali būti pažeisti ir vaisiai, todėl sveikus pomidorus verta nuskinti anksčiau. Tokiu atveju net ir dar neprinokę, tačiau pakankamai išsivystę vaisiai gali būti parsinešti į patalpą ir palikti nokti palaipsniui.
Be to, prieš šalnas ar užsitęsusius lietingus orus nuskintus sveikus pomidorus galima išsaugoti ir leisti jiems sunokti jau ne ant augalo. Svarbiausia rinktis nepažeistus vaisius ir tinkamai juos laikyti.
Taigi sezono pabaigoje verta stebėti ne tik pomidorų spalvą, bet ir nakties temperatūrą, artėjančias šalnas, lietų bei augalų būklę.
Tinkamai pasirinktas laikas gali padėti išvengti dalies derliaus praradimo ir net paskutinius žalius pomidorus paversti prinokusiais vaisiais.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt