Mbappe papasakojo, kaip vos nepersikėlė žaisti į „Liverpool“

„Tai nutiko tuo metu, kai žaidžiau „Monaco“. Turėjau priimti sprendimą. Ir taip, buvau arti persikėlimo į „Liverpool“. Mano mama buvo didelė Jurgeno Kloppo gerbėja, o jos mėgstamiausia kryptis buvo „Liverpool“. Ji norėjo, kad vykčiau ten. Neklausiau, nes norėjau žaisti savo mieste, Paryžiuje. Nenorėjau palikti šalies kol dar nebuvau kažkuo tapęs. Tuo tarpu mano mama visada sakydavo, kad tu žaisi „Anfield“ stadione, tau tai bus kažkas neįtikėtino. O aš atsakydavau, kad gerai.
Ji nuvyko ten dėl pirmojo derybų etapo, aplankė miestą, nuvyko į stadioną, susitiko su žmonės. Ji sakė, kad tai yra nuostabus klubas, visi tokie malonūs, tai yra šeimyniškas, didelis klubas. Ji nuvyko į „Anfield“ stadioną ir jį pamilo. Ji viena stebėjo keletą rungtynių, nes norėjo pajusti atmosferą, norėjo įsivaizduoti mane šiame stadione.
Mes nuolat apie tai kalbėjomės. Kai jos paklausdavau, ji atsakydavo, kad mano vietoje vyktų į „Liverpool“. Sakiau, kad gerai, nes J. Kloppas yra nuostabus treneris. Buvau susitikęs su juo, mus siejo puikus ryšys. Labai jį gerbiu“, – papasakojo prancūzas.
„Monaco“ spindėjęs K. Mbappe tuo metu buvo vos 18-os metų ir tapo geriausių Europos klubų taikiniu, kurie varžėsi tarpusavyje bandydami įtikinti, kad jų komanda yra tinkamiausia vieta tęsti jam karjerą.
„Pamenu, kad skridome lėktuvu ir sukome ore ratus kol jis pristatinėjo savo projektą. Pasakiau jam, kad nereikia manęs įtikinėti, nes tu esi J. Kloppas, o tai „Liverpool“, puikus klubas, tačiau turiu ir kitų projektų, kurie taip pat yra geri. Pasakiau jam, kad ir kokį sprendimą priimčiau, jis bus geras, nes kalbame apie didžiausius klubus pasaulyje.
Tai įdomi istorija, nes galiausiai nusprendžiau persikelti į PSG, nes man gimusiam ir augusiam Paryžiuje nebuvo nieko geriau kaip įrodyti, kad galiu tapti žvaigžde savo gimtajame mieste“, – tikino K. Mbappe.
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