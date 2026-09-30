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TV3 naujienos > Gyvenimas > Išsipildymo akcija

Sprogus benzininei lempai 7-metis Lukas apdegė pusę savo kūno: žinia, kurios sulaukė po to – veria širdį

2026-09-30 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 17:00
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2023 metų „Išsipildymo akcijos“ projekte vienas iš herojų buvo Lukas, kuris būdamas 7-erių ir viešėdamas pas senelius Šakiuose apdegė 53 proc. kūno ir 20 proc. kvėpavimo takų. Tuo metu sprogus benzininei litavimo lempai benzinas užtiško ant berniuko kūno, tačiau jam pavyko išsikapstyti, atsigauti. Deja, po nudegimų liko skaudžią nelaimę žymintys randai.

2023 metų „Išsipildymo akcijos“ projekte vienas iš herojų buvo Lukas, kuris būdamas 7-erių ir viešėdamas pas senelius Šakiuose apdegė 53 proc. kūno ir 20 proc. kvėpavimo takų. Tuo metu sprogus benzininei litavimo lempai benzinas užtiško ant berniuko kūno, tačiau jam pavyko išsikapstyti, atsigauti. Deja, po nudegimų liko skaudžią nelaimę žymintys randai.

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Tąkart šeimai „Išsipildymo akcijos“ projektas rinko paramą dėl randus minkštinančio ir stabdančio vaisto analogo gavimo, procedūrų su CO2 lazeriu, kurios padeda sumažinti randus ir išlyginti odą.

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Tuo metu mama sakė, kad nors ir nesitiki, kad Luko oda bus minkšta, kaip kūdikio, tačiau vylėsi, kad juos bus galima sumažinti.

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Prabėgus trejiems metams po herojų sudalyvavimo projekte naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Luko mama Rasa, kad ji pasidalintų, kaip berniukas laikosi dabar bei ar padėjo gautos procedūros.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Išsipildymo akcijos“ herojus Lukas

Mama jau drąsiau kalba apie nelaimę

Pašnekovė Rasa pasakojo, kad šiuo metu Lukui jau 13 metų, o visai netrukus jis minės 14-ąjį gimtadienį. Po nelaimės jau prabėgo šešeri metai.

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Mama neslėpė, kad tik dabar, prabėgus daugiau nei penkmečiui po tragedijos, ji gali atsigauti ir paprasčiau, be didžiulio ir veriančio skausmo širdyje kalbėtis apie tai, kas jiems nutiko.

„Kaip sakoma, laikas gydo žaizdas, tiek fizines, tiek psichologines“, – pasakojo ji.

Rasa taip pat pasidžiaugė, kad sūnelis šiuo metu jaučiasi puikiai, jie pasikalba apie tai, kas jam nutiko.

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Mama dalijosi, kad supranta, jog laiko atgal neatsuks ir situacijos nepakeis, tačiau dabar tokius pamąstymus vis dažniau keičia džiugios nuotaikos, nes situacija gerėja, o veidukas tvarkosi.

„Kiek jis man pasakoja ir kiek pati matau, viskas yra gerai. Žinoma, būna akimirkų, kai jis susimąsto ar susijaudina, tačiau vaikai dažnai turi savų paslapčių ir ne viskuo pasidalija su tėvais“, – dalijosi ji.

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Didelė pagalba ausiai, akims ir dantims

Pasidomėjus, kokia pagalba po „Išsipildymo akcijos“ projekto buvo suteikta Lukui, pašnekovė dalijosi, kad pirmasis dalykas, kurį pavyko atlikti, tai ausytės sutvarkymas.

Pasak jos, po nelaimės viršutinė ausytės dalis sudegė, jos praktiškai jau nebebuvo, tačiau sūnui buvo atlikta plastinė operacija.

„Didelis dėkui „Nordclinic“ gydytojui Tautvydui, kuris sutvarkė ausytę. Vėliau buvo padarytas proteziukas – tai silikoninė detalė, kuri priklijuojama ir sudaro pilnos ausies vaizdą.

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Taip pat buvo pasirūpinta akimis ir dantimis. Po narkozės ir dirbtinės komos Lukui labai pradėjo gesti bei kristi dantys, todėl juos reikėjo tvarkyti“, – sakė mama.

Pašnekovė nurodė, kad Lukui buvo pagaminti nauji akiniai, tačiau dėl regėjimo šeimai vis dar nėra aišku.

Anot Rasos, vieni medikai sako, kad akyje yra randelis, tačiau kiti mano, jog tai – įgimtas pakitimas.

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Vis tik Rasa aiškino, kad dešine akimi sūnus mato silpnai, o buvo laikas, kai ja apskritai negalėjo matyti.

Daugiausiai dėmesio skirta randams

Vienas iš svarbiausių darbų buvo veido randų lyginimo procedūros lazeriu. Rasa neslėpė, kad jos buvo labai brangios ir nors jiedu su vyru stengėsi taupyti, tačiau suma buvo per didelė.

„Tuo metu be Luko auginome dar tris vaikus. Sutaupyti reikalingą sumą buvo labai sunku, o, kiek žinome, tokių procedūrų Ligonių kasos nekompensuoja“, – sakė mama.

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Dėl to, pasak jos, „Išsipildymo akcijos“ projekto metu surinktų lėšų dauguma buvo skirta šioms procedūroms Lietuvoje. Mama sakė, kad nors iš pradžių buvo manyta, kad teks kreiptis į užsienio specialistus, tačiau galiausiai viena iš Lietuvos klinikų sutiko to imtis.

Tuomet Rasa su Luku vis važiuodavo į Kauną, o visos procedūros buvo užbaigtos šių metų sausį.

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„Visas procesas truko ilgai. Vien veido randų lyginimas užėmė nemažai laiko, nes tarp procedūrų reikėdavo daryti pertraukas. Po lazerio oda turėdavo sugyti, todėl laukdavome du ar tris mėnesius ir tik tada galėdavome tęsti gydymą.

Galiausiai gydytoja Jurgita patarė sustoti, nes oda jau buvo labai suplonėjusi ir daugiau procedūrų nebereikėjo.

Dabar gydymą tęsiame kremais, kurie minkština ir drėkina odą. Randai visiškai neišnyks ir liks visam laikui, tačiau mes jau prie jų pripratome“, – pasakojo ji.

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