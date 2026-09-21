Raitas Armas Belgijoje aplenkė ne vieną aukščiausio lygio dviratininką

„Energus“ komandos atstovas finišavo 20-as tarp 103 klasifikuotų dviratininkų. Lenktynių nugalėtojas paaiškėjo po įtempto sprinto, o R. Armas finišo liniją kirto pagrindinėje grupėje bei pelnė 3 UCI pasaulio reitingo taškus.
Estas aplenkė ne vieną aukščiausio lygio dviratininką. Už jo liko 28-ą vietą užėmęs Matejus Mohoričius ir nemažai kitų „WorldTour“ sportininkų. Sėkmingai lenktynės susiklostė ir visai „Energus“ komandai. Iš septynių startavusių ekipos dviratininkų net keturi finišavo tarp 50 geriausiųjų.
199 km distancijoje nugalėjo vokietis Maxas Kanteris („XDS Astana Team“). Jis finišavo per 4 val. 15 min. 25 sek.
Max Kanter (XDS Astana) l'emporte sur #GooiksePijl en s'imposant au sprint devant le Néerlandais Frits Biesterbos (Picnic PostNL) et le Belge Jordi Meeus (Red Bull-Bora-hansgrohe). pic.twitter.com/L1dROVF4FO— 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) September 20, 2026
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