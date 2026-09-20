Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Rudenį būtinai padarykite tai savo jurginams: rezultatas nustebins

2026-09-20 10:20 / šaltinis: valstietis.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-20 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vienos iš gražiausių rudens gėlių – jurginai lauke nežiemoja. Apie tai, kaip juos iškasti ir tinkamai paruošti žiemos saugojimui, pasakoja gėlininkė Aliona Ušanovienė, kuri pati augina šias gėles.

Kaune – įspūdingų žiedų jūra ( nuotr. autorių)
GALERIJA (13)

Vienos iš gražiausių rudens gėlių – jurginai lauke nežiemoja. Apie tai, kaip juos iškasti ir tinkamai paruošti žiemos saugojimui, pasakoja gėlininkė Aliona Ušanovienė, kuri pati augina šias gėles.

REKLAMA
0

Kai kurie sodininkai skuba su jurginu iškasimu rudenį. Daro tai, kai krūmai dar visai žali ir ant jų daug žiedų ir pumpurų.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jurginai, kardeliai ir begonijos

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kada rudenį reikia iškasti jurginus?

Tokie gumbai nesubrendę, per žiemą sunkiau išsilaiko. Kol augalas su žaliais lapais, šaknų sistema kaupia maistingas medžiagas. Tokiu būdu augalas ruošiasi žiemai, subręsta, atitinkamai geriau laikysis per žiemą.

REKLAMA
REKLAMA

Kitas kraštutinumas, kai jurginas stipriai pašalęs nuo šalnų. Tai irgi negerai, nes toks jurginas pradeda pūti. Už savaitės po naktinių šalnų galima kasti. Per tą laiką nieko blogo nenutiks.

REKLAMA

Kaip iškasti jurginus?

Kasimui pasirinkite saulėtą dieną, rudeninėje saulėje jurginų gumbai gerai apdžiūsta.

Prieš kasimą nukirpkite stiebus sekatoriumi, palikdami 10 -15 cm virš žemės. Jeigu stiebai labai stori, naudokite sodo pjūklą.

Toliau kaskite kastuvu arba sodo šakėmis. Reikia kasti po truputį iš visų pusių apie 30 cm nuo stiebo, nes gumbai eina į visas puses ir juos galima pažeisti.

REKLAMA
REKLAMA

Traukite kerą kastuvu, viena ranka prilaikant už stiebo. Jokiu būdu netraukite kero už stiebo, nes yra pavojus pažeisti ties šaknies kakleliu suformuotus kitų metų pumpurus. Po to rankomis atsargiai nuvalykite nuo gumbų žemes. Po to geriausia praplauti stipria vandens srove su sodo žarna ir apdžiovinti apie parą.

Kai kurie sodininkai neplauna gumbų ir saugo rūsyje. Tokiu būdu gumbai gerai išsisaugo iki pavasario. Viskas priklauso nuo laikymo sąlygų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip jurginus paruošti saugojimui?

Po kasimo reikia pašalinti pradėjusius gesti gumbus, nukirpti nuo gumbų visas plonas šakneles, patrumpinti stiebus.

Kad nesumaišyti veisles, uždėti etiketę su pavadinimu.

Gerai jurginus apdoroti specialiais preparatais, skirtais šaknų ir gumbų apdorojimui. Palaikyti gumbus skiestame pagal instukciją preparate ir apdžiovinti.

REKLAMA

Jurginų saugojimo būdai

Yra keli jurginų saugojimo būdai ir kiekvienas sodininkas išsirenka labiausiai jam tinkamą.

Saugojimui yra naudojamos dėžės, kur šaknys gulės laisvai, jiems netruks oro.

Galima šaknis užpilti sausom pjuvenom, smėliu ar pelenais. Geriau gumbai truputį sudžius, negu bus drėgni ir supus.

Jurginų laikymo sąlygos

Jurginus galima laikyti rūsyje, bet jeigu temperatūra jame nebūna žemiau nulio. Turi būti šalta patalpa be didelių temperatūros svyravimų.

REKLAMA

Galima laikyti ir kitose patalpose, kur temperatūra ne aukštesnė +10 laipsnių.

Geriausia temperatūra nuo +3 iki +6 laipsnių.

Oro drėgnumas saugojimo patalpoje turi būti apie 80%, turi būti ventiliacija.

Šaknis reikia būtinai dalinti. Kai kurie sodininkai daro tai iš karto rudenį, kiti pavasarį prieš sodinant.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų