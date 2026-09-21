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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV iždo sekretorius: trečiadienį Irano oro linijų veikla sustos

2026-09-21 17:37 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-21 17:37
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Donaldo Trumpo administracijai siekiant toliau daryti spaudimą Teheranui, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pirmadienį perspėjo, kad dėl JAV sankcijų po dviejų dienų Irano oro linijų bendrovėms bus sunku vykdyti veiklą visame pasaulyje. 

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas EPA
GALERIJA (10)

Donaldo Trumpo administracijai siekiant toliau daryti spaudimą Teheranui, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pirmadienį perspėjo, kad dėl JAV sankcijų po dviejų dienų Irano oro linijų bendrovėms bus sunku vykdyti veiklą visame pasaulyje. 

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„Rugsėjo 23 d. visų Irano oro linijų bendrovių veikla visame pasaulyje sustos. Jei jų lėktuvai nusileis, negalėsite jų aprūpinti degalais, negalėsite teikti jiems antžeminio aptarnavimo paslaugų, negalėsite parduoti jų bilietų, antraip būsite išstumti iš dolerio sistemos“, – interviu CNBC pareiškė S. Bessentas.

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Jungtinės Valstijos ir Iranas kariauja nuo vasario pabaigos, kai plataus masto puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariuomenės pareigūnai.

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Teheranas į tai atsakė užblokuodamas Hormuzo sąsiaurį – gyvybiškai svarbią energijos išteklių transportavimo arteriją. Konfliktui plintant Artimuosiuose Rytuose, dėl to smarkiai išaugo pasaulinės naftos kainos.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Įvedė sankcijas „visoms likusioms Irano oro linijų bendrovėms“

Anksčiau šį mėnesį Jungtinės Valstijos įvedė sankcijas „visoms likusioms Irano oro linijų bendrovėms“, kurioms tokios priemonės dar nebuvo taikomos.

Iždo departamentas sankcijas taip pat pritaikė Irano aviacijos sektorių remiantiems subjektams, įskaitant už Irano ribų veikiančias bendroves.

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S. Bessentas anksčiau žadėjo, kad Jungtinės Valstijos Iranui paskelbs „ekonominę D dieną“, ir pažadėjo finansiškai užsmaugti Teheraną.

JAV iždo sekretorius šiuos pareiškimus išsakė kitą dieną po ekonominių derybų su Kinijos vicepremjeru He Lifengu, per kurias buvo rengiamasi šį ketvirtadienį vyksiančiam JAV prezidento D. Trumpo ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo aukščiausiojo lygio susitikimui.

Kinija yra viena svarbiausių Irano ekonominių partnerių ir diplomatinių rėmėjų.

Irano aviacijos sektorius jau seniai susiduria su sankcijomis, kurios riboja jo galimybes įsigyti orlaivių, atsarginių dalių ir techninės priežiūros paslaugų.

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