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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Po 18 val. šių produktų į lėkštę nedėkite: nustebsite, kaip pagerės sveikata

2026-09-21 17:00 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) Deimantė Stanevičiūtė
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-21 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors taisyklė po 18 val. nebevalgyti jau ne vienerius metus skamba kaip viena pagrindinių sveikos mitybos taisyklių, specialistai ragina į ją žiūrėti kur kas lanksčiau. Vakarienės laikas turėtų būti derinamas ne tik prie laikrodžio, bet ir prie žmogaus dienotvarkės bei ėjimo miegoti laiko. Vis dėlto vakare svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kada valgome, bet ir į porcijų dydį bei pasirenkamus produktus.

Nors taisyklė po 18 val. nebevalgyti jau ne vienerius metus skamba kaip viena pagrindinių sveikos mitybos taisyklių, specialistai ragina į ją žiūrėti kur kas lanksčiau. Vakarienės laikas turėtų būti derinamas ne tik prie laikrodžio, bet ir prie žmogaus dienotvarkės bei ėjimo miegoti laiko. Vis dėlto vakare svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kada valgome, bet ir į porcijų dydį bei pasirenkamus produktus.

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Naujienų portalui tv3.lt apie vakarinę mitybą, dažniausiai daromas klaidas ir kofeino vartojimą pasakoja mitybos specialistas Paulius Paulauskas.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maisto produktai

Po 18 val. nevalgyti nebūtina

Anot pašnekovo, griežta taisyklė, kad po šeštos valandos vakaro reikėtų visiškai atsisakyti maisto, nėra tinkama visiems žmonėms. Daug svarbiau įvertinti, kaip atrodo visa dienos mityba, kada žmogus eina miegoti ir kiek maisto jis suvartoja vakare.

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„Gyvenant tradicinį gyvenimo būdą, tai ir šeštą, septintą, gal net ir šiek tiek vėliau vakarienė gali būti. Vakare ko reikėtų vengti, tai pirmas dalykas apskritai stengtis apriboti vakarienę“, – sako P. Paulauskas.

Mitybos specialistas pastebi, kad viena dažnesnių problemų yra ne pati vakarienė, o tai, kaip žmogus iki jos prieina. Dieną praleidus pusryčius ar suvalgius nedaug pietų, vakare alkis gali būti gerokai stipresnis.

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„Vakare yra toks etapas – nusiima stresas, visi rūpesčiai ir tiesiog norisi malonumo per maistą. Vakare būna jo padauginama“, – pasakoja pašnekovas.

Tokiose situacijose, pasak jo, ypač lengva nepastebėti, kiek iš tikrųjų suvalgoma. Žiūrint filmą ar serialą, užkandžiavimas gali vykti beveik automatiškai – sotumo jausmas ateina vėliau, todėl žmogus spėja pasiimti dar vieną porciją.

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„Kai įsijungiamas filmas, serialas ir maistas greitai sukramsnojamas, mes nepajaučiame sotumo, nes jis vėliau ateina ir dar kažką pasiimame. Ir tada, kai apsunkstame, tai apsunkstame“, – teigia P. Paulauskas.

Vakare geriau rinktis lengvesnį maistą

Nors vienos universalios valandos, nuo kurios maistas tampa „blogas“, nėra, vakarienei, anot specialisto, vis dėlto reikėtų rinktis saikingesnes porcijas. Ypač verta atkreipti dėmesį į itin sūrų, riebų ar sunkiau virškinamą maistą, kurio didelis kiekis prieš miegą gali tapti nemaloniu įpročiu.

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„Tikrai reikėtų vengti vakare valgyti [greitą maistą], geriau anksčiau, kad viskas spėtų susivirškinti, vandens spėtumėte išgerti, nes po to galima ištinti nuo didelių druskos kiekių“, – sako mitybos specialistas.

Raudonos mėsos visiškai atsisakyti vakare, pasak jo, taip pat nereikia, tačiau didesnę porciją palankiau suvalgyti anksčiau dieną. Tuo metu vakarienėje jos kiekis neturėtų būti itin didelis.

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„Riešutų didelių kiekių irgi vengti. Nedidelė porcija, nieko tokio, bet jeigu žmogus pasiima, suvalgo visą pistacijų pakelį, tai atrodo kaip ir augalinis produktas, bet ganėtinai sunkiai virškinamas dalykas“, – aiškina pašnekovas.

Vaisių atsisakyti nereikia, svarbiausia – kiekis

Vakare nereikėtų susikurti ir pernelyg griežto draudžiamų produktų sąrašo. Pasak P. Paulausko, vienas vaisius vakare nėra problema, tačiau svarbu nepainioti jo su dideliu kiekiu saldžių desertų ar kitų užkandžių.

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Anot jo, kur kas daugiau dėmesio reikėtų skirti bendram cukraus kiekiui ir tam, kada per dieną suvartojama daugiausia angliavandenių. Mitybos specialistas teigia, kad mažiau judantiems žmonėms jų nereikėtų sukaupti būtent vakare.

„Didžiajai daliai žmonių vakare reikėtų riboti angliavandenius, ne visiškai jų atsisakyti. Yra žmonių, kurie fiziškai dirba, turi daugiau raumenų, todėl jie gali ir vakare suvalgyti daugiau.

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Tačiau ofiso žmonėms geriau didžiąją dalį angliavandenių surinkti per pusryčius ir pietus, o vakare rinktis baltymus ir daržoves“, – rekomenduoja mitybos specialistas.

Jo teigimu, svarbu ne išbraukti tam tikrą maisto grupę, o paskirstyti maistą taip, kad vakare neatsirastų poreikis suvalgyti didelę dienos kalorijų dalį.

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Prieš miegą – ne tik maistas, bet ir vanduo

Vakarienės dydis nėra vienintelis dalykas, kurį verta įvertinti prieš miegą. Mitybos specialistas pataria atkreipti dėmesį ir į skysčių vartojimo laiką, ypač tiems, kurie naktį dažnai prabunda dėl poreikio eiti į tualetą.

„Vandens reikėtų nuo 6 valandos mažiau gerti. Iki miego pusę litro, ne daugiau išgerti nuo to laiko, nes galime prabudinėti naktį, dažniau šlapintis“, – teigia jis.

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Svarbus ir laiko tarpas tarp vakarienės bei miego. P. Paulausko teigimu, po didesnio pagrindinio patiekalo verta palikti kelių valandų tarpą, o lengvam užkandžiui tokio ilgo laiko gali ir neprireikti.

„Laikytis tokios taisyklės – trys, keturios valandos nuo pagrindinio patiekalo iki miego. Jeigu tai lengvas užkandis, pavyzdžiui, porcija graikiško jogurto su medumi ar vaisiais, tai gali būti ir likus pusantros ar valandai iki miego – suvalgome, viską spėja suvirškinti. Po vakarienės jau turėtų būti didesnis tarpas“, – aiškina mitybos specialistas.

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