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TV3 naujienos > Žmonės > Kas po kiek?

35 tūkst. dolerių už vieną įrenginį: ar atspėsite, kuo Dubajuje aprūpino ugniagesius?

2026-10-27 12:56 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-27 12:56
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Naujoje „Kas po kiek?“ laidoje kainas ir vėl spėliojo dvi skirtingos komandos. Pirmojoje žaidė kapitonė Danutė iš Žemaitijos ir jos kolegės Rima bei Evelina, o antrajai vadovavo daugiavaikė mama Božena, prie kurios prisijungė kavos specialistė Diana ir jos vyras Marius.

35 tūkst. dolerių už vieną įrenginį: ar atspėsite, kuo Dubajuje aprūpino ugniagesius?

Naujoje „Kas po kiek?“ laidoje kainas ir vėl spėliojo dvi skirtingos komandos. Pirmojoje žaidė kapitonė Danutė iš Žemaitijos ir jos kolegės Rima bei Evelina, o antrajai vadovavo daugiavaikė mama Božena, prie kurios prisijungė kavos specialistė Diana ir jos vyras Marius.

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Žaidimas prasidėjo nuo bulvinių blynų su mėsa ingredientų, o vėliau komandoms teko aiškintis, kas pigiau – Madagaskaro šnypščiantis tarakonas ar suaugusi didžioji achatina sraigė. Klausimai tuo nesibaigė: dalyviams teko įvertinti ir daugiau nei tūkstantį dolerių kainuojančius „Maison Margiela“ sportbačius bei neįprastą plaukų procedūrą Londone. Tačiau viena įspūdingiausių sumų šįkart nuskambėjo kalbant apie Dubajaus ugniagesius.

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Boženos komandai buvo užduotas klausimas, ką Dubajaus valdžia 2017 metais miesto ugniagesiams nupirko už maždaug 35 tūkst. JAV dolerių už vienetą. Komandai teko rinktis iš trijų variantų:

  • išmaniųjų vandens žarnų;
  • į orą pakeliančių kuprinių;
  • dangoraižiams pritaikytų kopėčių.

Teisingas atsakymas – į orą pakeliančios kuprinės. Tad šįkart įspūdinga suma slėpė ne dar vieną prabangos pirkinį, o neįprastą ugniagesiams skirtą įrangą. Kituose turuose dalyviai aiškinosi, kiek gali kainuoti trijų valandų pirties ritualas su liaudies muzika ir sutartinėmis bei kojų plaukų šalinimas lazeriu.

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„Maximos“ rubrikoje klausimą šįkart uždavė Utenoje dirbanti Liveta. Ji teiravosi, kurio maisto produkto įprasta kaina „Maximoje“ prieš 10 metų buvo 3,99 Eur. Tarp galimų variantų buvo malta kava „Paulig President“, saulėgrąžų aliejus „Natura“ ir „Krekenavos“ skilandinė dešra. Teisingas atsakymas – skilandinė dešra. Šiandien šios prekės įprasta kaina „Maximoje“ siekia vos 2,99 Eur – visu euru mažiau nei prieš dešimtmetį.

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Šiandien „Maximoje“ pigiau galima įsigyti ir daugiau maisto produktų. Šį pavasarį prekybos tinklas daugiau nei 9 tūkst. skirtingų maisto produktų įprastas kainas sumažino iki 25 proc., o rugpjūtį dar labiau sumažino* 500 būtiniausių šviežio maisto prekių kainas. Tad dabar pieno, sviesto, grietinės, fermentinio sūrio, fasuotos duonos, dešrų, dešrelių, šviežios sveriamos ir fasuotos kiaulienos įprastos kainos – visada kaip per akciją.

Žiūrėkite „Kas po kiek?“ kiekvieną sekmadienį, 17:30 val. per TV3!

*Į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos buvo dar labiau sumažintos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.

Gairės:
maxima
mindaugas stasiulis

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Gairės:
maxima
mindaugas stasiulis
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