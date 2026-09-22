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Arūnas Gruodys pergale pradėjo WAKO pasaulio jaunimo kikbokso čempionatą Italijoje

2026-09-22 12:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 12:55
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WAKO pasaulio jaunimo kikbokso čempionate Italijoje Lietuvos rinktinės atstovas Arūnas Gruodys pirmąją varžybų dieną įsirašė pergalę.

„WAKO Lithuania“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

WAKO pasaulio jaunimo kikbokso čempionate Italijoje Lietuvos rinktinės atstovas Arūnas Gruodys pirmąją varžybų dieną įsirašė pergalę.

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Lietuvis įtikinamai įveikė Kanados sportininką Jozephą Jorryną ir užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Svorio kategorijoje iki 63,5 kg pagal K-1 taisykles kovojantis A. Gruodys antrajame rate susitiks su suomiu Waeliu Kurtu.

Antradienį į ringą žengs ne tik A. Gruodys, bet ir dar du lietuviai. Matas Žemaitis (K-1, iki 71 kg) kausis su Izraelio atstovu Ronu Ben Kiki, o Airido Navicko (K-1, iki 63,5 kg) lauks makedonas Ivanas Kukunovski.

Čempionate iš viso planuoja dalyvauti 5 lietuviai.

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