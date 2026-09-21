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TV3 naujienos > Žmonės

Suvalgęs 1 patiekalą vyras atsidūrė ant mirties slenksčio: medikai davė vos kelias valandas

2026-09-21 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 19:20
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Trijų vaikų tėvas Udhyam Amin po vištienos kepsnio vietiniame bare tapo „sunkiausiu ligoninės pacientu“. Vyras susirgo 2026 m. vasarį, kai pavalgęs restorane pajuto skrandžio sutrikimus.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Trijų vaikų tėvas Udhyam Amin po vištienos kepsnio vietiniame bare tapo „sunkiausiu ligoninės pacientu“. Vyras susirgo 2026 m. vasarį, kai pavalgęs restorane pajuto skrandžio sutrikimus.

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Nedažnai pasitaiko, kad paskutinis patiekalas beveik tampa mirtinas, tačiau Udhyam Amin atveju trūko labai nedaug. 64 metų vyras šių metų vasarį buvo skubiai išvežtas į ligoninę po to, kai pavalgė vietiniame bare.

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Trijų vaikų tėvas iš Jungtinės Karalystės netrukus sužinojo, kad jo užsakytas keptos vištienos patiekalas tapo priežastimi, dėl kurios jis Suttono (Pietų Londonas) St Helier ligoninėje buvo paminėtas kaip „sunkiausias pacientas“.

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Nors dabar Udhyam jau yra namuose ir sveiksta, jam teko ištverti kraupų išbandymą – iš naujo mokytis vaikščioti ir kalbėti. Vyras skubiai pateko į reanimaciją, nes jo kraujo pH nukrito iki pavojingos ribos, jį ištiko širdies smūgis, o intensyviosios terapijos skyriuje jam prireikė dirbtinio plaučių ventiliavimo.

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Nuo maisto apsinuodijimo iki sepsio

Paaiškėjo, kad viską sukėlė įtariamas apsinuodijimas maistu, peraugęs į sepsį (pavojingą kraujo užkrėtimą) ir kelių organų nepakankamumą.

Iš pradžių tėvas tiesiog pasijuto blogai. Vėliau paaiškėjo, kad jis užsikrėtė Campylobacter bakterija – viena dažniausių apsinuodijimo maistu priežasčių.

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Nors į ligoninę jis atvyko tik skųsdamasis skrandžio skausmais, dėl itin prastų kraujo tyrimų rezultatų buvo nedelsiant išgabentas į reanimaciją. Jo būklė staigiai pablogėjo – gydytojai prognozavo, kad jam liko gyventi vos kelios valandos, o tai tapo didžiuliu šoku jo šeimai.

Atsigavęs Udhyam sakė: „Trūksta žodžių išreikšti dėkingumui medicinos komandoms už išskirtinį rūpestį, atsidavimą ir užuojautą sunkiausiu mano gyvenimo etapu. Jų profesinis meistriškumas išgelbėjo man gyvybę. Būsiu amžinai dėkingas už suteiktą antrąjį šansą.“

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Kova dėl gyvybės ir netikėtas pabudimas

Udhyam praleido dvi savaites dirbtinėje komoje intensyviosios terapijos skyriuje, o jo gyvybė kabojo ant plauko.

Vyro 33 metų dukra Parisha Bains, prisimindama šeimos košmarą, teigė, kad tuo metu „atrodė, jog visas pasaulis sugriuvo“.

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„Nieks negali tavęs paruošti žiniai, kad tavo mylimas žmogus gali neišgyventi iki dienos pabaigos“, – dalijosi ji.

Dukra taip pat išreiškė gilią padėką ligoninės personalui už išgelbėta tėvo gyvybę: „Jie ramino mus nežinios valandomis, maloniai atsakinėjo į kiekvieną klausimą, džiaugėsi mažiausiu būklės pagerėjimu ir suteikė vilties tada, kai ji atrodė neįmanoma. Bet jis išgyveno naktį, nors niekas to netikėjo.“

Ji taip pat paminėjo, kad pabudęs tėvas kurį laiką nesiorientavo laike: „Vienas pirmųjų dalykų, kurių jis paklausė atmerkęs akis – kokia šiandien diena, nes jam skubiai reikėjo pateikti mokesčių deklaraciją!“

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