„SigmaRoc“ prašo leidimo įsigyti bendrovę „Dolomitas“

Grupė prašo Konkurencijos tarybos leidimo netiesiogiai, per įmonę „ST investicija“, įsigyti 100 proc. „Dolomito“ akcijų ir įgyti vienvaldę jos kontrolę, pranešė taryba.
Rugsėjo pradžioje skelbta, kad sandorio vertė siekia 110 mln. eurų, o dar 8 mln. eurų „SigmaRoc“ sumokės už ne pagrindinį „Dolomito“ turtą, įskaitant pramoninę žemę prie Klaipėdos uosto.
„SigmaRoc“ skelbė tokiu būdu tęsianti planą plėsti mineralų verslo portfelį bei didinti dalį Baltijos šalių rinkoje.
Tuomet „SigmaRoc“ vadovas Max'as Vermorkenas (Maksas Vermorkenas) skelbė, jog įsigijimas padeda „SigmaRoc stiprinti pozicijas Baltijos šalyse – patrauklias ir augančias rinkas su daug potencialo.
Pasak tarybos pranešimo, SigmaRoc“ ir su ja susijusios įmonės užsiima kalkakmenio produkcijos ir užpildų gavyba, gamyba ir pardavimu, Lietuvoje ji, be kita ko, valdo Drąseikių karjerą, kuri išgauna smėlį, žvirgždą ir žvirgždo skaldą.
Be to, „SigmaRoc“ grupė Lietuvoje parduoda iš užsienio importuojamą kalkakmenio produkciją, jo miltelius, negesintas kalkes, taip pat granito produkciją, kurią tiekia tik perpardavėjams Lietuvoje.
„Dolomitas“ ir su ja susijusios įmonės išgauna ir gamina dolomitą, taip pat tiekia smėlį, importuoja granito skaldą, jo atsijas ir jų bei skaldos mišinį, teikia laboratorijos ir transportavimo paslaugas, gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
BNS rašė, kad Pakruojo rajone registruoto „Dolomito“ pardavimai 2025 metais sumenko 11,9 proc. iki 70 mln. eurų, grynasis pelnas – 36,8 proc. iki 9,2 mln. eurų, o pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 16,5 proc. iki 17,9 mln. eurų, nurodoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
Bendrovė teigė, kad pernai mažėjo dolomito skaldos paklausa, o tai lėmė 13 proc. gamybos apimčių ir skaldos pardavimų 26 proc. sumažėjimą.
Be Petrašiūnų karjero, ji turi pardavimo aikšteles Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Be to, ji turi dvi antrines įmones – nebeveikiančią Lietuvos bendrovę „Salvis“ ir Baltarusijos „BelLitDolomitas“, užsiimančia įrangos nuoma. Ataskaitoje teigiama, kad abi įmonės laikomos nereikšmingomis, nes jų turtas neviršijo 5 proc. „Dolomito“ turto, o jų pajamos – proc. bendrovės pajamų.
Pernai įmonei „Investicijų pasaulis“ priklausė 51,45 proc. „Dolomito“ akcijų, o įmonei „Nuvis“ – 48,55 proc. Jos naudos gavėjais nurodomi Audrius Piktys ir Geraldas Statulevičius.