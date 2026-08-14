Marius Jakštas
JAV iždo sekretorius: trečiadienį Irano oro linijų veikla sustos
Donaldo Trumpo administracijai siekiant toliau daryti spaudimą Teheranui, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pirmadienį perspėjo, kad dėl JAV sankcijų po dviejų dienų Irano oro linijų bendrovėms bus sunku vykdyti veiklą visame pasaulyje. „Rugsėjo 23 d. visų Irano oro linijų bendrovių veikla visame pasaulyje sustos.
Dyzelinas brangsta greičiau nei žalia nafta: paaiškino, kodėl
Dyzelino ir kitų degalų kainos degalinėse pastaruoju metu vis pasiekia naujas aukštumas, nes karai Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje ne tik sutrikdė žalios naftos tiekimą, bet ir padarė žalos naftos perdirbimo gamykloms, todėl vis labiau juntamas perdirbimo pajėgumų trūkumas, paaiškina AFP. Kiek žalios naftos šiuo metu trūksta? Prancūzijos pareigūnai neseniai apskaičiavo, kad pasaulinei rinkai kasdien trūksta apie 10 mln. barelių žalios naftos.
Prieš 8 val.
Baltųjų rūmų duris užvėręs Trumpas sulaukė atsako: žiniasklaida kreipėsi į teismą
Trys JAV žiniasklaidos priemonės – CNN, MS NOW ir „Politico“, kurioms JAV prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė patekti į Baltuosius rūmus, – pirmadienį pateikia ieškinį siekdamos apginti JAV Konstitucijos Pirmąja pataisa garantuojamas teises, pranešė CNN. Skubos tvarka pateiktą prašymą turėtų nagrinėti Kolumbijos apygardos federalinio teismo teisėjas, o teismo posėdžiai ir administracijos teisiniai argumentai gali būti išklausyti jau šią savaitę.
Prieš 10 val.
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„Google“ sulaukė milžiniškos baudos: už vartotojų buvimo vietos duomenų pažeidimus – 403 mln. eurų
Europos Sąjungos (ES) vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pirmadienį pranešė skyrusi bendrovei „Google“ 403 mln. eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Technologijų milžinė nuo 2018 m. gegužės iki 2020 m. vasario pažeidė ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), pareiškime nurodė Airijos duomenų apsaugos komisija (DPC), atsakinga už Bendrijos taisyklių taikymą šioje srityje.
Prieš 11 val.
Chaosas vienos ES šalies oro uostuose: sutriko skrydžių eismas
Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės Karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė NATS. Bendrovė pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį NATS kilusia programinės įrangos problema, dėl kurios tuomet teko atšaukti daugiau kaip 2 tūkst. skrydžių.
Merzo ateičiai svarbiuose rinkimuose – didesnis rinkėjų aktyvumas: kas vyksta Berlyne?
Rinkėjų aktyvumas Berlyno žemės rinkimuose, vidurdienį paskelbtais duomenimis, yra didesnis nei per ankstesnius rinkimus. Vokietijoje sekmadienį vyksta dveji atidžiai stebimi žemių rinkimai, galintys turėti įtakos kanclerio Friedricho Merzo politinei ateičiai. Berlyno rinkimų institucijos duomenimis, vidurdienį rinkėjų aktyvumas siekė 27,9 proc. – 4,5 procentinio punkto daugiau nei per ankstesnius rinkimus 2023 m. Balsavimo apylinkės veiks iki 18 val.
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Graikijos paplūdimyje kilo konfliktas dėl gulto: muštynės baigėsi 82-ejų vyro mirtimi
Sekmadienį po muštynių dėl paplūdimio gulto Graikijoje netoli Atėnų ligoninėje mirė 82-ejų vyras, pranešė vietos žiniasklaida. Policijos duomenimis, 82-ejų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčijo su 76-erių vyru ir 21-erių moterimi, o vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynes, pranešė naujienų agentūra ANA ir valstybinis televizijos kanalas ERT. Sunkiai sužeistas 82-ejų vyras iš Vuliagmenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę.
Prie Donaldo Tusko namų pavogė jo šeimos „Lexus“ – kaltinimai pateikti dviem asmenims
Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamąjį aktą dėl pernai įvykdytos šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio „Lexus“ vagystės, sekmadienį pranešė Lenkijos naujienų agentūra PAP. PAP duomenimis, kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18 d., tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta.
Prabilo apie siaubingus karaliaus žodžius mirus princesei Dianai: štai ką jis pasakė
Žuvusios Velso princesės Dianos brolis Charlesas Spenceris pareiškė, kad spaudos santykis su Sasekso hercogu ir hercogiene primena tai, kaip žiniasklaida elgėsi su jo seserimi. Interviu BBC, kuris bus parodytas sekmadienio vakarą, C. Spenceris pareiškė, kad spaudos dėmesys Harry ir Meghan daro „vėžinį poveikį“, ir pridūrė, kad žmonės turėtų pasimokyti iš Dianos pavyzdžio.
2026-09-20
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Svarbi NATO generolo žinia Baltijos šalims: „Turime labai tvirtus planus“
Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškią strategiją ir tvirtus veiksmų planus, be to, padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, interviu Latvijos naujienų agentūrai LETA pabrėžė NATO Jungtinių pajėgų vadavietės Brunsume vado pavaduotojas generolas leitenantas Johnas Meadas.
Prancūzijoje – naujas degalų kainų rekordas: dyzelinas perkopė 2,40 euro
Karui Artimuosiuose Rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dyzelino kainos Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą, rodo naujienų agentūros AFP analizė. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kyla nuo tada, kai vasarį Jungtinės Valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. 10.30 val.
Prancūzijoje sulaikyti Luvre papokštavę vokiečiai
Šeštadienį buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji „Mona Liza“, prie sienos priklijavę du paveikslus, pranešė policijos šaltiniai. Du vyrai lipniąja juosta prie sienos priklijavo du 30 x 40 cm dydžio paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinci šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš vyrų, dėvintis šarvus, o kitame – abu vyrai su moterimi.
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Skandalo centre atsidūręs Edas Sheeranas scenoje pravirko: „Man labai gaila...“
Popmuzikos žvaigždė Edas Sheeranas šeštadienį pareiškė, kad padėtis Gazos Ruože yra katastrofiška ir nepateisinama. Taip jis prakalbo sulaukęs kritikos, kad nepalaikė iš koncertinio turo pašalinto jį apšildžiusio atlikėjo, pasisakiusio už palestiniečius. Anksčiau politinių pareiškimų vengęs dainininkas per pirmąjį koncertą nuo ginčo dėl JAV reperio Macklemore'o pirmą kartą viešai prabilo apie Izraelio karą Gazos Ruože ir situaciją Vakarų Krante.
2026-09-20
Vokietijoje – dar viena rinkimų diena, galinti dar labiau padidinti spaudimą Merzui trauktis
Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo sekmadienį gali laukti dar viena skaudi rinkimų diena, dviejų žemių rinkėjams balsuojant praėjus dviem savaitėms po triuškinamos kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) pergalės Saksonijoje-Anhalte. Rinkimai Berlyno mieste-žemėje ir šiaurės rytinėje Meklenburgo-Pomeranijos žemėje yra paskutiniai iš penkerių šiemet Vokietijoje vykstančių žemių rinkimų.
Netektis: Ukrainoje žuvo britų karys
Šeštadienį Ukrainoje žuvo Jungtinės Karalystės (JK) kariuomenės narys, pranešė šalies gynybos ministerija, kurią cituoja „Sky News“. Ministerijos teigimu, karys žuvo „per eismo įvykį“. Skelbiama, kad kario žūtis nebuvo susijusi su priešo veiksmais. Šeimos prašymas Gynybos ministerija pridūrė, kad, šeimos prašymu, daugiau informacijos bus paskelbta vėliau.
2026-09-14
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Londone – JAV akibrokštas: šlykščiais nusikaltimais įtariamą diplomatą slapta išskraidino iš šalies
JAV pareigūnams slapta išskraidinus iš Jungtinės Karalystės amerikiečių diplomatą, įtariamą turėjus nepadoraus turinio vaizdų su vaikais, šalies ministrai raginami imtis veiksmų. Pabrėžiama, kad JAV pareigūnai neturi įgaliojimų vykdyti sulaikymų Jungtinėje Karalystėje. Be to, nebuvo pateikta oficialaus prašymo dėl šio vyro ekstradicijos.
2026-09-14
Ukrainai – galingas pastiprinimas: ES siunčia milijardinę paramą
Europos Komisija (EK) patvirtino naują 6,1 mlrd. eurų paramos paketą Ukrainai, į kurį įtrauktas oro gynybos sistemoms „Patriot“ skirtų PAC-3 perimančiųjų raketų pirkimas. Apie tai penktadienį per spaudos konferenciją Briuselyje pranešė už gynybą ir kosmosą atsakingas EK narys Andrius Kubilius. „Šiandien Komisija taip pat oficialiai patvirtino 6,1 mlrd. eurų finansavimą Ukrainos oro gynybos dronams ir raketoms iš Ukrainos paramos paskolos. Tai iš tiesų labai svarbus žingsnis į priekį.
2026-09-11
Kinijos uoste kilo gaisras užsienio laive: skelbia apie „labai daug“ nukentėjusiųjų
Ketvirtadienį rytų Kinijos uoste prisišvartavusiame su užsienio šalies vėliava plaukiojančiame krovininiame laive kilus gaisrui nukentėjo „labai daug“ žmonių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino skubiai vykdyti paieškos ir gelbėjimo operaciją. „Šandongo provincijos Čingdao mieste esančios bendrovės „Beihai Shipbuilding Co., Ltd.
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JAV ir Lenkija artėja prie svarbaus susitarimo: „Artimiausios 48 valandos – lemiamos“
Baltųjų rūmų delegacija šią savaitę atvyksta į Lenkiją įvertinti galimų vietų nuolatinėms JAV karinėms bazėms, trečiadienį pranešė „TVP World“. Lenkijos gynybos viceministrės teigimu, artimiausios 48 valandos bus „lemiamos“ tolesnei Varšuvos ir Vašingtono santykių raidai.
2026-09-10
Vokietija per plauką išvengė katastrofos: Merzas pirštu beda į Rusiją
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas trečiadienį pareiškė, kad Rusijoje ilgą laiką buvo rengiamasi dronų atakai Leipcigo–Halės oro uoste ir kad katastrofos pavyko išvengti tik per plauką, praneša naujienų agentūra „Reuters“. „Ši ataka Rusijoje buvo planuojama kelis mėnesius ir buvo konkrečiai nukreipta prieš Vokietiją. Tik dėl visiško atsitiktinumo pavyko išvengti didelės materialinės žalos ir žmonių sužalojimų“, – žemuosiuose parlamento rūmuose sakė F. Merzas.
2026-09-09
Vengrijos sprendimas įsiutino Maskvą: žada „griežtą ir skausmingą“ atsaką
Vengrija išsiunčia iš šalies 10 Rusijos diplomatinės atstovybės darbuotojų, antradienį pareiškė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Maskva savo ruožtu pareiškė, kad jos atsakas bus „griežtas ir skausmingas“. Ministrės teigimu, jie „Vengrijoje vykdė veiklą, kuri pagal Vienos konvenciją diplomatams yra nepriimtina“. Pasak A. Orban, naujoji proeuropietiško konservatoriaus ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos „saugumą ir suverenitetą“....
2026-09-08
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Vagys apšvarino žymų muziejų: pavogti kūriniai verti 9 mln. eurų
Du vagys antradienį įsilaužė į pietų Prancūzijoje esantį prancūzų impresionistui Pierre'ui Auguste'ui Renoirui skirtą muziejų ir pavogė keturis meno kūrinius, tačiau sprukdami vieną jų numetė, pranešė vietos meras. „Šį rytą du asmenys įsilaužė į Renoiro muziejų ir pavogė keturis meno kūrinius. Miesto vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti du asmenys pabėgo, bėgdami palikę vieną iš pavogtų paveikslų“, – sakė Pajūrio Kanė miesto kraštutinių dešiniųjų pažiūrų meras Bryanas Massonas.
2026-09-08
Siaubinga nelaimė: sniego lavina pražudė alpinistus
Per sniego laviną Rusijos Kaukazo kalnuose žuvo 11 alpinistų, dar šeši laikomi dingusiais be žinios, pirmadienį pranešė šalies gelbėjimo tarnybos. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis, sekmadienį Bezengi tarpeklyje nuo kalno šlaito nuslinkusi lavina užgriuvo 33 alpinistų grupę. Žuvo 11 žmonių „Deja, žuvo 11 žmonių“, – pranešė ministerija. Priduriama, kad dar šeši žmonės buvo sužeisti, dešimt alpinistų saugiai nusileido nuo kalno, o šeši tebėra dingę be žinios.
2026-09-07
Vokietijoje – naujas incidentas: pareigūnai tiria galimą diversiją
Pirmadienį kilo gaisras Berlyno elektros pastotėje. Objektui padaryta žala. Pareigūnai aiškinasi, ar gaisras kilo dėl diversijos, ar dėl techninio gedimo, pranešė Vokietijos policija. Incidentas įvyko pareigūnams ieškant įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje surengus virtinę išpuolių prieš elektros pastotes, kuriais siekta sutrikdyti elektros tiekimą iš anglimis kūrenamų elektrinių.
2026-09-07
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Sprogimas Vokietijoje netoli geležinkelio stoties: sužeisti 2 jauni ukrainiečiai
Per sprogimą anksti trečiadienį netoli pagrindinės geležinkelio stoties pietiniame Vokietijos Augsburgo mieste buvo nesunkiai sužeisti du jauni ukrainiečiai, pranešė policija. Apie 3.15 val. priešais stotį esančio pastato praėjime sprogo neatpažintas objektas. Dviem žmonėms – 17-metei merginai ir 18-mečiui vaikinui – nežymiai sutrikdyta klausa, per sprogimą taip pat buvo apgadinti langai. Policijos duomenimis, abu nukentėjusieji yra Ukrainos piliečiai. Sprogimo aplinkybės kol kas neaiškios.
2026-09-02
Putinas ketino susitikti su CŽA vadovu: paaiškėjo, kodėl planai apsivertė aukštyn kojomis
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planavo susitikti su JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriumi Johnu Ratcliffe'u per jo rugpjūčio 25 d. vizitą Maskvoje, tačiau sužinojęs kelionės tikslą susitikimą atšaukė, nepriklausomam Rusijos tiriamosios žurnalistikos leidiniui „Agentstvo“ teigė Kremliui artimas šaltinis. Šaltinio teigimu, J. Ratcliffe'as paragino Rusijos vadovybę kuo greičiau susitarti dėl karo su Ukraina pabaigos.
2026-09-01
Rusija ieško naujų kelių grūdams: akys krypsta ir į Baltijos šalis
Ukrainos dronų atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir, be kita ko, į Baltijos šalių uostus, pirmadienį naujienų agentūrai „Reuters“ teigė prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina ne kartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.
2026-08-31
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Perspėja, jei vykstate į šią populiarią šalį: „probleminiams“ turistams – dideli nemalonumai
Tailando vyriausybė perspėjo, kad „probleminių“ turistų gali laukti deportacija, penktadienį įsigaliojus naujoms taisyklėms dėl už neteisėtą veiklą nuteistų užsieniečių išsiuntimo iš šalies. Pokyčiai įsigaliojo vyriausybei vis daugiau dėmesio skiriant į šią Pietryčių Azijos šalį atvykstančių turistų elgesiui. Tailando paplūdimiai ir kultūra kasmet pritraukia dešimtis milijonų turistų.
Vokietijos vicekanclerio kirtis Trumpui: nutraukite „neatsakingą karą“ su Iranu
Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas penktadienį paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą nutraukti jo „neatsakingą“ karą su Iranu. Ministras kitą savaitę vyks į Jungtines Valstijas dalyvauti Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikime. „Tai svarbiausia žinia, taip pat ir Jungtinėms Valstijoms: užbaikite šį karą“, – transliuotojui ARD pareiškė vicekanclerio pareigas taip pat einantis L. Klingbeilas. Vokietijos ministras taip pat apkaltino D. Trumpą dėl aukštų degalų kainų.
2026-08-28
Paaiškėjo, kas oficialiai tapo naująja Norvegijos karaliene
Mette Marit oficialiai tapo naująja Norvegijos karaliene jos vyrui Haakonui užėmus šalies sostą, rodo penktadienį Norvegijos karališkųjų rūmų paskelbtas sąrašas. Vyriausias poros vaikas, 22-ejų Ingrid Alexandra, tapo sosto įpėdine ir dabar yra pirmoji eilėje į sostą. Haakonas automatiškai paveldėjo sostą penktadienio rytą mirus jo tėvui karaliui Haraldui V. Oficialiai jis bus vadinamas karaliumi Hokonu VIII.
2026-08-28
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Latvijoje – siūlymas skelbti nepaprastąją padėtį dėl „Rusijos karinių veiksmų eskalacijos grėsmės“
Latvijos klimato ir energetikos ministerija parengė ir pateikė tvirtinti potvarkio projektą, kuriuo dėl „Rusijos karinių veiksmų eskalacijos grėsmės“ šalies rytiniame pasienyje būtų paskelbta nepaprastoji padėtis sveikatos apsaugos, energijos tiekimo ir vandentvarkos sektoriuose, rodo Teisės aktų projektų portale paskelbta informacija.
2026-08-27
Nerimas Irane: netyla kalbos apie galimą naujojo aukščiausiojo lyderio mirtį
Irano aukščiausiajam lyderiui Mojtaba Khamenei visiškai nesirodant viešumoje, šalyje ir už jos ribų vis garsiau spėliojama, kad jis galbūt sunkiai negaluoja ar net yra miręs, taip pat kyla naujų klausimų, kas iš tiesų valdo Islamo Respubliką, rašo JAV žurnalas „The Atlantic“. Beveik prieš šešis mėnesius po savo tėvo ajatolos Ali Khamenei mirties aukščiausias politines ir religines pareigas Irane perėmęs M. Khamenei praėjusią savaitę nepasirodė Teherane vykusiose šermenų apeigose, nors oficialia...
2026-08-26
Ukrainoje žuvo dar vienas karys iš Latvijos
Ukrainoje, Charkivo fronte, žuvo Latvijos karys savanoris Vitalijus Sampinas, turėjęs šaukinį „Vilks“ (liet. „Vilkas“), socialiniuose tinkluose pranešė Latvijos televizija. Naujienų agentūros LETA archyvo duomenimis, jis yra ketvirtas Latvijos savanoris, žuvęs nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
2026-08-26
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Po Ukrainos smūgių – naujas Putino dekretas: valdžia galės perimti kai kurių objektų valdymą
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį suteikė valstybei įgaliojimus perimti ypatingos svarbos infrastruktūros kontrolę, jei būtų nuspręsta, kad ji nepakankamai apsaugota nuo Ukrainos dronų atakų ir kitų grėsmių, pranešė „The Moscow Times“. V. Putino dekrete numatyti specialūs įgaliojimai leis valstybei laikinai perimti tokių objektų valdymą. Jie suteikti Ukrainai suintensyvinus dronų atakas prieš naftos perdirbimo gamyklas ir elektroninės prekybos bendrovių sandėlius.
2026-08-25
Zelenskis: pagaliau reikia sankcijų, kurios priverstų Rusiją staugti
Kreipdamasis į tautą 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių proga, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas padarė esminę klaidą nuvertindamas Ukrainos žmones, ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybe turi priversti Maskvą klauptis ant kelių.
2026-08-24
Du Graikijos politikai susikivirčijo dėl Madonnos vizito
JAV popmuzikos žvaigždė Madonna šeštadienį netikėtai atsidūrė dviejų Graikijos politikų kivirčo centre. Apsižodžiavimas prasidėjo nuo kairiųjų pažiūrų parlamento narės Elenos Akritos įrašo platformoje „Facebook“, kuriame ji sukritikavo ypatingas sąlygas, esą sukurtas superžvaigždės gimtadienio šventei atostogautojų pamėgtoje Korfu saloje.
2026-08-22
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„Buvome užpulti“: Kanados premjeras pasmerkė JAV pradėtą prekybos karą
Atsisakęs „blogo sandorio“ dėl prekybos su JAV, Kanados ministras pirmininkas Markas Carney šeštadienį pareiškė įvesiantis atsakomuosius muitus Amerikai, kurie įsigalios jau rugsėjį. Penktadienį Vašingtone dviejų kaimyninių šalių derybos žlugo, todėl įsigaliojo nauji 50 proc. JAV muitai maždaug 20 mlrd. JAV dolerių vertės prekėms, sudarančioms 5,5 proc. Kanados eksporto į Jungtines Valstijas. Muitai taikomi įvairioms prekėms – nuo ledo ritulio lazdų iki cemento.
2026-08-22
Tragiška avarija Jungtinėje Karalystėje: žuvo 7 žmonės, tarp jų – 2 policijos pareigūnai
Per tragišką avariją Jungtinėje Karalystėje žuvo du policijos pareigūnai ir dar penki prieš eismą važiavusiame automobilyje buvę žmonės, praneša britų transliuotojas BBC. Pasak policijos pranešimo, avarija įvyko apie 3.39 val. ryto vietos laiku kelyje A66 netoli Midlsbro. Pranešime teigiama, kad „Volkswagen Passat“ keliu A66 važiavo prieš eismą ir susidūrė su ta pačia magistrale teisinga kryptimi važiavusiu policijos automobiliu.
2026-08-22
Macronas pažadėjo Ukrainai atsiųsti daugiau perimančiųjų raketų
Prancūzija šeštadienį pažadėjo pristatyti Ukrainai naujų perimančiųjų raketų. Apie tai pranešta Rusijai intensyvinant smūgius, dėl kurių civilių žūčių skaičius per ketverius su puse metų trunkantį karą išaugo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų Maskvos invazijos mėnesių. Per naktį ir šeštadienį surengtus smūgius žuvo mažiausiai 13 žmonių – septyni Ukrainoje, keturi Rusijoje ir du Rusijos aneksuotame Kryme.
2026-08-22
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NATO šalyje naikintuvas sunaikino jūrinį droną: apkaltino Rusiją
Rumunijos naikintuvas F-16 ketvirtadienį netoli jūroje įgyvendinamo dujų gavybos projekto sunaikino jūrinį droną, o šalies prezidentas dėl šio naujausio incidento su Ukraina besiribojančioje NATO valstybėje apkaltino Rusiją. Pastaraisiais mėnesiais Rytų Europos šalyse vis dažniau fiksuojama neteisėta dronų veikla, Ukrainai kovojant su 2022 m. prasidėjusia Rusijos invazija, kurioje abi šalys vis intensyviau naudoja dronus.
2026-08-20
Latvijos premjeras Europai: skirkite eurų saugumui, antraip Latvija už jį mokės žmonėmis
Leidinyje „Politico“ šią savaitę pasirodžius pranešimui apie Latvijos ministro pirmininko Andrio Kulbergo prašymą, kad Briuselis skirtų jo šaliai 7 mlrd. eurų su Rusijos karu susijusioms karinėms ir ekonominėms išlaidoms padengti, politikas naujienų agentūrai LETA paaiškino tokio prašymo motyvus. Pabrėžia išlaidų gynybai skirtumus A. Kulbergas paaiškino, kad Latvija šalis nereikalauja šių 7 mlrd. eurų skirti kaip papildomo finansavimo.
2026-08-19
Estijoje gynybos bendrovės pastate – gaisras: skelbiama pagrindinė versija
Naktį į šeštadienį Taline degė Estijos gynybos pramonės bendrovės „Milrem Robotics“ naudojamas pastatas. Prokurorai aiškinasi galimus incidento motyvus, taip pat tiriama sabotažo versija, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas ERR. Šeštadienį vietos gyventojas pastebėjo įtartiną veiklą prie „Milrem Robotics“ pastato ir apie tai pranešė Skubiosios pagalbos centrui.
2026-08-18
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Londonas atkirto Maskvos grasinimams: neabejokite mūsų ryžtu
Rusijai pagrasinus Jungtinei Karalystei pasekmėmis po pranešimų, kad britų gamybos dronai pirmą kartą panaudoti smūgiams į taikinius žemyninėje Rusijos dalyje, Londonas įspėjo Maskvą neabejoti jo ryžtu priešintis rusų agresijai. Kaip skelbta, laikraštis „The Sunday Times“ pranešė, kad Ukraina per vadinamąją giluminių smūgių kampaniją naudojo dviejų Jungtinės Karalystės bendrovių pagamintus dronus.
2026-08-18
Sunkumų kamuojamam „airBaltic“ – lemiamas momentas: „Tai paskutinė likusi galimybė“
Finansinių sunkumų kamuojamai Latvijos nacionalinei oro bendrovei „airBaltic“ liko „paskutinė galimybė“ išsigelbėti, pareiškė šalies ministras pirmininkas Andris Kulbergas, kurį cituoja naujienų portalas LSM.lv.
2026-08-17
„The Telegraph“: Rusija prie Ukrainos sienų plečia dronų bazes – gali pasiekti Europą
Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus, siekdama sistemingai alinti ir pralaužti Ukrainos oro gynybą.
2026-08-17
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Buvęs ambasadorius: Vakarai paliko Ukrainą pilkojoje zonoje tarp NATO ir Putino
Vakarai nesugebėjo suprasti tikrųjų Rusijos prezidento Vladimiro Putino ketinimų ir paliko Ukrainą „pilkojoje zonoje“ tarp Rusijos ir NATO, teigia pirmasis Nyderlandų ambasadorius Ukrainoje Robertas Serry. Apie tai R. Serry kalbėjo išskirtiniame interviu naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentui Hagoje. Taip pat kviečiame skaityti gegužės mėnesio naujienų portalo tv3.lt interviu su R. Serry.
Popiežius paragino nutraukti smurtą prieš palestiniečius Vakarų Krante
Popiežius Leonas XIV sekmadienį paragino nutraukti pasikartojančius smurto išpuolius prieš civilius palestiniečius Vakarų Krante. „Dar kartą raginu nutraukti besitęsiantį smurtą prieš civilius palestiniečius Vakarų Krante“, – Kastel Gandolfo miestelyje netoli Romos sakė 1,4 mlrd. pasaulio katalikų galva.
Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui
Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui dėl jo per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui užduoto klausimo apie Rusijos karių žudymą, sekmadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS. Vokietijos laikraščio „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) korespondentas tiriamas dėl įtarimų neapykantos ir priešiškumo kurstymu, pranešė TASS.
2026-08-16
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Iš Rusijos pabėgęs politikas: elitas pernelyg bijo „žengti žingsnį ne ta linkme“
Prieš kelias savaites iš Rusijos į Prancūziją pabėgęs opozicijos politikas Borisas Nadeždinas naujienų agentūrai AFP pasakojo tikėjęsis, kad žaisdamas pagal taisykles gimtojoje šalyje liks saugus, tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, dėl to klydo. Jis taip pat tikino, kad šalies elitas bijo režimo, o jaunimas nori taikos, ir išreiškė viltį sulaukti dienos, kai galės grįžti į pasikeitusią Rusiją. „Likau Rusijoje tiek, kiek galėjau.
Latvija sunerimusi: „Jei kiltų karinė grėsmė, mūsų lauktų daug netikėtumų“
Ketvirtadienį, prieš NATO naikintuvams Latvijos teritorijoje numušant droną, šalies Krizių valdymo centro vadovas pulkininkas Arvis Zile Latvijos radijo laidoje „Krustpunktā“ (liet. „Kryžkelėje“) Latvijos pasirengimą krizėms dešimtbalėje sistemoje įvertino ketvertu, skelbia „LSM“. „Jei kalbame apie ketvertą, tai skamba silpnai, bet nėra taip blogai – tai ne vienetas ar dvejetas, tai ne nulis. Jis vis dėlto atspindi tam tikrą pasirengimo lygį.
2026-08-14