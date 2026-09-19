Ekspertas apie 13-ąją pensiją Lietuvoje: „Kodėl nepadidinus 12 pensijų?“

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo VU profesorius Teodoras Medaiskis ir socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis.
13-oji pensija
Kaip vertinate 13-osios pensijos idėją? Anksčiau esate ją kritikavęs ir sakęs, kad tai nesisteminis sprendimas.
T. Medaiskis: Tai yra nesisteminis sprendimas. Kodėl nepadidinus 12 pensijų taip, kaip reikia? Ne taip, kaip dabar valdžia žada – 10 proc., o gal taip, kaip pernai – 12 proc. Tam vis dėlto galimybių yra, nors, aišku, reikia laikytis tam tikros fiskalinės drausmės ir atsargumo.
Dar žiūrėsime, kokį pasiūlymą pateiks – 10 proc. buvo tik ministrės suformuluotas minimalus didinimo lygis. Padidinkime visas pensijas, o ne duokime kažkokią atskirą dovanėlę nuo gerosios valdžios, kuri turėtų visiems labai patikti. Turi būti aiški, sisteminė, įstatymu nustatyta tvarka, o ne gerosios valdžios dovanėlė – 13-oji pensija ir taip toliau.
Jeigu jums nepadidintų atlyginimo, bet metų gale įteiktų saldainių dėžutę, kaip jums tai patiktų? Gal jūs norite didesnio atlyginimo, o saldainių dėžutę nusipirksite tokią, kokios pati norėsite, o ne tokią, kokią jums valdžia išskirs.
Pensijų sistema turi būti aiški, darni ir tvarkinga. Toks nedarnumas, tai 13-oji, tai 14-oji pensija, tai dar kažką pridėsime ar kažką atimsime, griauna pačios sistemos teisinį darnumą, aiškumą ir skaidrumą, atveria galimybes valdžios savivalei. Šie sprendimai man labiausiai pavojingi dėl to, kad preziumuoja tokios savivalės atsiradimą: ką norime, tą darome – norime, duodame, norime, neduodame, ir rodome, kokie mes geri.
Todėl reikia labai griežtai, net dar griežčiau negu dabar, laikytis tam tikros pensijų skaičiavimo ir skyrimo tvarkos, o ne pradėti daryti nesisteminius dalykus. Žmonėms gal tas pats, kad sprendimas nesisteminis – jiems svarbu, kad pinigų duotų. Tas nesistemiškumas paskui veda į visišką savivalę.
B. Gruževskis: Čia nėra tos įtampos, kad galima skirti arba neskirti. Kalbant apie 13-ąją pensiją, čia yra žymiai rimtesnis, ir politinis, ir ekonominis, ir socialinis, sprendimas, kadangi jis tiesiogiai pririštas prie surinktų pinigų. Tie pinigai yra, dabar reikia juos paskirstyti.
Teodoras, aišku, yra pensijų sistemų klasikas, todėl man čia negražu kažką labai griežtai kritikuoti, bet aš manau, kad 13-oji pensija kaip tik yra švelnesnis sprendimas negu pensijos didinimas. Kai pensiją padidini, jau negali jos mažinti, nesvarbu, koks bus biudžetas.
Dabar, kai gyvename neapibrėžtu laikotarpiu, ypač senstant gyventojams, manau, sprendimai turi būti kompleksiniai. 13-oji pensija neprieštarauja indeksavimui ir bendram pensijų didinimui.
Šioje studijoje jau minėjau, kad visur, kur yra socialinės išmokos, socialiniai transferai ir perskirstymas, būtina didinti taiklumą – kuo mažiau daryti sprendimų pagal liniuotę. Suma, kuri išmokama per 13-ąją pensiją, kaip tik galėtų būti taiklesnė.
Pavyzdžiui, žmogui su negalia ar žmogui, turinčiam rimtų ligų, ji galėtų būti šiek tiek didesnė. Jeigu darome taip, kaip šiandien – pagal liniuotę visiems padidiname pensiją 10 proc., tokiu būdu didiname pensininkų nelygybę.
Jeigu 10 proc. padidinsime 1000 eurų pensiją, ji bus 1100 eurų. Jeigu tuos pačius 10 proc. pridėsime prie 500 eurų pensijos, ji bus 550 eurų. Skirtumas tarp jų padidės – buvo 500 eurų, bus 550 eurų.
Todėl 13-oji pensija turi daug privalumų. Be to, ji apsaugo biudžetą neapibrėžtomis sąlygomis. Dabartiniu laikotarpiu tam tikrai pritarčiau. Čia yra pagrindas rimtoms diskusijoms ir skaičiavimams. Galima gauti daug naudos naudojant tuos pačius pinigus – tuos pačius indeksavimo pinigus. Nereikia papildomų išmokų, bet galima juos paskirstyti teisingiau.
T. Medaiskis: Tai indeksavimas būtų mažesnis, bet užtat duosime 13-ąją dovanėlę? Jokiu būdu. Aš niekada nesutikčiau su tokiu dalyku. Tai yra pensijų sistemos logikos naikinimas. Be to, tai, ką sakai, faktiškai reiškia: vienais metais gal duosime 13-ąją pensiją, kitais metais gal neduosime.
B. Gruževskis: Ne, kiekvienais metais. Tada tai būtų įstatymiškai įteisinta.
T. Medaiskis: Jeigu tai įstatymiškai įteisinta, galima įstatymiškai padidinti ir visų 12 pensijų indeksavimą. O jeigu norime – duodame, norime – neduodame, tai yra būtent tai, apie ką aš kalbu.
Dabar dėl to, ką sakei apie žmones su negalia ir panašiai. Tai yra socialinės paramos sistema, ne socialinio draudimo. Ten iš tikrųjų galima galvoti, galbūt kalbant apie šalpos pensijų gavėjus, kad tam tikras žmonių grupes reikėtų papildomai paremti. Socialiniame draudime tokio chaoso daryti, manau, visiškai nereikėtų.
B. Gruževskis: Aš sakau, kad chaoso nebus, kadangi tai bus normatyvinis sprendimas, jis bus reglamentuotas. Negalima sakyti, kad vienais metais mokės, kitais nemokės arba kad tai priklausys nuo valdžios.
Praktika kitose šalyse
Ar kitose šalyse yra tokia praktika?
T. Medaiskis: Yra pietų šalyse, kur pensijų sistemos dažniausiai yra labai netvarkingos. Šiaurietiškos šalys šito daugiausia nedaro, nes tai yra nesisteminis, nedarnus sprendimas. Austrija? Suprantate, kvailų politikų atsiranda visose šalyse.
B. Gruževskis: Mieli kolegos, aš sakau – yra privalumų, yra trūkumų. Aišku, pritariu, kad tai reikėtų vertinti labai atsakingai.
T. Medaiskis: Kaip tu įsivaizduoji tą 13-ąją pensiją? Kam jos tada reikia, jeigu ji yra lygiai tokia pati kaip viena įprasta pensija?
B. Gruževskis: Aš sakau, kad ją būtų galima šiek tiek diferencijuoti pagal tam tikrus kriterijus.
T. Medaiskis: Tai diferencijuokime šalpos pensiją – ten, kur šelpiame, kur padedame. Socialinis draudimas yra labai paprasta sistema: kiek mokėjai įmokų, tokios proporcingai yra ir išmokos. Jeigu tave reikia paremti, tave remia socialinė parama.
Draudimas ir parama vis dėlto remiasi skirtingomis logikomis. Tai, ką sakai, paramos logikoje – gerai, bet draudimo logikoje – jokiu būdu.
Ar 13-oji pensija negalėtų šiek tiek išbalansuoti sistemos? Tarkime, keli metai geri – ji skiriama, o vėliau, pasikeitus biudžeto situacijai, galimybių tam nebelieka?
B. Gruževskis: Tai aš ir sakau – būtų galimybė išsaugoti stabilumą. Aišku, šiek tiek sumažėtų išmokų skaičius, bet nereikėtų mažinti pačios pensijos. Paprasčiausiai, jeigu nebūtų finansinių galimybių, nebūtų išmokama 13-oji pensija.
T. Medaiskis: Tai jeigu aš valdau biudžetą ir man reikia išmokėti 13-ąją pensiją, aš tų 12 pensijų neindeksuoju tiek, kiek reikėtų. Tai kokią tada tai turi prasmę?
B. Gruževskis: Aš vis dėlto manau, kad yra privalumų. Žmogui metų pabaigoje, kada dažniausiai tokia išmoka ir būtų mokama, turėti didesnę sumą gali būti naudinga – dovanoms ar kitoms reikmėms. Teodorai, aš labai gerbiu jūsų liberalią nuostatą.
Nesu prieš griežtą sistemą – ji yra gerai, bet ją galima padaryti jautresnę. Politikoje dažnai akcentuojamas vyresnio amžiaus žmonių skurdas. Jeigu išsaugome tik tokį didinimą pagal liniuotę, vienodą indeksavimą procentais, tą nelygybę didiname. Aš tik sakau, kad tai galėtų būti viena priemonių politikams realiai mažinti skurdą.
Aišku, šalpos išmokos galbūt tai padarytų greičiau, bet ir ten negalime per daug perskirstyti. Todėl, manau, reikia įvairių mechanizmų, kad visų vyresnio amžiaus žmonių orumas ir gyvenimo sąlygos gerėtų. Nesakau, kad tai ideali priemonė. Tai viena iš priemonių, kuri galėtų padėti. Ji yra žymiai svarbesnė negu 13-asis atlyginimas.
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