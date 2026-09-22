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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis mėsos ir bulvių troškinys taps tikru rudens topu: pigu, greita ir labai skanu

2026-09-22 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jeigu ieškote sotaus, jaukaus ir nesudėtingai pagaminamo patiekalo, verta išbandyti balandėlių troškinį. Šiuo gardžiu receptu dalijasi tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Balandėlių troškinys (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

Jeigu ieškote sotaus, jaukaus ir nesudėtingai pagaminamo patiekalo, verta išbandyti balandėlių troškinį. Šiuo gardžiu receptu dalijasi tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

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Porcijos 4. Užtruksite daugiau nei 1 valandą, įskaitant kepimo laiką.

Balandėlių troškinys

Kukuliams:

  • 700 g maltos kiaulienos;
  • 1 kiaušinis;
  • 2 v. š. miltų;
  • Žiupsnis druskos;
  • Žiupsnis juodųjų pipirų;
  • 1 a. š. maltos mėsos pr.;
  • 0,5 a. š. džiov. svogūno;
  • ¼ a. š. džiov. česnako.

Troškiniui:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • 0,5 kopūsto;
  • 1 morka;
  • 6 bulvės;
  • 1 svogūnas;
  • 0,5 poro;
  • 0,5 paprikos;
  • 1 skiltelė česnako;
  • 4 v. š. ryžių;
  • 200 ml naminio pomidorų padažo;
  • 300 ml vandens;
  • 2 lauro lapai;
  • 1 a. š. persilado pr.;
  • 1 a. š. troškinių pr.;
  • Žiupsnis druskos;
  • 2 v. š. žalumynų smulkintų;
  • 3 v. š. grietinės.

 

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Daržoves nulupame, nuplauname. Kopūstą supjaustome ruoželiais, morką ir papriką šiaudeliais,  bulves stambiais gabalėliais, porą ir svogūną pusžiedžiais, o česnaką smulkiais gabalėliais. Pabarstome druska, prieskoniais, smulkintais žalumynais ir gerai išmaišome.

Į troškintuvą sudedame daržoves, mėsos kukulius, ryžius. Užpilame  vandenį maišytą kartu su naminiu pomidorų padažu ir grietine.

Troškintuvą uždengiame dangčiu arba folija. Kepame gerai įkaitintoje orkaitėje iki 170 * C T apie 50 – 60 min. Atidengiame kepimo indą ir kepame 5 – 7 min.

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