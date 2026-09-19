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Rusijos tenisui – dar vienas smūgis: buvusi 34-oji pasaulio raketė pasirinko Prancūziją

2026-09-19 18:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 18:41
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Rusijoje gimusi tenisininkė Anna Blinkova (WTA-94) nusprendė pakeisti pilietybę ir nuo šiol tarptautinėse varžybose atstovaus Prancūzijai. Ji tapo jau 17-ąja Rusijos tenisininke, nuo 2022 metų pakeitusia atstovaujamą šalį.

Anna Blinkova ir Alize Cornet | Instagram.com nuotr

Rusijoje gimusi tenisininkė Anna Blinkova (WTA-94) nusprendė pakeisti pilietybę ir nuo šiol tarptautinėse varžybose atstovaus Prancūzijai. Ji tapo jau 17-ąja Rusijos tenisininke, nuo 2022 metų pakeitusia atstovaujamą šalį.

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28-erių A. Blinkova su nauja vėliava debiutavo San Paule vykstančiame WTA turnyre. Tenisininkė pasiekė pusfinalį, o ketvirtfinalyje 6:4, 7:5 įveikė Rusijoje gimusią, tačiau Armėnijai atstovaujančią Aliną Čarajevą. Apie sprendimą pakeisti pilietybę A. Blinkova pranešė socialiniuose tinkluose.

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„Po tiek metų, praleistų Prancūzijoje – tarp savo namų Kanuose ir turnyrų – ši šalis tapo daugiau nei treniruočių vieta. Ji tapo mano šalimi. Esu laiminga ir didžiuojuosi galėdama nuo šiol atstovauti Prancūzijai tarptautinėje arenoje“, – rašė tenisininkė.

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Prie savo įrašo A. Blinkova pasidalijo ir keliomis nuotraukomis, tarp jų – su Prancūzijos rinktinės kapitone Alize Cornet.

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Maskvoje gimusi tenisininkė jau kelerius metus treniruojasi Kanuose, kur dirba su treneriu Gerardu Solvesu. Per karjerą A. Blinkova yra laimėjusi du WTA turnyrus – 2022 metais triumfavo Klužo-Napokos turnyre Rumunijoje, o 2025 metų lapkritį nugalėjo turnyre Kinijoje.

Aukščiausia A. Blinkovos vieta pasaulio reitinge buvo 34-oji. Pakeitusi atstovaujamą šalį ji tapo antrąja Prancūzijos rakete – aukščiau už ją reitinge yra tik 30-oji pasaulio raketė Diane Parry.

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A. Blinkovos sprendimas tapti Prancūzijos piliete yra platesnio pastarųjų metų reiškinio dalis. Nuo 2022 metų vasarį prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą savo atstovaujamą šalį pakeitė jau 17 Rusijos tenisininkų. Tarp jų – Darija Kasatkina, dabar atstovaujanti Australijai, Varvara Gračiova, žaidžianti už Prancūziją, ir Anastasija Potapova, pasirinkusi Austrijos vėliavą. 2026 metų birželį Čekijos pilietybę taip pat gavo 18-metė Alisa Oktiabriova, pastaruosius dvejus metus gyvenanti Čekijoje.

Rusijos ir Baltarusijos tenisininkai po invazijos į Ukrainą nebuvo visiškai pašalinti iš WTA ir ATP turnyrų. Pagal galiojančias taisykles jie varžosi kaip neutralūs atletai – be savo šalių vėliavų ir himnų. Vienintelė išimtis buvo Vimbldono turnyras, kuris 2022 metais uždraudė Rusijos ir Baltarusijos tenisininkams dalyvauti varžybose. Vis dėlto po metų šis sprendimas buvo pakeistas, o abiejų šalių sportininkai į turnyrą sugrįžo neutraliu statusu.

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