JAV pirks trąšas iš Baltarusijos? Iš Trumpo – kalbos apie didžiulį susitarimą

Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisant šios šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje.
„Jungtinės Valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu, susijusiu su trąšų iš Baltarusijos pirkimu“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.
Trumpas skelbia apie bręstantį didžiulį susitarimą dėl baltarusiškų trąšų pirkimo
Bręstantį kol kas nedetalizuotą susitarimą prezidentas pavadino „labai geromis žiniomis“ šalies ūkininkams.
D. Trumpas įrašu pasidalino praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijai Johnui Coale'ui.
Amerikiečiai šiemet atšaukė 2022 metais įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau galimybes jas importuoti į JAV iki šiol smarkiai varžo apribojimai prekių iš Baltarusijos tranzitui per kaimynines šalis.
Iki JAV įvedant sankcijas baltarusiškų trąšų pervežimas vyko per Klaipėdos uostą, o aukščiausi Lietuvos pareigūnai iki šiol buvo skeptiški dėl tranzito atnaujinimo tiek dėl tebegaliojančių ES sankcijų, tiek dėl nenoro suteikti būdų uždarbiauti su Baltarusijos režimu siejamoms įmonėms.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę BNS pripažino, kad Lietuvos ir JAV pozicijos dėl sankcijų Baltarusijai švelninimo skiriasi, bet trąšų šiame kontekste neminėjo.
Užsienio žiniasklaida anksčiau šiemet skelbė, jog JAV pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms, kad būtų leistas šio produkto tranzitas per jų teritorijas.
JAV importuoja didžiąją dalį šalyje sunaudojamų trąšų, daugiausia – iš Kanados, o jų kaina pasauliniu mastu smarkiai išaugo po Rusijos invazijos į Ukrainą.
Praėjusią savaitę per J. Coale'o apsilankymą Baltarusija paleido 25 politinius kalinius, o JAV atšaukė sankcijas dviem baltarusiškoms kompanijoms.
Vis dėlto už grotų Baltarusijoje dar liko šimtai politinių kalinių.
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