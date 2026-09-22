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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Infantino po kilusio pasipiktinimo siūlo nepriklausomą organizacijos valdymo vertinimą ir reformas

2026-09-22 13:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 13:02
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FIFA prezidentas Gianni Infantino leido suprasti, jog pritartų nepriklausomam organizacijos valdymo sistemos vertinimui bei svarstytų reformas.

Gianni Infantino | EPA nuotr.

FIFA prezidentas Gianni Infantino leido suprasti, jog pritartų nepriklausomam organizacijos valdymo sistemos vertinimui bei svarstytų reformas.

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Sulaukęs didelės kritikos dėl „FIFA Forward Enterprise“ projekto nesėkmės, G. Infantino prieš spalio 15 dieną numatytą FIFA Tarybos posėdį išsiuntė laišką visiems tarybos nariams bei 211 narių asociacijų, kuriame išdėstė savo pasiūlymą.

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„Paklausiu Tarybos, ar ji pageidauja užsakyti išorinį, nepriklausomą FIFA dabartinės valdymo sistemos, skirtos svarbioms strateginėms iniciatyvoms, vertinimą ir pateikti rekomendacijų dėl galimų patobulinimų.

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Pasiūlysiu Tarybai pradėti tiesiogines, struktūrizuotas ir konkretaus laikotarpio konsultacijas su konfederacijomis ir narėmis asociacijomis dėl to, kaip dar labiau sustiprinti FIFA sprendimų priėmimo procesus“, – laiške rašė G. Infantino.

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Pagal „FIFA Forward Enterprise“ koncepciją privatūs investuotojai būtų įsigiję pasaulio futbolo čempionato ir kitų turnyro akcijų. Visgi informacija apie projektą viešumą pasiekė anksčiau nei tikėjosi G. Infantino. Tai sukėlė aštrią kritiką ir suskaldė FIFA priklausiančias asociacijas. Kai kurios įtakingiausios narė pagrasino boikotuoti FIFA turnyrus.

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Nepaisant kilusių prieštaravimų, G. Infantino toliau siekia gauti daugiau pajamų pasaulio futbolo valdymo organui.

„Šio pasiūlymo atsiėmimas nemažina mūsų ambicijų ar atsakomybės reinvestuoti didesnę dalį FIFA sėkmės vaisių į futbolą. Ir toliau ieškosime tvarių būdų FIFA ištekliams padidinti. Keičiasi ne ambicijos, o paties proceso tvirtumas“, – laiške teigė FIFA prezidentas.

 

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