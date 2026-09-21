Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Ignitis“ ir amerikiečių „EQT Corporation“ sudarys susitarimą dėl dujų tiekimo į Lietuvą

2026-09-21 12:07 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 12:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Energetikos ministro Luko Savicko vizito JAV metu valstybinė bendrovė „Ignitis“ su JAV įmone „EQT Corporation“ pasirašys dešimties metų trukmės susitarimą dėl dujų tiekimo į Lietuvą.

„Ignitis“ BNS Foto

Energetikos ministro Luko Savicko vizito JAV metu valstybinė bendrovė „Ignitis“ su JAV įmone „EQT Corporation“ pasirašys dešimties metų trukmės susitarimą dėl dujų tiekimo į Lietuvą.

REKLAMA
0

Kaip skelbia Energetikos ministerija, tikimasi, kad ilgalaikis suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimas iš JAV dar labiau diversifikuos dujų tiekimo šaltinius, užtikrins stabilesnes kainas bei prisidės prie Lietuvos energetinio saugumo.

Kaip skelbė ELTA, anksčiau Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovė A. Bagočiutė tikino, jog dėl gamtinių dujų trūkumo šaliai nerimauti nereikėtų. 

Pasak jos, Inčukalnio saugykla yra užpildyta beveik 45 proc., Lietuva taip pat turi SGD terminalą bei jungtį su Lenkija.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų