Arūnas Gruodys pergale pradėjo WAKO pasaulio jaunimo kikbokso čempionatą Italijoje

Lietuvis įtikinamai įveikė Kanados sportininką Jozephą Jorryną ir užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Svorio kategorijoje iki 63,5 kg pagal K-1 taisykles kovojantis A. Gruodys antrajame rate susitiks su suomiu Waeliu Kurtu.
Antradienį į ringą žengs ne tik A. Gruodys, bet ir dar du lietuviai. Matas Žemaitis (K-1, iki 71 kg) kausis su Izraelio atstovu Ronu Ben Kiki, o Airido Navicko (K-1, iki 63,5 kg) lauks makedonas Ivanas Kukunovski.
Čempionate iš viso planuoja dalyvauti 5 lietuviai.
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