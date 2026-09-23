Arteta susitarė su „Arsenal“ dėl naujos ilgalaikės sutarties

Prieš dvejus metus sudaryta trejų metų sutartis baigs galioti šio sezono pabaigoje, o derybos dėl bendradarbiavimo pratęsimo virė nuo pat gegužės, kai Londono klubas nutraukė ilgai trukusį titulų badą. Vasaros žaidėjų perėjimų lango metu pristabdytas procesas baigėsi žodiniu susitarimu, kuris garantuos įspūdingą atlyginimo šuolį ir pavers specialistą vienu geriausiai apmokamų futbolo trenerių pasaulyje. Prie komandos vairo Unai Emery pakeitęs ispanas Londone turėtų likti bent iki 2030 metų, o jo vadovavimo era peržengs dešimtmetį.
Šiuo metu M. Artetos metinis uždarbis siekia apie 10 mln. svarų, prie kurių prisideda 5 mln. premija už patekimą į UEFA Čempionų lygą. Šiaurės Londono klubą į futbolo viršūnę sugrąžinęs specialistas praėjusiame sezone padovanojo sirgaliams pirmąjį „Premier“ lygos trofėjų per 22 metus – nuo pat legendinio 2004-ųjų sezono. Kartu su triumfu vietiniame fronte ispanas po dviejų dešimtmečių pertraukos nuvedė komandą ir į Čempionų lygos finalą Budapešte, kur po 11 metrų baudinių serijos teko pripažinti Paryžiaus „Saint-Germain“ pranašumą.
Dar prieš lemiamą akistatą Vengrijos sostinėje klubo poziciją išdėstė komandos ateitį užtikrinęs „Arsenal“ bendrasavininkis Joshas Kroenke:
„Išlaikyti Mikelį yra mūsų didžiausias prioritetas, o gera žinia viso pasaulio „Arsenal“ sirgaliams ta, kad jis mėgaujasi šiuo projektu, džiaugiasi būdamas čia ir nuo pat savo, kaip žaidėjo, laikų yra tikras „Arsenal“ žmogus.“
Naująjį sezoną „kanonieriai“ pradėjo galingu 7 pergalių iš eilės spurtu visuose turnyruose, tačiau prieš pat tarptautinių rungtynių pertrauką krito Braitone, kur šeštadienį „Amex“ stadione 0:3 nusileido vietos „Brighton“ futbolininkams. Po šios nesėkmės Londono ekipa į kovas sugrįš spalio 10 dieną, kai namų tvirtovėje priims „Leeds United“.
Užsitikrinę stratego parašą, klubo vadovai prioritetą teikia ir komandos branduoliui – pradedamos derybos su į paskutinius dvejus sutarties metus įžengusiu Anglijos rinktinės atraminiu saugu Declanu Rice'u. Nors „Arsenal“ turi galimybę vienašališkai pratęsti susitarimą dar 12 mėnesių, vadovybė siekia pasirašyti naują ilgalaikį kontraktą ir apsaugoti vieną kertinių M. Artetos sistemos futbolininkų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.