Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasakė, iki kada reikia nuskinti visus pomidorus – nepražiopsokite

2026-09-21 15:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-21 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pomidorų sezonui artėjant prie pabaigos, sodininkams tenka nuspręsti, kada tinkamiausias metas nuskinti paskutinius vaisius. Atrodytų, kad svarbiausia stebėti jų spalvą, tačiau vien pagal ją spręsti ne visada verta. Ypač svarbu atsižvelgti į nakties temperatūrą, orų prognozę ir augalų būklę.

Pomidorai (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (19)

Pomidorų sezonui artėjant prie pabaigos, sodininkams tenka nuspręsti, kada tinkamiausias metas nuskinti paskutinius vaisius. Atrodytų, kad svarbiausia stebėti jų spalvą, tačiau vien pagal ją spręsti ne visada verta. Ypač svarbu atsižvelgti į nakties temperatūrą, orų prognozę ir augalų būklę.

REKLAMA
1

Vėstantys orai gali sulėtinti pomidorų nokimą, o lietus ir didelė drėgmė – padidinti ligų riziką. Todėl prieš paliekant paskutinius vaisius ant augalo verta įvertinti kelis svarbius signalus, kurie padės apsaugoti derlių, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pomidorų veislės

Nakties temperatūra – vienas svarbiausių signalų

Vienos konkrečios datos, kada reikėtų nuskinti visus pomidorus, nėra. Daug kas priklauso nuo oro sąlygų ir konkrečios veislės. Pomidorai yra šilumą mėgstantys augalai, todėl vėstant orams jų nokimas pradeda lėtėti.

REKLAMA
REKLAMA

Kai nakties temperatūra reguliariai artėja prie 10 laipsnių šilumos, vaisiai gali nokti gerokai lėčiau. Tai dar nereiškia, kad visus pomidorus reikia iškart nuskinti, tačiau toks temperatūros pokytis rodo, kad auginimo sezonas artėja prie pabaigos.

REKLAMA

Dar svarbiau stebėti orų prognozę. Jei artėja šalnos, sveikus vaisius, net ir žalius, geriau nuskinti iš anksto.

Minusinė temperatūra gali pažeisti pomidorus, todėl vėliau jie gali prasčiau nokti ir būti sunkiau laikomi.

Lietus ir ligos taip pat gali lemti derliaus nuėmimo laiką

Pamatę ant augalo žalią pomidorą, neskubėkite manyti, kad jis dar netinkamas skinti. Sezono pabaigoje dalį žalių vaisių galima saugiai nuskinti ir leisti jiems sunokti patalpose.

REKLAMA
REKLAMA

Tam tinkamiausi pomidorai, kurie jau yra pasiekę veislei būdingą dydį ir pradeda keisti spalvą – iš intensyviai žalios tampa šiek tiek šviesesni. Tokie vaisiai jau yra pakankamai subrendę, kad galėtų toliau nokti ir nuskinti.

Parsineštus pomidorus geriausia laikyti sausoje vietoje kambario temperatūroje. Jų nebūtina dėti ant palangės – nokimui tiesioginių saulės spindulių nereikia. Vaisius verta išdėlioti vienu sluoksniu ir reguliariai patikrinti, ar neatsirado puvimo ar kitų pažeidimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Temperatūra nėra vienintelis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Sezono pabaigoje svarbi tampa ir augalų būklė bei orai. Ilgai trunkantis lietus ir didelė drėgmė sudaro palankias sąlygas grybelinėms ligoms plisti.

Jeigu ant pomidorų lapų pradeda atsirasti dėmių, jie ima gelsti, vysti ar pastebite kitų ligos požymių, laukti gali būti rizikinga. Ligai plintant gali būti pažeisti ir vaisiai, todėl sveikus pomidorus verta nuskinti anksčiau. Tokiu atveju net ir dar neprinokę, tačiau pakankamai išsivystę vaisiai gali būti parsinešti į patalpą ir palikti nokti palaipsniui.

REKLAMA

Be to, prieš šalnas ar užsitęsusius lietingus orus nuskintus sveikus pomidorus galima išsaugoti ir leisti jiems sunokti jau ne ant augalo. Svarbiausia rinktis nepažeistus vaisius ir tinkamai juos laikyti.

Taigi sezono pabaigoje verta stebėti ne tik pomidorų spalvą, bet ir nakties temperatūrą, artėjančias šalnas, lietų bei augalų būklę.

Tinkamai pasirinktas laikas gali padėti išvengti dalies derliaus praradimo ir net paskutinius žalius pomidorus paversti prinokusiais vaisiais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruduojančios tujos (Nuotr. Geltonas karutis)
Padarykite tai savo tujoms dabar: per žiemą neparuduos
Šeimos namus užpuolė šlykštūs šliužai (nuotr. 123rf.com)
1 įprotis į jūsų kiemą privilios dešimtis šliužų: nesakykite, kad neįspėjo
Erkės (tv3.lt fotomontažas)
Pasisodinkite šį augalą sode: erkių neliks nė kvapo (9)
Nuodingi sodo augalai (nuotr. Pexels/Fotodiena/123rf)
Lietuvos gyventojus skubiai įspėja dėl 1 populiaraus augalo: daugelis augina net nežinodami apie pavojų (1)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų