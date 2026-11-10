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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvoje šiąnakt pasirodys pirmosios snaigės: įspėja ir dėl plikledžio

2026-11-10 17:54 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-10 17:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors tikra žiema dar neskuba į Lietuvą, pirmosios snaigės jau pakeliui. Kaip rodo meteorologų skaičiavimai, antradienio vėlų vakarą ir naktį iš antradienio į trečiadienį kai kuriuose šalies rajonuose pasnigs. Tiesa, sniegas ilgai neužsibus, tačiau vairuotojams ryte gali tekti būti atsargesniems.

Orų prognozė artėjančiai žiemai bei likusiam rudeniui (tv3.lt koliažas)

Nors tikra žiema dar neskuba į Lietuvą, pirmosios snaigės jau pakeliui. Kaip rodo meteorologų skaičiavimai, antradienio vėlų vakarą ir naktį iš antradienio į trečiadienį kai kuriuose šalies rajonuose pasnigs. Tiesa, sniegas ilgai neužsibus, tačiau vairuotojams ryte gali tekti būti atsargesniems.

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Apie artėjančius orus socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Orai ir klimatas Lietuvoje“. Skelbiama, kad didžiausia tikimybė sulaukti gausesnio sniego bus pietiniuose ir rytiniuose Lietuvos rajonuose.

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Vis dėlto gyventojams nereikėtų tikėtis, kad trečiadienio rytą pabus tikroje žiemoje. Prognozuojama, kad krituliai bus šlapi, todėl snaigės, pasiekusios žemės paviršių, daugiausia tirps.

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Meteorologų pateiktame žemėlapyje matyti, kad iki trečiadienio ryto vietomis galėtų iškristi tiek sniego, kad susidarytų laikina 1–5 cm storio danga, jeigu krituliai būtų sausi. Tačiau dėl šlapio sniego žemė greičiausiai tik vietomis šiek tiek pabals – gali susidaryti vos 1–2 cm sniego sluoksnis.

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Trečiadienio rytą – įspėjimas vairuotojams

Nors pirmosios snaigės didesnių žiemos išdaigų dar neturėtų iškrėsti, trečiadienio naktį ir rytą kai kuriose vietovėse galimas plikledis.

Dėl šios priežasties vairuotojams rekomenduojama ryte būti atidesniems, pasirinkti saugų greitį ir įvertinti kelio dangos būklę.

„Žiema šią savaitę dar neatkeliaus. Ji tik trumpai pasisveikins“, – apie artėjančius orų pokyčius rašoma „Orai ir klimatas Lietuvoje“ įraše.

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