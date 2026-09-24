Eurolygos „Kylančios žvaigždės“ apdovanojimas: kodėl jaunų talentų liko vos saujelė?

Eurolyga nuo 2004–2005 m. sezono yra išskyrusi „Kylančios žvaigždės“ apdovanojimą. Jis įteikiamas geriausiam jaunam žaidėjui, kuriam prieš sezono startą liepos 1 d. dar nėra suėję 22-eji metai.
Kai pastaraisiais metais Nacionalinė koledžo atletų asociacija (NCAA) kviesdavosi vieną talentingą žaidėją po kito, atrodė, kad šis apdovanojimas yra pasmerktas, bet Eurolygoje kasmet vis tiek atsirasdavo bent pora rimtų pretendentų į šį prizą. Pavyzdžiui, po COVID-19 sezono laureatų sąrašas atrodo solidus – Usmanas Garuba, Rokas Jokubaitis, Yamas Madaras, Gabriele Procida, Nadiras Hifi ir Jeanas Montero.
Pastarieji du nugalėtojai apskritai buvo vieni iš vedančių Eurolygoje, o praėjusį sezoną galime pavadinti išskirtiniu – be J.Montero į apdovanojimą potencialiai pretenduoti galėjo eilė krepšininkų. Mes kalbame apie Saliou Niangą, Momo Faye, Sergio De Larrea, Melviną Ajincą ar Juaną Nunezą.
Kai atrodė, kad Eurolygos klubai rado būdą, kaip išsaugoti ir sėkmingai integruoti jaunus talentus į žaidimą, šiemet prie sezono starto linijos situacija yra labiausiai liūdinanti gal net turnyro istorijoje.
Komandose apskritai yra sunku surasti jaunesnių žaidėjų nei 23 metai, o ką tada kalbėti apie talentą? Prieš sezono startą su nemažais pritempimais galiu išskirti keturis kandidatus, pretenduosiančius į „Kylančios žvaigždės“ apdovanojimą.
Ryškiausiu talentu vis tik reikėtų laikyti į Europą sugrįžusį Mario Saint-Supery. 20-metis gynėjas sezoną praleido Gonzagos „Bulldogs“, bet vasarą sulaukė didžiulių Valensijos „Valencia“ vilionių ir pasirašė ketverių metų kontraktą.
„Valencia“ tikėjimas 191 cm ūgio įžaidėju yra milžiniškas ir tai yra visiškai suprantama – jis jau 18 metų užtikrintai debiutavo Ispanijos rinktinėje, o prieš išvykdamas į NCAA vietinėse pirmenybėse turėjo 8,3 taško, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 8,4 naudingumo balo statistiką.
M.Saint-Supery atrodo kaip tikrai tas talentas, kuris ateityje tikrai gali būti Eurolygos žvaigžde. O kas jam gali sudaryti konkurenciją?
Faye
Pirmiausia, jau pernai tarp pretendentų buvęs Paryžiaus „Paris“ centras Momo Faye. 21-erių vidurio puolėjas nesužaidė ypatingo sezono ir lūkesčiai prieš startą jam buvo didesni, bet vaidmenį „Paris“ M.Faye turėjo – 4,6 taško, 5 atkovoti kamuoliai ir 7,1 naudingumo balo per 17 minučių.
210 cm ūgio bokštas yra vertinamas dėl savo gynybos ir jo vaidmuo „Paris“ neturėtų mažėti. Klausimas, ar jis sugebės kilstelėti skaičiukus, kurie leistų pretenduoti į „Kylančios žvaigždės“ apdovanojimą.
Kiti du pretendentai, mano nuomone, labiau pritempti nei realūs, nes tiesiog daugiau nebėra jaunų krepšininkų Eurolygoje. Išskyriau dar Bolonijos „Virtus“ puolėją Francesco Ferrari ir Vilerbano ASVEL naujoką Marcą-Oweną Fodzo Dadą.
Su F.Ferrari esame neblogai susipažinę – prieš porą metų jis Europos jaunimo čempionato finale paskandino mūsiškius, vėliau žaidė ir jau nacionalinėje rinktinėje, taip pat pernai galėjome jį išvysti ir su „Virtus“ marškinėliais.
Jam neseniai suėjo 21-eri, o pernai Eurolygoje jo statistika per 10 minučių siekė 2,3 taško, 2,2 atkovoto kamuolio ir 3,4 naudingumo balo. Prognozuojant, kad „Virtus“ bus viena iš autsaiderių, šansų jaunuolis turėtų gauti. Bet ar jo talento užteks, kad Eurolygoje pavyktų parodyti rimtesnius pasirodymus?
Ferrari
Tuo metu M.Fodzo Dada kitoje autsaiderių komandoje, ASVEL, pasiruošime išsiskyrė savo pasirodymais, nes turėjo didelį vyr. trenerio Tony Parkerio pasitikėjimą. 19-metis įžaidėjas turi viltį ateityje būti pašauktas į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA), tad jam reikės rodyti rezultatą čia ir dabar.
190 cm ūgio prancūzas į ASVEL atvyksta po sezono aukščiausioje Prancūzijos lygoje, kurioje fiksavo 6,1 taško, 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir 5,4 naudingumo balo rodiklius. Galbūt jis taps smagia staigmena?
Kaip bebūtų, tai yra viskas, ką mes galime išspausti per visą Eurolygą. Jei tokia liūdna kandidatų situacija kartosis ir po metų, o į NCAA toliau vyks nesuvaldomi srautai talentų, Eurolygai teks galvoti, ką daryti su „Kylančios žvaigždės“ apdovanojimu.
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