Iš Lenkijos savo kieme augalus pasodinusi Brigita negalėjo numanyti, kuo tai baigsis: „Dabar...“

Šiandien visus naujienų portalo tv3.lt skaitytojus kviečiame mintimis pasisvečiuoti pas sodininkę sodyboje. Ji pasidalijo savo istorija, kaip sodybą kūrė, nurodė, kokius augalus augina bei papasakojo, kiek laiko tenka skirti aplinkai tam, kad rezultatas būtų toks, koks yra dabar.
Sodyba priklauso Brigitos tėvams
Kaip dalijosi pašnekovė, į šią vietą gyventi ji atsikėlė prieš 15 metų, o anksčiau gyveno bute Salininkuose.
Ji pasakojo, kad sodyba priklauso tėvams, o vos atsikėlus į ją gyventi vaizdas buvo visai kitoks nei yra dabar.
„Čia buvo tiesiog sodas su daržu, savaitgaliais atvažiuodavome pabūti, kažką pasisodinti, ir tiek. Vėliau tėvai persikėlė gyventi čia visam laikui.
Taip susiklostė aplinkybės, kad ir man teko apsigyventi pas tėvus. Kadangi visada svajojau gyventi name, pradėjau tvarkyti kiemą taip, kaip norėjau pati“, – sakė ji.
Pasak Brigitos, anksčiau jie turėjo didelius daržus, bulvių laukus, du didžiulius šiltnamius ir būdavo auginama daug daržovių.
Vis tik ilgainiui mamos sveikatai silpnėjant visi darbai ir atsakomybė atiteko Brigitai:
„Tėvai pasakė: „Daryk, ką nori.“ Taip ir pradėjau po truputį kurti savo svajonių aplinką.“
Šiuo metu sodyboje auga 78 hortenzijų krūmai
Iš pradžių Brigita sode įkūrė vieną gėlyną, vėliau kitą, o tada, kaip pati pasakojo, suprato, kad jų norisi daugiau, nes kassavaitinis žolės pjovimas ėmė atsibosti.
Ji nurodė, kad kasmet planuodavo vis naujus darbus, kūrė vis daugiau gėlynų. Kuo daugiau jų atsirasdavo, tuo mažiau likdavo daržų.
„Dabar daržų nebeliko visai. Toje vietoje, kur kadaise stovėjo dideli šiltnamiai, šiandien žydi gėlynai. Turiu tik mažą šiltnamuką savo reikmėms, kad užsiauginčiau agurkų ir pomidorų“, – apie perversmą pasakojo ji.
Ji pasakojo, kad šiuo metu pas ją auga 78 krūmai šluotelinių hortenzijų, o Brigitos tikslas šiuo metu pasiekti apvalų 100 skaičių.
„Hortenzijomis rimčiau susidomėjau maždaug prieš septynerius metus. Seniausiai hortenzijai dabar galėtų būti kokie septyneri ar aštuoneri metai.
Nuo tada kiekvienais metais atsiranda vis naujų gėlynų ir kartu daugėja hortenzijų“, – sakė ji.
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