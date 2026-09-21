Paaiškėjo Lietuvos OSKD čempionai ilgoje ir estafečių trasose

Šeštadienį ilgoje trasoje elito grupėse Lietuvos čempionais tapo du OSK „Perkūnas“ atstovai – Jonas Maišelis ir Algirda Mickuvienė.
Vyrų grupėje sportininkams teko įveikti 42,5 km trasą su 27 kontroliniais punktais. Greičiausias buvo Jonas Maišelis („Perkūnas“), trasą įveikęs per 1 val. 29 min. 18 sek. Antrąją vietą iškovojo Daumantas Kiela („S-Sportas“) – 1:33:38, nuo nugalėtojo atsilikęs 4 min. 20 sek. Trečias finišavo Vilius Stankevičius („Perkūnas“) – 1:38:31 (+9:13).
Moterų grupėje 30,8 km trasoje su 17 kontrolinių punktų užtikrintai triumfavo Algirda Mickuvienė („Perkūnas“), finišavusi per 1:14:54. Sidabro medalį iškovojo Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė („Fortūna“) – 1:20:06 (+5:12), o bronza atiteko Eglei Dambrauskaitei („Medeina“) – 1:35:59 (+21:05).
Sekmadienį Lekėčių miške sportininkai dėl Lietuvos čempionato medalių kovojo estafečių trasose. DVM grupėje čempionų titulą apgynė OSK „Perkūnas“ komanda, kurią sudarė Jonas Maišelis, Algirda Mickuvienė ir Vilius Stankevičius.
Nugalėtojai trasą įveikė per 1:56:35. Antrąją vietą užėmė „Fortūna OK“ komanda – 2:04:30 (+7:55), o trečioji vieta taip pat atiteko OSK „Perkūnas“ komandai – 2:08:45 (+12:10).
Šiomis varžybomis baigėsi 2026 m. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatų sezonas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.