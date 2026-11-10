Lietuvoje šiąnakt pasirodys pirmosios snaigės: įspėja ir dėl plikledžio

Apie artėjančius orus socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Orai ir klimatas Lietuvoje“. Skelbiama, kad didžiausia tikimybė sulaukti gausesnio sniego bus pietiniuose ir rytiniuose Lietuvos rajonuose.
Vis dėlto gyventojams nereikėtų tikėtis, kad trečiadienio rytą pabus tikroje žiemoje. Prognozuojama, kad krituliai bus šlapi, todėl snaigės, pasiekusios žemės paviršių, daugiausia tirps.
Meteorologų pateiktame žemėlapyje matyti, kad iki trečiadienio ryto vietomis galėtų iškristi tiek sniego, kad susidarytų laikina 1–5 cm storio danga, jeigu krituliai būtų sausi. Tačiau dėl šlapio sniego žemė greičiausiai tik vietomis šiek tiek pabals – gali susidaryti vos 1–2 cm sniego sluoksnis.
Trečiadienio rytą – įspėjimas vairuotojams
Nors pirmosios snaigės didesnių žiemos išdaigų dar neturėtų iškrėsti, trečiadienio naktį ir rytą kai kuriose vietovėse galimas plikledis.
Dėl šios priežasties vairuotojams rekomenduojama ryte būti atidesniems, pasirinkti saugų greitį ir įvertinti kelio dangos būklę.
„Žiema šią savaitę dar neatkeliaus. Ji tik trumpai pasisveikins“, – apie artėjančius orų pokyčius rašoma „Orai ir klimatas Lietuvoje“ įraše.
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