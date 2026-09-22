Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Mbappe papasakojo, kaip vos nepersikėlė žaisti į „Liverpool“

2026-09-22 16:00 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 16:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kylianas Mbappe atvirai papasakojo, kaip jo mama norėjo, jog jis persikeltų rungtyniauti į „Liverpool“, tačiau tuomet prancūzas palikdamas „Monaco“ nusprendė pasirinkti Paryžiaus „Saint-Germain“ klubą.

Kylianas Mbappe | EPA nuotr.

Kylianas Mbappe atvirai papasakojo, kaip jo mama norėjo, jog jis persikeltų rungtyniauti į „Liverpool“, tačiau tuomet prancūzas palikdamas „Monaco“ nusprendė pasirinkti Paryžiaus „Saint-Germain“ klubą.

REKLAMA
0

„Tai nutiko tuo metu, kai žaidžiau „Monaco“. Turėjau priimti sprendimą. Ir taip, buvau arti persikėlimo į „Liverpool“. Mano mama buvo didelė Jurgeno Kloppo gerbėja, o jos mėgstamiausia kryptis buvo „Liverpool“. Ji norėjo, kad vykčiau ten. Neklausiau, nes norėjau žaisti savo mieste, Paryžiuje. Nenorėjau palikti šalies kol dar nebuvau kažkuo tapęs. Tuo tarpu mano mama visada sakydavo, kad tu žaisi „Anfield“ stadione, tau tai bus kažkas neįtikėtino. O aš atsakydavau, kad gerai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji nuvyko ten dėl pirmojo derybų etapo, aplankė miestą, nuvyko į stadioną, susitiko su žmonės. Ji sakė, kad tai yra nuostabus klubas, visi tokie malonūs, tai yra šeimyniškas, didelis klubas. Ji nuvyko į „Anfield“ stadioną ir jį pamilo. Ji viena stebėjo keletą rungtynių, nes norėjo pajusti atmosferą, norėjo įsivaizduoti mane šiame stadione.

REKLAMA
REKLAMA

Mes nuolat apie tai kalbėjomės. Kai jos paklausdavau, ji atsakydavo, kad mano vietoje vyktų į „Liverpool“. Sakiau, kad gerai, nes J. Kloppas yra nuostabus treneris. Buvau susitikęs su juo, mus siejo puikus ryšys. Labai jį gerbiu“, – papasakojo prancūzas.

REKLAMA

„Monaco“ spindėjęs K. Mbappe tuo metu buvo vos 18-os metų ir tapo geriausių Europos klubų taikiniu, kurie varžėsi tarpusavyje bandydami įtikinti, kad jų komanda yra tinkamiausia vieta tęsti jam karjerą.

„Pamenu, kad skridome lėktuvu ir sukome ore ratus kol jis pristatinėjo savo projektą. Pasakiau jam, kad nereikia manęs įtikinėti, nes tu esi J. Kloppas, o tai „Liverpool“, puikus klubas, tačiau turiu ir kitų projektų, kurie taip pat yra geri. Pasakiau jam, kad ir kokį sprendimą priimčiau, jis bus geras, nes kalbame apie didžiausius klubus pasaulyje.

Tai įdomi istorija, nes galiausiai nusprendžiau persikelti į PSG, nes man gimusiam ir augusiam Paryžiuje nebuvo nieko geriau kaip įrodyti, kad galiu tapti žvaigžde savo gimtajame mieste“, – tikino K. Mbappe.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų