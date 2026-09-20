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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis obuolių pyragas taps tikra pažiba: visi klaus recepto

2026-09-20 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 11:45
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„Praėjusią savaitę keliaujant po Baltijos pajūrį, tik ne mūsuose, o Lenkijoje, neatsistebėjau kepinių pasiūla, visi, net mažiausi kioskeliai, viliojo glazūruotomis bandelėmis, spurgomis, riešutinėmis juostelėmis. Taip ir pamaniau tuomet, kad grįžusi namo kepsiu kokį kepinį, juolab į svečius žadėjo užsukti krikštodukra, perkračiau galvoje receptų lobyną ir supratau, kad jau nuo praeito rudens nekepiau vieno tobulo pyrago.

Obuolių pyragas (nuotr. Kūmutės virtubė)
GALERIJA (4)

„Praėjusią savaitę keliaujant po Baltijos pajūrį, tik ne mūsuose, o Lenkijoje, neatsistebėjau kepinių pasiūla, visi, net mažiausi kioskeliai, viliojo glazūruotomis bandelėmis, spurgomis, riešutinėmis juostelėmis. Taip ir pamaniau tuomet, kad grįžusi namo kepsiu kokį kepinį, juolab į svečius žadėjo užsukti krikštodukra, perkračiau galvoje receptų lobyną ir supratau, kad jau nuo praeito rudens nekepiau vieno tobulo pyrago.

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Šaldytos tešlos gerbėjams – dar vienas obuolinis receptas, ingredientai lyg ir tie patys, kaip ir prieš kelias dienas aprašytiems obuolių pyragėliams, bet tik pažiūrėkite koks jis šventiškas. O nieko įmantraus, tik truputį ilgesnis paruošimo ir kepimo laikas. Kartais tikrai verta paplušėti pvz. dešimčia minučių daugiau ir už tai gauti žymiai platesnę valgančių šypseną. Pyrago formą. Stalo puošmeną. Ovaciją.

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Aš sluoksniuotą tešlą gaminu pati, nes labai mėgstu lydyto sviesto poskonį tešloje, o nuo tada, kai atradau silikoninius kilimėlius ir kočėlus, gaminu su dar didesniu malonumu. Šiandien tešlos gaminimo ypatumų neaprašinėsiu, pateiksiu prieš kelis metus nuotraukose atrastą idėją kaip greitai ir originaliai pagaminti rodosi jau pabodusį obuolių pyragą“, – rašė tinklaraščio „Kūmutės virtuvė“ autorė Renata.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Obuolių pyragas

Jei naudosite pirktinę tešlą, vieną pakuotę rinkitės lapeliais, taip bus dar paprasčiau

Reikės:

  • 1 kg bemielės šaldytos tešlos;
  • 4 obuolių;
  • 1 v. š. malto cinamono;
  • 3 v. š. rudojo cukraus;
  • 1 v. š. miltelinio cukraus (pudros);
  • 2 kiaušinių.

 

Atšildyta tešla iškloju apvalios kepimo formos dugną, bortus formuoju atskiromis juostelėmis, svarbu, kad jos būtų bent keliais milimetrais aukštesnės už formą.

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Obuolius supjaustau su pjaustykle, ir kiekvieną skiltelę dar pasmulkinu į tris dalis. Obuolius suberiu į formą ir pabarstau dviem šaukštais rudojo cukraus.

Puodelyje gerai išplaku kiaušinius, iškočioju likusią tešlą, supjaustau stačiakampiais (naudojant pirktinę čia ir reikėtų kokių 6 lapelių jau paruoštų formų), aptepu plakiniu, tolygiai nuberiu cinamonu ir likusiu ruduoju cukrumi ir susuku į ritinėlius.

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Juos supjaustau 2 cm storio griežinėliais ir juos, stengdamasi palikti kuo mažesnius tarpus, sudedu ant obuolių, kaip matosi nuotraukose. Likusiu kiaušinių plakiniu aptepu pyrago viršų ir formą dedu į orkaitės vidurį. Jungiu 200 laipsnių ir kepu pyragą apie 40-45 minutes.

Iškepusį pyragą atvėsinu ir perkeliu į plokščią lėkštę ar ant medinio padėklo ir užberiu miltelinį cukrų. Valgome su karštais gėrimais.

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