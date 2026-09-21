Ar tikrai kiaušiniai nesveika siekiant reguliuoti cholesterolio kiekį? Štai kokia tiesa

Nors kiaušiniai dėl juose esančio cholesterolio ilgą laiką buvo vertinami atsargiai, šiandien specialistai į situaciją žvelgia gerokai nuosaikiau. Tad kuris iš šių dviejų produktų yra palankesnis žmonėms, norintiems palaikyti sveiką cholesterolio kiekį?
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Svarbu suprasti, kas yra cholesterolis
Pats cholesterolis nėra savaime žalinga medžiaga. Tai vaškinė, į riebalus panaši medžiaga, randama kiekvienoje žmogaus organizmo ląstelėje. Organizmui jos reikia ląstelėms kurti ir tam tikriems hormonams gaminti, rašoma eatingwell.com.
Didžiąją dalį organizmui reikalingo cholesterolio pagamina kepenys. Kraujyje jis keliauja kartu su lipoproteinais. Mažo tankio lipoproteinai, arba MTL, dažnai vadinami „bloguoju“ cholesteroliu, nes padidėjęs jų kiekis gali prisidėti prie apnašų kaupimosi arterijose.
Didelio tankio lipoproteinai, arba DTL, vadinami „geruoju“ cholesteroliu, nes padeda cholesterolį pernešti atgal į kepenis, kur jis pašalinamas.
Svarbu atskirti ir su maistu gaunamą cholesterolį nuo cholesterolio kiekio kraujyje. Daugumai žmonių didesnę įtaką MTL cholesterolio kiekiui daro maiste esantys sotieji riebalai, o ne vien cholesterolio kiekis konkrečiame produkte.
Ką apie cholesterolį ir kiaušinius sako specialistai?
Kiaušiniai ilgą laiką buvo laikomi produktu, kurį dėl trynyje esančio cholesterolio reikėtų riboti. Tačiau naujesni tyrimai pateikė gerokai daugiau niuansų.
Viename iš naujesnių tyrimų nustatyta, kad su didesniu MTL cholesterolio kiekiu labiau siejosi sotieji riebalai, o ne pats kiaušiniuose esantis cholesterolis.
Dietologė Johannah Katz teigia, kad vertinant cholesterolio kiekį svarbu atsižvelgti į visą žmogaus mitybą, o ne automatiškai atsisakyti kiaušinių.
„Tai, kas patiekiama su kiaušiniais, pavyzdžiui, šoninė, dešrelės, sviestas ir kiti sočiųjų riebalų šaltiniai, gali būti labiau susiję su MTL cholesteroliu nei pats kiaušinis“, – sako specialistė.
Kietai virtas kiaušinis šiuo atveju gali būti patogus pasirinkimas, nes jį ruošiant nereikia papildomo sviesto ar kitų riebalų. Be to, didžioji dalis kiaušiniuose esančių riebalų yra nesotieji.
„Didžioji dalis kiaušiniuose esančių riebalų yra nesotieji, naudingi riebalai, kurie, vartojami laikantis sveikos mitybos modelio, gali palaikyti širdies sveikatą“, – teigia dietologė Lauren Manaker.
Viename kiaušinyje taip pat yra apie 6 gramus visaverčių baltymų, taip pat cholino, vitamino B12 ir jodo.
O kaip dėl varškės sūrio?
Vertinant varškės sūrį, svarbiausia atkreipti dėmesį į jo riebumą ir sudėtį. Pats pieno produktas gali būti vertingas baltymų šaltinis, tačiau kai kuriuose jo variantuose gali būti nemažai sočiųjų riebalų.
Todėl renkantis varškės sūrį cholesterolio kiekį stebintiems žmonėms verta atidžiai perskaityti maistingumo informaciją ir rinktis liesesnius variantus, jei bendroje mityboje sočiųjų riebalų jau gaunama nemažai.
Tai reiškia, kad vien tik produkto pavadinimas neleidžia pasakyti, kuris pasirinkimas visais atvejais bus palankesnis. Daug kas priklauso nuo konkretaus varškės sūrio riebumo, porcijos dydžio ir nuo to, su kuo jis valgomas.
Tad kuris pasirinkimas geresnis?
Ekspertų teigimu, atsakymas nėra toks paprastas, kad vieną produktą būtų galima paskelbti vienareikšmiškai geresniu už kitą. Tiek kietai virti kiaušiniai, tiek varškės sūris gali būti subalansuotos mitybos dalis.
Svarbiausia vertinti visą dienos mitybą ir riboti per didelį sočiųjų riebalų kiekį. Pavyzdžiui, kietai virtas kiaušinis gali būti palankesnis pasirinkimas, jei jis valgomas su daržovėmis, pilno grūdo produktais ar kitu skaidulų turinčiu maistu, o ne su šonine ir svieste keptais produktais.
„Galiausiai, svarbiausia ne vienas maisto produktas, o bendras mitybos modelis ir sočiųjų riebalų pertekliaus ribojimas visą dieną“, – sako specialistė.
Todėl norint palaikyti sveiką cholesterolio kiekį verta galvoti ne apie vieną „gerą“ ar „blogą“ produktą, o apie visą lėkštę ir bendrą mitybos įpročių visumą.
Skaidulų turintys produktai, daržovės, vaisiai, pilno grūdo gaminiai ir nesotieji riebalai taip pat gali būti svarbi širdžiai palankios mitybos dalis.
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