Visą laiką arbatą ruošėte neteisingai – maisto ekspertas atskleidė klaidą

Vandens temperatūra gali turėti įtakos ne tik arbatos skoniui, bet ir tam, kaip atsiskleidžia jos savybės.
Atskleidė, kokį vandenį reikia naudoti arbatai
Jei ant arbatos pakelio vandenį pilate verdantį ir tiesiai iš ką tik užkaisto virdulio, pasak maisto ir gėrimų skonio eksperto Martino Isarko, taip ruošiant arbatą jos skonis bus kaip „kopūstų nuoviro“.
Jis rekomenduoja arbatai naudoti karštą, bet ne verdantį vandenį, rašoma dailystar.co.uk.
„Laikas išsklaidyti šį mitą, kad arbatą reikia plikyti verdančiu vandeniu. Jei vanduo per karštas, arbatoje sunaikinsite pageidaujamus skonio niuansus ir teliks tik stipraus skonio, sausi ir burną sutraukiantys taninai.
Jei vandenį perverdate arba jei puodelyje per ilgam paliekate arbatos pakelį, arbatos skonis nebus geresnis nei kopūstų nuoviro“, – sakė specialistas.
Verdantis vanduo nudegina arbatą
Nors gali pasirodyti, kad arbatą ruošti su neverdančiu vandeniu yra tikra šventvagystė, tokiai eksperto nuomonei pritaria ir kiti arbatos ruošimo profesionalai. Arbatos gamintojų milžinas „Twinings“ sako:
„Arbatinuke užvirę vandenį palikite jį kelias minutes atvėsti. Kai kurie paklaus – bet ką daryti, jei aš labai mėgstu karštutėlę arbatą?
Net ir pastovėjusi kelias minutes arbata vis tiek bus labai karšta, tik skanesnė. Mūsų esminis patarimas – niekada ant arbatžolių ar arbatos maišelio nepilti verdančio vandens.
Taip rekomenduojama todėl, kad verdantis vanduo nudegina arbatą, ją nupliko ir arbata maksimaliai nebeišleidžia viso savo skonio potencialo.
Arbatos augalas yra labai gležnas, juo reikia tinkamai rūpintis, jei norite išgauti visas jo geriausias savybes. Todėl arbatą užpilkite tik po virimo 2–3 minutes pastovėjusiu vandeniu.“
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