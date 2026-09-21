„Manchester United“ vėl prarado puolėją: Benjamino Šeško atsinaujinusi trauma smogė prieš tarptautinę pertrauką

B. Šeško dėl skausmų blauzdos srityje praleido sekmadienio „Premier“ lygos rungtynes su „Fulham“, kurios baigėsi lygiosiomis 1:1. Šią problemą jis pajuto praėjusios savaitės lygos taurės mače su „Brighton“.
„Manchester United“ patvirtino, kad 23-ejų puolėjas nevyks į Slovėnijos rinktinę, kuri per artėjančią pertrauką turės žaisti su Škotija, Šiaurės Makedonija ir Šveicarija.
„Benjaminas šią savaitę atliks tyrimus, po kurių bus sudarytas individualus jo atsigavimo planas“, – pranešė Mančesterio klubas.
Ši trauma B. Šeško nėra nauja. Blauzdos problemos jam trukdė ir praėjusio sezono pabaigoje – dėl jų jis praleido paskutines 2025–2026 metų sezono rungtynes bei visą „Manchester United“ pasirengimą naujam sezonui.
Šį sezoną B. Šeško „Manchester United“ gretose sužaidė šešerias rungtynes ir pelnė du įvarčius. Po tarptautinės pertraukos Mančesterio klubo laukia spalio 10 dienos „Premier“ lygos rungtynės namuose su „Tottenham“.
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