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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ vėl prarado puolėją: Benjamino Šeško atsinaujinusi trauma smogė prieš tarptautinę pertrauką

2026-09-21 23:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 23:12
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„Manchester United“ puolėjas Benjamino Šeško dėl atsinaujinusios blauzdos traumos nepadės Slovėnijos rinktinei per artėjančią tarptautinę pertrauką. Futbolininkas šią savaitę Mančesteryje atliks medicininius tyrimus.

Benjaminas Šeško | EPA nuotr.

„Manchester United“ puolėjas Benjamino Šeško dėl atsinaujinusios blauzdos traumos nepadės Slovėnijos rinktinei per artėjančią tarptautinę pertrauką. Futbolininkas šią savaitę Mančesteryje atliks medicininius tyrimus.

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B. Šeško dėl skausmų blauzdos srityje praleido sekmadienio „Premier“ lygos rungtynes su „Fulham“, kurios baigėsi lygiosiomis 1:1. Šią problemą jis pajuto praėjusios savaitės lygos taurės mače su „Brighton“.

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„Manchester United“ patvirtino, kad 23-ejų puolėjas nevyks į Slovėnijos rinktinę, kuri per artėjančią pertrauką turės žaisti su Škotija, Šiaurės Makedonija ir Šveicarija.

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„Benjaminas šią savaitę atliks tyrimus, po kurių bus sudarytas individualus jo atsigavimo planas“, – pranešė Mančesterio klubas.

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Ši trauma B. Šeško nėra nauja. Blauzdos problemos jam trukdė ir praėjusio sezono pabaigoje – dėl jų jis praleido paskutines 2025–2026 metų sezono rungtynes bei visą „Manchester United“ pasirengimą naujam sezonui.

Šį sezoną B. Šeško „Manchester United“ gretose sužaidė šešerias rungtynes ir pelnė du įvarčius. Po tarptautinės pertraukos Mančesterio klubo laukia spalio 10 dienos „Premier“ lygos rungtynės namuose su „Tottenham“.

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