Kostiuk pralaimėjo ketvirtfinalyje ir netrukus sulaukė blogų žinių

M. Kostiuk trečiajame sete buvo atitrūkusi 4:2, tačiau septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir prarado iniciatyvą. Vėliau lygi kova tęsėsi iki vienuoliktojo geimo, kai M. Kostiuk savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir neišsigelbėjo.
Po šio mačo M. Kostiuk pranešė, kad nepadės Ukrainos rinktinei Billie Jean King taurės finaluose. Ukrainietė su riešo skausmais susidūrė dar „US Open“ metu. Po „US Open“ tenisininkė tikėjosi, kad poilsis padės atsikratyti problemos, tačiau situacija nepagerėjo. Nepaisant to, M. Kostiuk vis tiek išvyko į Gvadalacharos turnyrą. Po turnyro atliktas magnetinio rezonanso tyrimas parodė, kad riešui reikia daugiau laiko ir tinkamo gydymo. Dėl šios priežasties 23-ejų tenisininkė nusprendė kuriam laikui sustabdyti karjerą.
„Kaip jau žinote, pastarąsias kelias savaites jaučiau skausmą riešo srityje. Tikėjausi, kad po „US Open“ skirtas poilsis padės, tačiau, deja, skausmas sustiprėjo. Tyrimas patvirtino, kad mano riešui reikia daugiau laiko ir tinkamo atsistatymo prieš grįžtant į aikštę. Tai reiškia, kad, deja, negalėsiu prisijungti prie Ukrainos rinktinės Billie Jean King taurės finaliniame turnyre. Labai laukiau galimybės būti kartu su merginomis, žaisti ir atstovauti Ukrainai. Tai visada yra ypatinga akimirka, todėl labai liūdna, kad turėsiu praleisti šį turnyrą. Dabar turiu padaryti pertrauką nuo varžybų ir skirti riešui tiek laiko išgyti, kiek reikės. Tiksliai nežinau, kiek truks reabilitacija, tačiau padarysiu viską, kad į aikštę grįžčiau sveika. Žinoma, palaikysiu merginas ir sirgsiu už jas kiekviename žingsnyje“, – socialiniuose tinkluose rašė M. Kostiuk.
Vardinį kvietimą gavusi buvusi 4-oji pasaulio raketė kanadietė Bianca Andreescu (WTA-164) pirmajame rate 4:6, 3:6 nusileido ispanei Cristinai Bucsai (WTA-44). Kanadietė viso mačo metu nė karto nebuvo perėmusi iniciatyvos.
Buvusi 3-ioji pasaulio raketė – amerikietė Sloane Stephens (WTA-169) pasiekė ketvirtfinalį, kuriame 6:7 (6:8), 4:6 neatsilaikė prieš tautietę Peyton Stearns (WTA-60). Pirmojo seto pratęsime S. Stephens pirmavo 6:3, bet nerealizavo 3 „set pointų“ ir pralaimėjo atkarpą net 0:5. Antrajame sete S. Stephens turėjo solidų 3 geimų pranašumą (4:1), tačiau vėliau pralaimėjo 5 geimus iš eilės.
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