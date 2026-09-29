Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Ši žolelė gali sumažinti kontraceptikų poveikį: nesakykite, kad neįspėjo

2026-09-29 14:05 / šaltinis: valstietis.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 14:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ramunėlės – nusiraminimui, mėtos – skrandžiui, liepžiedžiai – peršalus, o jonažolė – „nuo visko“? Specialistai aiškinasi, ar žolelių arbatos iš tiesų tokios naudingos, kaip dažnai manoma.

Nėštumas (nuotr. 123rf.com)

Ramunėlės – nusiraminimui, mėtos – skrandžiui, liepžiedžiai – peršalus, o jonažolė – „nuo visko“? Specialistai aiškinasi, ar žolelių arbatos iš tiesų tokios naudingos, kaip dažnai manoma.

REKLAMA
0

Daugelis žmonių į žolelių arbatas žiūri beveik kaip į natūralią vaistinėlę. Tačiau vien tai, kad produktas yra „žolelių“, nereiškia, jog jį galima vartoti neribotai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV Nacionalinio papildomos ir integruotos sveikatos centro (NCCIH) duomenimis, „natūralus“ produktas automatiškai nereiškia, kad jis yra saugus. Kai kurie augaliniai preparatai gali sąveikauti su vaistais, pakeisti jų poveikį arba turėti įtakos jų veikimui.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl svarbu atkreipti dėmesį ne tik į patrauklius užrašus ant pakuotės, bet ir į konkrečią arbatos sudėtį.

REKLAMA

Ar galima žolelių arbatą gerti kasdien?

Vieno atsakymo visoms žolelių arbatoms nėra. Viskas priklauso nuo to, kokie augalai įeina į jų sudėtį, koks jų kiekis ir kaip dažnai žmogus geria tokį gėrimą.

Net džiovintuose augaluose išlieka biologiškai aktyvių medžiagų. Todėl į žolelių mišinius nereikėtų žiūrėti kaip į paprastą vandenį, kurį galima gerti be jokių apribojimų. Tai produktai, turintys tam tikrų savybių.

REKLAMA
REKLAMA

Ypač svarbu skaityti arbatos sudėtį, o ne vadovautis vien jos pavadinimu. Užrašai „imunitetui“, „miegui“, „organizmo valymui“ ar „kepenims“ savaime nepaaiškina, kaip konkrečiai veiks gėrimas.

Kodėl su jonažole reikia būti atsargiems?

Jonažolė – vienas iš augalų, su kuriuo reikėtų elgtis ypač atsargiai. Ji gali paveikti daugelio vaistų apykaitą organizme ir pakeisti jų poveikį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrimai rodo, kad jonažolė gali sąveikauti su įvairiais vaistais ir mažinti kai kurių antidepresantų, kontraceptinių tablečių, varfarino, tam tikrų širdies ligoms gydyti skirtų vaistų, ŽIV gydymo preparatų ir kai kurių vaistų nuo vėžio veiksmingumą.

Jonažolę vartojant kartu su kai kuriais antidepresantais taip pat gali pavojingai padidėti serotonino kiekis organizme.

REKLAMA

Todėl žmonėms, kurie reguliariai vartoja vaistus, prieš geriant jonažolės turinčius žolelių mišinius vertėtų pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

O kaip dėl ramunėlių?

Daugumai suaugusiųjų ramunėlių arbata, geriama įprastais arbatos kiekiais, laikoma gana saugia. Tačiau ir šiuo atveju yra tam tikrų niuansų.

Ramunėlės gali sąveikauti su kai kuriais vaistais, pavyzdžiui, varfarinu, taip pat potencialiai sustiprinti raminamųjų preparatų poveikį.

REKLAMA

Be to, žmonėms, alergiškiems astrinių šeimos augalams, ramunėlės gali sukelti alerginę reakciją.

Taigi puodelis ramunėlių arbatos kartkartėmis daugumai žmonių yra visai kas kita nei reguliarus koncentruotų augalinių preparatų arba didelių tam tikrų žolelių kiekių vartojimas.

Liepžiedžiai ir mėtos: ar galima gerti be baimės?

Liepžiedžių ar mėtų arbatą žmonės dažnai laiko visiškai nekaltu gėrimu. Tačiau saugumą reikėtų vertinti atsižvelgiant ne tik į augalo pavadinimą, bet ir į jo kiekį, vartojimo dažnumą bei konkretaus žmogaus sveikatos būklę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar daugiau klausimų kyla tuomet, kai viename puodelyje yra daug skirtingų augalų. Kuo sudėtingesnis mišinys, tuo sunkiau nustatyti, kuris jo komponentas galėjo sukelti nepageidaujamą reakciją ar sąveikauti su vartojamais vaistais.

Todėl principas „kuo daugiau žolelių arbatoje, tuo ji naudingesnė“ nėra teisingas.

Kuo gali būti pavojingos „lieknėjimo“ arbatos?

Atsargiai reikėtų vertinti ir žolelių mišinius, parduodamus pavadinimais „lieknėjimui“, „detoksikacijai“ ar „organizmo valymui“.

REKLAMA

Tokiuose gėrimuose gali būti vidurius laisvinančiai veikiančių komponentų. Dėl jų žmogus iš tiesų gali pamatyti mažesnį skaičių svarstyklėse, tačiau tai nereiškia, kad organizmas atsikratė riebalų.

Todėl renkantis žolelių arbatą reklaminis pavadinimas neturėtų būti pagrindinis kriterijus.

Kitą kartą, kai ranka tiesis prie pakuotės su užrašu „sveikatai“, pirmiausia verta perskaityti ne tai, kas parašyta priekyje, o kas iš tikrųjų yra jos sudėtyje.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų