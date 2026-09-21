Lukrecija Juchnaitė užėmė 13-ą vietą „Belgium Open 2026“ stalo teniso turnyre

Moterų vienetuose L. Juchnaitė be kovos pateko į antrąjį ratą, kur 3-0 nugalėjo azerbaidžanietę Marziyyą Nurmatovą. Aštuntfinalyje lietuvė 0-3 neatsilaikė prieš prancūzę Paulinę Chasselin.
Kovoje dėl žemesnių pozicijų L. Juchnaitė 3-2 įveikė belgę Lottę Nuyttens, 2-3 nusileido ukrainietei Olhai Ponko, 3-0 įveikė belgę Lessią Lewyckyi bei 3-2 palaužė danės Emmos Vendelbo Clement pasipriešinimą. L. Juchnaitė galutinėje įskaitoje užėmė 13-ą vietą.
Sportas.lt primena, kad jaunimo (iki 21 metų) varžybose lietuvė laimėjo bronzą.
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