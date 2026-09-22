Lietuvos kanupolo rinktinė pasaulio čempionate iškovojo 15-ą vietą

Lietuviai čempionatą pradėjo A grupėje. Mūsiškiai 3:4 nusileido Taivanui, 5:3 įveikė Japoniją ir 2:12 neprilygo šeimininkams vokiečiams.
Vėliau R grupėje lietuviai 8:2 nugalėjo JAV rinktinę, 7:6 palaužė Pietų Afrikos Respublikos rinktinės pasipriešinimą, 3:4 nusileido brazilams, 11:3 nepaliko vilčių kanadiečiams ir 2:7 nusileido švedams.
Čempionatą lietuviai baigė kovodami dėl 15-os pozicijos. Lietuviai 9:4 pranoko japonus, 5:0 – australus bei užėmė 15-ą vietą tarp 24 rinktinių.
Net 27 įvarčius Lietuvos rinktinei pelnė Karolis Latauskas. Po 7 tikslius metimus atliko Augustas Drazdauskas ir Jonas Petrokas, 6 – Dominykas Debesys, 3 – Laurynas Kuodis, po 2 – Maksimas Mickevičius ir Lukas Kudaba, 1 – Rimvydas Tomkovidas. Rinktinei dar atstovavo Lukas Blaževičius.
Auksą laimėjo italai, sidabrą – vokiečiai, o bronzą – prancūzai.
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