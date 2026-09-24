Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Maistas

Visą laiką arbatą ruošėte neteisingai – maisto ekspertas atskleidė klaidą

2026-09-24 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atrodo, arbatos puodelį ruošiame visiškai paprastai – užverdame vandenį, užpilame arbatos pakelį ir laukiame, kol gėrimas prisitrauks. Tačiau specialistai perspėja, kad vienas įprastas įprotis gali būti netinkamas. Pasirodo, ką tik užvirusio vandens pilti ant arbatos ne visada reikėtų.

Žolelių arbata (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (4)

Atrodo, arbatos puodelį ruošiame visiškai paprastai – užverdame vandenį, užpilame arbatos pakelį ir laukiame, kol gėrimas prisitrauks. Tačiau specialistai perspėja, kad vienas įprastas įprotis gali būti netinkamas. Pasirodo, ką tik užvirusio vandens pilti ant arbatos ne visada reikėtų.

REKLAMA
0

Vandens temperatūra gali turėti įtakos ne tik arbatos skoniui, bet ir tam, kaip atsiskleidžia jos savybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Arbatos, padedančios numesti svorio

Atskleidė, kokį vandenį reikia naudoti arbatai

Jei ant arbatos pakelio vandenį pilate verdantį ir tiesiai iš ką tik užkaisto virdulio, pasak maisto ir gėrimų skonio eksperto Martino Isarko, taip ruošiant arbatą jos skonis bus kaip „kopūstų nuoviro“. 

REKLAMA
REKLAMA

Jis rekomenduoja arbatai naudoti karštą, bet ne verdantį vandenį, rašoma dailystar.co.uk.

„Laikas išsklaidyti šį mitą, kad arbatą reikia plikyti verdančiu vandeniu. Jei vanduo per karštas, arbatoje sunaikinsite pageidaujamus skonio niuansus ir teliks tik stipraus skonio, sausi ir burną sutraukiantys taninai.

REKLAMA

Jei vandenį perverdate arba jei puodelyje per ilgam paliekate arbatos pakelį, arbatos skonis nebus geresnis nei kopūstų nuoviro“, – sakė specialistas.

Verdantis vanduo nudegina arbatą

Nors gali pasirodyti, kad arbatą ruošti su neverdančiu vandeniu yra tikra šventvagystė, tokiai eksperto nuomonei pritaria ir kiti arbatos ruošimo profesionalai. Arbatos gamintojų milžinas „Twinings“ sako:

REKLAMA
REKLAMA

„Arbatinuke užvirę vandenį palikite jį kelias minutes atvėsti. Kai kurie paklaus – bet ką daryti, jei aš labai mėgstu karštutėlę arbatą?

Net ir pastovėjusi kelias minutes arbata vis tiek bus labai karšta, tik skanesnė. Mūsų esminis patarimas – niekada ant arbatžolių ar arbatos maišelio nepilti verdančio vandens.

Taip rekomenduojama todėl, kad verdantis vanduo nudegina arbatą, ją nupliko ir arbata maksimaliai nebeišleidžia viso savo skonio potencialo.

Arbatos augalas yra labai gležnas, juo reikia tinkamai rūpintis, jei norite išgauti visas jo geriausias savybes. Todėl arbatą užpilkite tik po virimo 2–3 minutes pastovėjusiu vandeniu.“

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų