Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Kostiuk pralaimėjo ketvirtfinalyje ir netrukus sulaukė blogų žinių

2026-09-19 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-19 16:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gvadalacharoje (Meksika) vykstančiame WTA 500 serijos „Guadalajara Open“ moterų teniso turnyre favoritės statuso nepateisino ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-10). Ji ketvirtfinalyje per pustrečios valandos 6:4, 2:6, 5:7 nusileido „neutraliai rusei“ Liudmilai Samsonovai (WTA-50).

Marta Kostiuk | EPA nuotr.

Gvadalacharoje (Meksika) vykstančiame WTA 500 serijos „Guadalajara Open“ moterų teniso turnyre favoritės statuso nepateisino ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-10). Ji ketvirtfinalyje per pustrečios valandos 6:4, 2:6, 5:7 nusileido „neutraliai rusei“ Liudmilai Samsonovai (WTA-50).

REKLAMA
0

M. Kostiuk trečiajame sete buvo atitrūkusi 4:2, tačiau septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir prarado iniciatyvą. Vėliau lygi kova tęsėsi iki vienuoliktojo geimo, kai M. Kostiuk savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir neišsigelbėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šio mačo M. Kostiuk pranešė, kad nepadės Ukrainos rinktinei Billie Jean King taurės finaluose. Ukrainietė su riešo skausmais susidūrė dar „US Open“ metu. Po „US Open“ tenisininkė tikėjosi, kad poilsis padės atsikratyti problemos, tačiau situacija nepagerėjo. Nepaisant to, M. Kostiuk vis tiek išvyko į Gvadalacharos turnyrą. Po turnyro atliktas magnetinio rezonanso tyrimas parodė, kad riešui reikia daugiau laiko ir tinkamo gydymo. Dėl šios priežasties 23-ejų tenisininkė nusprendė kuriam laikui sustabdyti karjerą.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip jau žinote, pastarąsias kelias savaites jaučiau skausmą riešo srityje. Tikėjausi, kad po „US Open“ skirtas poilsis padės, tačiau, deja, skausmas sustiprėjo. Tyrimas patvirtino, kad mano riešui reikia daugiau laiko ir tinkamo atsistatymo prieš grįžtant į aikštę. Tai reiškia, kad, deja, negalėsiu prisijungti prie Ukrainos rinktinės Billie Jean King taurės finaliniame turnyre. Labai laukiau galimybės būti kartu su merginomis, žaisti ir atstovauti Ukrainai. Tai visada yra ypatinga akimirka, todėl labai liūdna, kad turėsiu praleisti šį turnyrą. Dabar turiu padaryti pertrauką nuo varžybų ir skirti riešui tiek laiko išgyti, kiek reikės. Tiksliai nežinau, kiek truks reabilitacija, tačiau padarysiu viską, kad į aikštę grįžčiau sveika. Žinoma, palaikysiu merginas ir sirgsiu už jas kiekviename žingsnyje“, – socialiniuose tinkluose rašė M. Kostiuk.

REKLAMA

Vardinį kvietimą gavusi buvusi 4-oji pasaulio raketė kanadietė Bianca Andreescu (WTA-164) pirmajame rate 4:6, 3:6 nusileido ispanei Cristinai Bucsai (WTA-44). Kanadietė viso mačo metu nė karto nebuvo perėmusi iniciatyvos.

Buvusi 3-ioji pasaulio raketė – amerikietė Sloane Stephens (WTA-169) pasiekė ketvirtfinalį, kuriame 6:7 (6:8), 4:6 neatsilaikė prieš tautietę Peyton Stearns (WTA-60). Pirmojo seto pratęsime S. Stephens pirmavo 6:3, bet nerealizavo 3 „set pointų“ ir pralaimėjo atkarpą net 0:5. Antrajame sete S. Stephens turėjo solidų 3 geimų pranašumą (4:1), tačiau vėliau pralaimėjo 5 geimus iš eilės.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Meksikoje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų