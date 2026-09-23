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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Vokietijos rinktinės žaidėjai neslėpė susižavėjimo Kloppu: „Jis ypatingas žmogus“

2026-09-23 11:38 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 11:38
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Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Jurgenas Kloppas prieš pirmąsias rungtynes vadovaujant nacionalinei komandai sulaukė žaidėjų pagyrų.

Jurgenas Kloppas | EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF nuotr.

Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Jurgenas Kloppas prieš pirmąsias rungtynes vadovaujant nacionalinei komandai sulaukė žaidėjų pagyrų.

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Puolėjas Younesas Ebnoutalibas atskleidė, jog J. Kloppas padėjo jam apsispręsti atstovauti Vokietijai, šaliai, kurioje jis gimė, o ne Marokui, kurio garbę gynė jaunimo lygmenyje.

„Labai didžiuojuosi. Vyko derybos ir su Maroku, tačiau jos nebuvo tokios intensyvios kaip su Jurgenu. Reikia pripažinti, kad jis yra vienas geriausių trenerių pasaulyje. Kai jis paskambina, negali atsisakyti“, – teigė Frankfurto „Eintracht“ puolėjas.

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Gynėjas Philippas Treu yra vienas iš keturių „Freiburg“ žaidėjų, kurie turės galimybę debiutuoti nacionalinėje komandoje.

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„Tai yra tokia situacija, kai pagalvoji, jog puiku, nes dabar galiu treniruotis vadovaujamas J. Kloppo. Nekantrauju išbėgti į aikštę, sugerti visą tą atmosferą ir tiesiog atiduoti visas savo jėgas“, – kalbėjo P. Treu.

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„Freiburg“ gynėjas Maxas Rosenfelderis teigė, jog iš karto pajuto su J. Kloppu ryšį.

„Manau, kad jis yra labai ypatingas žmogus. Jis puikiai geba užmegzti ryšį su žmonėmis ir juos įtraukti“, – pasakojo M. Rosenfelderis.

Priminsime, jog J. Kloppas pirmosioms rungtynėms paskelbė dvi Vokietijos rinktinės sudėtis, iš viso pakvietė net 44 žaidėjus.

„Noriu susipažinti su kuo daugiau žaidėjų. Nėra jokios A ar B komandos. Sudėtys formuojamos taip, kad būtų logiškos tiek aikštėje, tiek atsižvelgiant į žaidėjų charakterius bei patirtį“, – apie savo sprendimą kalbėjo strategas.

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