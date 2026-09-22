Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Gera žinia pacientams: cholesteroliui mažinti – nauji vaistai

2026-09-22 10:41 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-22 10:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti „blogojo“ cholesterolio (MTL cholesterolio) kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami du nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti.

Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti „blogojo“ cholesterolio (MTL cholesterolio) kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami du nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti.

REKLAMA
1

„Padidėjęs cholesterolis yra vienas iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Todėl itin svarbu, kad pacientai, kuriems gydymas kitais „blogąjį“ cholesterolį kiekį kraujyje mažinančiais vaistais neleidžia pasiekti reikiamų rezultatų, turės daugiau priemonių kontroliuoti savo sveikatos būklę. Nauji kompensuojamieji vaistai suteiks daugiau galimybių sumažinti su dideliu cholesterolio kiekiu susijusią riziką“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika, ligoninė, medikai

Du nauji vaistai nuo cholesterolio

Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukti du vaistai – evolokumabas ir inklisiranas. Jie gali būti skiriami pacientams, kuriems, nepaisant gydymo kitais, „blogąjį“ cholesterolį kraujyje mažinančiais vaistais, nepavyksta pasiekti norimų rezultatų, taip pat pacientams, kurie jau serga sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis. Vaistai bus kompensuojami pacientams, turintiems dislipidemiją ir sergantiems nestabilia krūtinės angina ar patyrusiems miokardo infarktą, ar išeminį insultą ir visiems šiems pacientams jau buvo taikytas intervencinis gydymas. 

REKLAMA
REKLAMA

Gydymą šiais vaistais skirti pirmą kartą galės gydytojas kardiologas ar gydytojas vaikų kardiologas, taip pat tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas neurologas. Vėliau gydymą tęsti galės šeimos ar vidaus ligų gydytojas, gydytojas kardiologas ar gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas neurologas.

REKLAMA

Evolokumabas taip pat bus kompensuojamas ir pacientams, kuriems cholesterolio kiekis kraujyje yra padidėjęs dėl paveldimų priežasčių ir įprastas gydymas nėra pakankamas. 

Pacientai, kurie vaistus evolokumabą ar inklisiraną šiuo metu vartoja įsigydami savo lėšomis, dėl kompensuojamojo gydymo skyrimo turėtų kreiptis į gydytoją kardiologą, gydytoją vaikų kardiologą ar gydytoją neurologą, teikiantį tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas. Jeigu paciento būklė, prieš paskiriant gydymą vaistais evolokumabu ar inklisiranu, atitiko ministro įsakyme nustatytas skyrimo sąlygas, gydymas jam galės būti tęsiamas kompensuojamaisiais vaistais.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų