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„Naujas impulsas ryšių plėtrai“: Vilniuje atidaryta Šiaurės Makedonijos ambasada

2026-11-10 17:48 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 17:48
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Vilniuje antradienį atidaryta Šiaurės Makedonijos ambasada.

Vilnius (Nuotr. BNS)

Vilniuje antradienį atidaryta Šiaurės Makedonijos ambasada.

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Tai 40-oji Lietuvoje veikianti užsienio valstybės diplomatinė atstovybė.

„Džiaugiamės Šiaurės Makedonijos sprendimu stiprinti diplomatinį atstovavimą Vilniuje ir tikime, kad tai suteiks naują impulsą mūsų šalių politinių, ekonominių ir kultūrinių ryšių plėtrai“, – sako atidaryme dalyvavęs Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys.

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Pasak ministro, ambasados veiklos pradžia žymi naują dvišalių santykių etapą ir atspindi abiejų valstybių siekį toliau stiprinti bendradarbiavimą, partnerystę Europoje bei transatlantinėje erdvėje.

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Jo teigimu, nuolatinis diplomatinis atstovavimas sudaro palankesnes sąlygas skatinti investicijas, stiprinti prekybinius ryšius.

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Kiek anksčiau su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Timčo Mucunskiu susitikęs K. Budrys aptarė ES plėtrą, regioninio saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai ir dvišalį bendradarbiavimą.

Ministras tuomet pabrėžė, kad Lietuva remia šalies siekį tapti ES nare, tačiau tolesnei derybų pažangai būtina įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant konstitucinius pakeitimus.

Šiaurės Makedonija yra ES šalis kandidatė, o nuo 2020 metų – NATO narė.

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