Trigubas smūgis šiems pacientams: dėl naujos tvarkos skambina pavojaus varpais

Lietuvoje cukriniu diabetu serga jau daugiau kaip 174 tūkst. žmonių. Higienos instituto duomenimis, 2025 m. šalyje buvo registruota 174 240 cukriniu diabetu sergančių žmonių – per pastarąjį dešimtmetį ligotumas išaugo nuo 46,4 iki 60,3 atvejo 1 000 gyventojų. Vien 2023 m. nuo cukrinio diabeto mirė 627 Lietuvos gyventojai, o liga ir jos komplikacijos yra ne vien individuali paciento, bet ir didelė našta visai sveikatos sistemai.
„Lietuvos diabeto asociacija, atstovaujanti šalyje cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, reiškia didžiulį susirūpinimą ir skelbia pavojų dėl naujojo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos projekto, kuris turėtų įsigalioti nuo 2027 m. sausio 1 d. Nors projekte formaliai teigiama, kad slaugos paslaugos dėl cukrinio diabeto išlaiko 100 proc. finansavimą, reali situacija yra kur kas grėsmingesnė – reforma iš esmės sugriauna kompleksinį diabeto komplikacijų valdymą.
Cukrinis diabetas nėra vien tik glikemijos rodikliai. Tai – klastinga sisteminė liga, kuri progresuodama pažeidžia nervų sistemą, kraujagysles, inkstus ir širdį. Diabetu sergančiam žmogui gyvybiškai būtina nuolatinė ir greitai pasiekiama įvairių sričių gydytojų specialistų priežiūra, siekiant išvengti tokių sunkių pasekmių kaip aklumas, infarktas, insultas ar galūnių amputacija“, – rašoma Sveikatos apsaugos ministerijai, Seimui ir Respublikos Prezidentui adresuotame kreipimesi.
Trigubas smūgis pacientams
Lietuvos diabeto asociacijos vadovės Vidos Augustinienės teigimu, naujoji tvarka diabetu sergantiems pacientams kerta iš trijų pusių:
- Atimama galimybė laiku patekti pas neurologus: Diabetinė neuropatija (nervų pažeidimas) yra viena dažniausių diabeto komplikacijų, sukeliančių skausmą ir „diabetinės pėdos“ riziką. Tai, kad gydytojų neurologų konsultacijos privačiame sektoriuje nebėra finansuojamos iš PSDF lėšų, reiškia, kad pacientai praranda galimybę greitai gauti reikalingą pagalbą. Valstybinėse įstaigose šių specialistų eilės jau dabar yra didelės.
- Ribojamas kitų būtinų specialistų prieinamumas: Diabetu sergantiems asmenims reguliariai reikalingos kardiologų, nefrologų, kraujagyslių chirurgų ir endokrinologų konsultacijos. Išbraukus „kitas konsultacijas“ iš privačioms įstaigoms kompensuojamų paslaugų sąrašo, pacientai bus priversti už jas mokėti patys arba laukti viešojo sektoriaus eilėse, rizikuodami, kad liga progresuos ir komplikacijos taps sunkiau valdomos.
- Uždaromos durys planinėms operacijoms ir lengvesnei reabilitacijai: Apribojus bendrąją dienos chirurgiją bei pradinę reabilitaciją privačiame sektoriuje, diabetu sergantys žmonės praras galimybę greičiau gauti reikalingą chirurginį ar atstatomąjį gydymą, kuris gali padėti stabdyti ligos komplikacijų progresavimą.
„Priverstinis pacientų sugrąžinimas tik į viešąsias įstaigas nesumažins sergamumo – tai gali dar labiau didinti eiles, o sergant diabetu laikas yra ypač svarbus. Pacientas turi turėti galimybę rinktis, kur gauti valstybės kompensuojamą pagalbą, ypač kai svarbiausia yra ne įstaigos nuosavybės forma, o tai, kaip greitai pacientas gauna reikalingą gydymą.
Reikalaujame stabdyti šį vienašališką projektą ir grįžti prie derybų stalo su pacientų organizacijomis. Negalima reformuoti sistemos silpniausiųjų – lėtinėmis ligomis sergančių pacientų – sąskaita. Reikalaujame užtikrinti, kad cukriniu diabetu sergantiems žmonėms išliktų prieinamas pilnas, valstybės kompensuojamas specialistų konsultacijų ir diagnostikos paketas visose gydymo įstaigose, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos“, – skelbė asociacija.
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