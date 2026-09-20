Rudenį būtinai padarykite tai savo jurginams: rezultatas nustebins

Kai kurie sodininkai skuba su jurginu iškasimu rudenį. Daro tai, kai krūmai dar visai žali ir ant jų daug žiedų ir pumpurų.
Kada rudenį reikia iškasti jurginus?
Tokie gumbai nesubrendę, per žiemą sunkiau išsilaiko. Kol augalas su žaliais lapais, šaknų sistema kaupia maistingas medžiagas. Tokiu būdu augalas ruošiasi žiemai, subręsta, atitinkamai geriau laikysis per žiemą.
Kitas kraštutinumas, kai jurginas stipriai pašalęs nuo šalnų. Tai irgi negerai, nes toks jurginas pradeda pūti. Už savaitės po naktinių šalnų galima kasti. Per tą laiką nieko blogo nenutiks.
Kaip iškasti jurginus?
Kasimui pasirinkite saulėtą dieną, rudeninėje saulėje jurginų gumbai gerai apdžiūsta.
Prieš kasimą nukirpkite stiebus sekatoriumi, palikdami 10 -15 cm virš žemės. Jeigu stiebai labai stori, naudokite sodo pjūklą.
Toliau kaskite kastuvu arba sodo šakėmis. Reikia kasti po truputį iš visų pusių apie 30 cm nuo stiebo, nes gumbai eina į visas puses ir juos galima pažeisti.
Traukite kerą kastuvu, viena ranka prilaikant už stiebo. Jokiu būdu netraukite kero už stiebo, nes yra pavojus pažeisti ties šaknies kakleliu suformuotus kitų metų pumpurus. Po to rankomis atsargiai nuvalykite nuo gumbų žemes. Po to geriausia praplauti stipria vandens srove su sodo žarna ir apdžiovinti apie parą.
Kai kurie sodininkai neplauna gumbų ir saugo rūsyje. Tokiu būdu gumbai gerai išsisaugo iki pavasario. Viskas priklauso nuo laikymo sąlygų.
Kaip jurginus paruošti saugojimui?
Po kasimo reikia pašalinti pradėjusius gesti gumbus, nukirpti nuo gumbų visas plonas šakneles, patrumpinti stiebus.
Kad nesumaišyti veisles, uždėti etiketę su pavadinimu.
Gerai jurginus apdoroti specialiais preparatais, skirtais šaknų ir gumbų apdorojimui. Palaikyti gumbus skiestame pagal instukciją preparate ir apdžiovinti.
Jurginų saugojimo būdai
Yra keli jurginų saugojimo būdai ir kiekvienas sodininkas išsirenka labiausiai jam tinkamą.
Saugojimui yra naudojamos dėžės, kur šaknys gulės laisvai, jiems netruks oro.
Galima šaknis užpilti sausom pjuvenom, smėliu ar pelenais. Geriau gumbai truputį sudžius, negu bus drėgni ir supus.
Jurginų laikymo sąlygos
Jurginus galima laikyti rūsyje, bet jeigu temperatūra jame nebūna žemiau nulio. Turi būti šalta patalpa be didelių temperatūros svyravimų.
Galima laikyti ir kitose patalpose, kur temperatūra ne aukštesnė +10 laipsnių.
Geriausia temperatūra nuo +3 iki +6 laipsnių.
Oro drėgnumas saugojimo patalpoje turi būti apie 80%, turi būti ventiliacija.
Šaknis reikia būtinai dalinti. Kai kurie sodininkai daro tai iš karto rudenį, kiti pavasarį prieš sodinant.
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