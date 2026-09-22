Rugsėjis – metas naujai pradžiai: kaip rasti pinigų seniai atidėliotam pirkiniui?

Dalį atsakymo, tikėtina, galima rasti nė neišėjus iš namų. Daugelio mūsų spintose, stalčiuose ar sandėliukuose slepiasi gerokai daugiau vertės, nei įsivaizduojame. Tai gali būti jau seniai nedėvimi drabužiai, metų metus neatidaryti stalčiai ar garaže bei sandėliuke kaupiami daiktai, kurie kitam žmogui galėtų būti reikalingi.
Praėjusiais metais parduodami daiktus „Vinted“ platformoje jos nariai iš viso susigrąžino 10,8 mlrd. eurų. Tačiau namų tvarkymas gali duoti ne tik finansinės naudos. Atsisakius nereikalingų daiktų atsiranda daugiau erdvės, o kartu – ir mažiau kasdienio chaoso bei jausmo, kad namuose kažko „per daug“.
Būtent apie tai pasakoja ir naujasis projektas „Geriau už mažiau“. Jo centre – tikri žmonės ir labai pažįstamos gyvenimiškos situacijos. Vieni buto draugai nori, kad jų būstas pagaliau primintų namus, kita pora taupo prieš gimstant pirmam vaikui, o dar kita šeima svajoja apie atostogas. Kiekviename epizode vietos vedėjas dirba kartu su kolega – kartais tereikia žvilgsnio iš šalies, kad paaiškėtų, jog mūsų buitinės problemos nėra tokios jau išskirtinės.
Projektą veda Motsi Mabuse Jungtinėje Karalystėje, Riccardo Simonetti Vokietijoje, Alexandre Cressiot Prancūzijoje, Juan Avellaneda Ispanijoje, Agnieszka Witkowska Lenkijoje, Lodovica Comello Italijoje ir Chimène van Oosterhout Nyderlanduose. Keliaudami po skirtingų Europos šalių namus jie susiduria su tais pačiais įpročiais – daiktais, kuriuos kaupiame, namų kampais, kurių geriau neatidaryti ir tikslais, kuriuos mėnesių mėnesius nukeliame vėlesniam laikui.
Taigi žemiau – 7 televizijos projekto „Geriau už mažiau“ ekspertai dalijasi patarimais, kaip atsisveikinti su nereikalingais daiktais, atlaisvinti daugiau vietos namuose ir kartu papildyti savo biudžetą.
1. Smulkmenos, kurių jau net nepastebime
Dažnas įprotis – turėti po kelis vienodus ar labai panašius daiktus. Kartais antrą nusiperkame vien todėl, kad pirmojo nepavyko rasti spintos gilumoje ar užgrūstame stalčiuje.
Motsi Mabuse pataria pirmiausia namuose paieškoti daiktų, kurių turite daugiau nei vieną ir pagalvoti, ar atsarginio iš tiesų reikia. Jei ne – jį galima parduoti.
Norint parduoti elektronikos prietaisą, verta skirti kelias minutes jo paruošimui: nuvalyti, pašalinti asmeninius duomenis ir atkurti gamyklinius nustatymus. Nedidelės pastangos gali gerokai palengvinti pardavimą.
2. Kolekcija, kurios niekas nemato
Impulsyvūs pirkiniai neretai baigia savo gyvenimą palėpėje, sandėliuke ar dėžėje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad turime kolekciją, tačiau jei jos daiktų niekada nematome ir nenaudojame, tai veikiau tampa dar vienu daiktų kaupimo būdu.
Agnieszka Witkowska siūlo pradėti nuo trijų paprastų išbandymų:
- Laidų testas – išnarpliokite juos, nereikalingus išmeskite, o likusius paslėpkite. Kartais vien to užtenka, kad vieta akimirksniu atrodytų tvarkingesnė.
- Naktinio stalelio testas – ant jo palikite vos tris iš tiesų reikalingus daiktus.
- Kėdės testas – jei ant jos nuolat kaupiasi drabužiai ir įvairios smulkmenos, švarius daiktus sudėkite į vietas, nešvarius išskalbkite, o viską, ko nepalietėte jau kelias savaites, parduokite arba atiduokite.
Svarbiausia – matomoje vietoje palikti tai, kas iš tiesų svarbu, o likusiems daiktams leisti iškeliauti.
3. Kampas, į kurį keliauja viskas
Beveik kiekvienuose namuose yra stalčius, kambarys ar bent viena lentyna, kur keliauja daiktai, kai nežinome, ką su jais daryti. Alexandre Cressiot siūlo laikytis paprastos taisyklės: vienas daiktas į namus – vienas daiktas iš jų. Prieš parsinešant kažką naujo verta nuspręsti, kas turės iškeliauti.
Šią taisyklę galima taikyti ir plačiau. Pavyzdžiui, nusipirkus naują interjero detalę, atsisakyti kelių senų.
Svarbus ir tinkamas metas parduoti. Pavyzdžiui, žaislų paklausa išauga nuo spalio iki gruodžio, todėl ruošiantis šventiniam laikotarpiui verta juos įkelti į pardavimo platformas iš anksto.
4. Kai pomėgis užima daugiau vietos nei pats susidomėjimas
Kartais naujas pomėgis prasideda nuo didelio entuziazmo ir įrangos, tačiau po kurio laiko susidomėjimas išblėsta, o daiktai lieka. Tai ypač aktualu elektronikai ir technologijoms, kurių vertė ilgainiui gana greitai mažėja.
Riccardo Simonetti primena: jei jau nusprendėte tokį daiktą parduoti, svarbu jį tinkamai supakuoti. Tvirta dėžė padės užtikrinti, kad siuntinys saugiai pasiektų naują šeimininką.
Pakuotei galima suteikti ir daugiau asmeniškumo – panaudokite likusį dovanų popierių, įdėkite ranka parašytą raštelį ar trumpai papasakokite daikto istoriją. Tai nieko nekainuoja, tačiau paprastą sandorį gali paversti malonesne patirtimi abiem pusėms.
5. Spinta pilna, o apsirengti vis tiek nėra kuo
Pažįstama situacija: drabužių spinta vos užsidaro, tačiau ruošiantis į darbą ar vakarienę atrodo, kad „nėra ką apsirengti“. Dažnai taip nutinka todėl, kad drabužius perkame po vieną, negalvodami, kaip jie derės tarpusavyje.
Juan Avellaneda siūlo galvoti ne apie kiekį, o apie universalumą. Jo rekomenduojamas 3 x 3 principas itin paprastas: trys viršutinės dalies drabužiai, trys apatinės dalies drabužiai ir trys papildomi sluoksniai, pavyzdžiui, švarkai ar megztiniai. Vos iš devynių drabužių galima sukurti daugybę skirtingų derinių.
Tad prieš perkant ką nors naujo verta savęs paklausti, ar naujas drabužis derės bent su trimis esančiais spintoje. Tikslas – ne kaupti, o kurti derinius.
6. „O gal kada nors prireiks?“ drabužių krūva
Atsisveikinti su daiktais ne visada paprasta. Ypač jei su jais siejasi prisiminimai arba neramu, kad vos tik daiktą atiduosime, jo būtinai prireiks.
Lodovica Comello siūlo pasitelkti 90 dienų dėžės metodą. Jei abejojate dėl daikto, įdėkite jį į dėžę ir pasižymėkite datą po trijų mėnesių. Jei per tą laiką jo nei karto neprireikė ar net pamiršote, atsakymas greičiausiai jau aiškus.
7. Parduoti norite jau seniai, bet maišas vis dar stovi prie durų
Dar viena itin pažįstama situacija – maišas daiktų, kuriuos planuojame parduoti, tačiau jis prie durų stovi nuo pavasario. Mintis gera, tačiau iki nuotraukų ir skelbimų taip ir neprieiname.
Chimène van Oosterhout pataria derintis prie sezonų ir daiktus pardavinėti tada, kai žmonės jų iš tiesų ieško. Paltus verta kelti prieš žiemą, virtuvės reikmenis – artėjant šventėms, o sukneles – dar prieš prasidedant vasarai.
Prieš fotografuojant daiktą verta jį nuvalyti, išskalbti ar kitaip paruošti. Tvarkingas daiktas geriau atrodo nuotraukose, o tai gali padėti jį parduoti greičiau.
Visus šiuos patarimus sieja viena mintis – verta iš naujo pažvelgti į tai, ką jau turime ir pagalvoti, kuo tie daiktai galėtų tapti.
Pardavimas keičia ir mūsų santykį su daiktais. 52 proc. „Vinted“ pardavėjų teigia daiktus parduodantys paprasčiausiai todėl, kad nenori išmesti to, kuo dar galėtų pasinaudoti kitas žmogus. Dar 56 proc. sako pradėję geriau rūpintis savo daiktais, nes žino, kad ateityje jie gali atitekti kitam.
Taip daiktai vis rečiau atrodo kaip trumpam panaudojami ir išmetami pirkiniai, o dažniau – kaip vertę kuriantis turtas, galintis pratęsti savo gyvenimą kito žmogaus namuose.
Žiūrėkite „Geriau už mažiau“ šeštadieniais, 11 val. per TV3!
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