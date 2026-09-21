Linonytė ir Matelytė dramatiškai krito BT400 kategorijos turnyro paguodos pusfinalyje

Moterų pagrindiniame etape Sandra Varanavičė (249-a vieta pasaulio reitinge) su itale Margherita Ravaglioli 1:6, 0:6 neprilygo italei Elenai Francesconi ir ispanei Mariai Martinez Seron. Tuo tarpu Gustė Linonytė (331) su Morta Marija Matelyte (440) 3:6, 1:6 nusileido italei Luciai Bazzocchi ir San Marino atstovei Alicei Grandi.
Paguodos turnyre S. Varanavičė su M. Ravaglioli 0:6, 2:6 neprilygo italėms Martinai Antonellini ir Martinai Minguzzi. G. Linonytė su M. M. Matelyte pirmajame rate neturėjo varžovių, antrajame 6:2, 6:3 nugalėjo braziles Mileną Barreto ir Manuelą Dortą, o paguodos pusfinalyje dramatiškai 7:6 (7:4), 3:6, [10:12] nusileido italei Alicei Lapennai ir neutraliai atletei Aleksandrai Lesnikovai.
Vyrų varžybose Anzelmas Šimkus (246) su vokiečiu Federico Boerneriu krito antrajame kvalifkacijos rate, o Tautvydas Raila (1766) bei Mantas Rašinskas (659) – pirmajame.
Mišriuose dvejetuose S. Varanavičė su F. Boerneriu pagrindinio etapo starte 1:6, 1:6 nusileido italams Eugeniai La Perai ir Simonei Armando Rillosi.
Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 45 tūkst. JAV dolerių.
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