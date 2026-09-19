Įspūdingas naujojo vartininko žaidimas, 3 įvarčiai per mažiau nei minutę ir pirmoji „Hockey Punks – Mototoja“ pergalė Baltijos čempionate

Rygoje vykusiame susitikime vilniečiai 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) nugalėjo vietos „Prizma/RTU“ ledo ritulininkus.
Vilniaus komandos vartus šiame mače patikėta ginti naujokui iš Slovakijos Mario Lamperiui. Debiutinėse rungtynėse patikimai žaidęs vartininkas neutralizavo visus šeimininkų bandymus pirmajame kėlinyje, o abi komandos pirmąsias 20 minučių baigė be įvarčių.
Šeimininkams pavyko pralaužti gynybą įpusėjus susitikimui, kai pasižymėjo Kristaps Riekstinšas (28:01, rez. perd. Kristers Bormanis, Valters Apfelbaumas).
Lūžis rungtynėse įvyko 34-ąją minutę. Šiurkščiai prieš varžovą sužaidęs Alens Štendenbergas užsidirbo 5 minučių bausmę, o vilniečiai šį kiekybinį pranašumą pavertė įvarčių šou. Per kiek daugiau nei minutę sostinės ledo ritulininkai oponentų vartininką Elias Ville Oskari Kyrolą nuginklavo net tris kartus iš eilės. Pirmiausia rezultatą išlygino Herkus Marcinkevičius (37:11, rez. perd. Lauri Huhdanpaa), vos po 27 sekundžių persvarą vilniečiams suteikė Laisvydas Kudrevičius (37:38, rez. perd. Timonas Mažulis, Artemas Redko), o dar po 44 sekundžių pasižymėjo Mateuszas Siekerka (38:22, rez. perd. L. Kudrevičius, T. Mažulis).
Trečiojo kėlinio pradžioje oponentų atsilikimą sušvelnino K. Bormanis (41:52, rez. perd. V. Apfelbaumas, Emilis Ezytis). Šeimininkai siekė išlyginti rezultatą, bet patikimai vartų plotą gynęs M. Lamperis varžovams vilčių nepaliko. Paskutinėmis minutėmis Rygos ekipa vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju, tačiau šia situacija pasinaudojęs Ilja Četvertakas metimu į tuščius vartus įtvirtino pergalę (59:40, rez. perd. L. Huhdanpaa).
Po praleisto įvarčio šeimininkų gretose emocijų nesuvaldė Roberts Jekimovas. Prieš teisėjus pratrūkęs puolėjas užsidirbo 2 baudos minutes už nepagarbą arbitrui, 10 minučių drausmės nuobaudą bei 20 minučių bausmę iki rungtynių pabaigos.
Šeimininkai į vartus atliko net 55 metimus, o vilniečiai atsakė 25 bandymais. Debiutinėse rungtynėse žaidęs M. Lamperis atrėmė net 53 varžovų smūgius bei buvo pripažintas geriausiu „Hockey Punks – Mototoja“ žaidėju. Varžovų gretose geriausiu išrinktas Kirils Vasiljevas.
28-erių metų slovakas M. Lamperis į Lietuvą persikėlė sukaupęs solidžią patirtį gimtinėje. Iš Banska Bystricos kilęs 182 cm ūgio vartininkas jaunystėje tobulėjo garsiojoje Zalcburgo „Red Bull“ akademijoje bei rungtyniavo Jungtinėse Amerikos Valstijose, o vėliau ilgus metus praleido antrojoje Slovakijos lygoje. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis rungtyniavo „HK 95 Povazska Bystrica“ klubo vartus.
Primename, kad prieš tris dienas „Hockey Punks – Mototoja“ dar be naujojo vartininko 1:6 nusileido Kijevo „Capitals“ ekipai.
Pirmąją pergalę įsirašiusi „Hockey Punks-Mototoja“ su 2 taškais per 3 mačus rikiuojasi 7-oje pozicijoje, o vienerias rungtynes sužaidusi Elektrėnų „Energija“ (0 tšk.) užima 8-ąją vietą. Turnyrinės lentelės viršūnėje su 7 taškais per 4 susitikimus žengia Rygos „MOGO/RSU“, 2-oje vietoje rikiuojasi 6 taškus turinti Liepojos komanda, o 3–4 vietas su 4 taškais dalijasi Rygos „Prizma/RTU“ ir Kijevo „Capitals“. Po 2 taškus taip pat turi 5-oje pozicijoje esanti Talino „Panter“ bei 6-oje vietoje žengianti „Rigas HS/Dinaburga“, o čempionate dar nestartavusi Jelgavos „Zemgale/LBTU“ rungtynių kol kas nežaidė.
Kitas OHL čempionato rungtynes Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ žais rugsėjo 24-ąją, kai Vilniaus pramogų arenoje priims Jelgavos „Zemgale/LBTU“ komandą.
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